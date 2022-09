Liên quan clip ghi lại hình ảnh tổ cảnh sát đánh người vi phạm luật giao thông, Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã tạm đình chỉ công tác 4 người. Các hình thức xử lý khác chắc chắn cũng sẽ được tiến hành.



Theo nội dung clip, việc hành hung xảy ra vào chiều 25-9. Trong lúc tuần tra, tổ tuần tra gồm 4 người của Đội CSGT- Trật tự và Cơ động của Công an thị xã Vĩnh Châu phát hiện 2 thiếu niên đi trên xe máy trên 100 phân khối nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Tuy nhiên, thiếu niên cầm lái tăng tốc bỏ chạy, đến một nhà kho thì bị đuổi kịp.

Nhiều thành viên trong tổ tuần tra sau đó đánh, đá tới tấp thiếu niên, dùng cả mũ bảo hiểm, dùi cui.



Hình ảnh từ clip

Cách hành xử này của những người đang làm nhiệm vụ gây bất bình trong dư luận. Bạn đọc Minh Thành viết: "Xem clip mà quá sốc và buồn. Hai thiếu niên này chưa đủ 18 tuổi, hiểu biết pháp luật hạn chế, khi bị dừng xe đã không phản kháng, vậy mà họ đánh không chút thương tiếc..". Bạn đọc Phan Hung bất bình: "Các em sai thì đã có pháp luật. Vì sao khoác trên người bộ sắc phục công an nhân dân mà lại làm như vậy? Cần phải xử lý nghiêm, biết luật mà phạm luật thì phải xử nặng".

Chung quan điểm, bạn đọc Tien Pham bình luận: "Chúng ta là những người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Những bạn trẻ đó cho dù họ có sai thì là sai với pháp luật. Không ai có quyền xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm của người khác… Công an là người thực thi pháp luật nên phải hiểu quy định pháp luật để thực thi cho đúng".



Bạn đọc Nguyễn Văn Dũng thì cho rằng trong khi rất nhiều cán bộ, chiến sĩ công an liều mình trấn áp tội phạm nguy hiểm, xả thân cứu người, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai; cũng có nhiều cảnh sát giao thông có những cách xử phạt người vi phạm đầy tình người mà báo chí đã nhiều lần đăng tin, thì những chiến sĩ công an trong vụ việc này lại hành xử vừa vi phạm pháp luật, vừa làm mất đi hình ảnh của người công an nhân dân. "Với những người này, họ không còn xứng đáng đứng trong hàng ngũ công an nhân dân, cần phải đưa ra khỏi ngành. Thậm chí với những hành vi đó, nếu có dấu hiệu của tội phạm thì cần khởi tố để làm gương …" – Bạn đọc này nêu ý kiến.

Bạn đọc Phượng Hoàng lưu ý: "Bây giờ đã có camera phạt nguội, đâu cần phải truy đuổi người vi phạm dẫn đến có thể xảy ra tai nạn như đã từng. Hơn nữa, nhiệm vụ của công an nhân dân không chỉ là xử lý vi phạm mà quan trọng hơn chính là hướng dẫn, giáo dục người vi phạm để họ hiểu luật và tuân thủ quy định của pháp luật".