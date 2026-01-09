Bán gà ven đường, người phụ nữ bị trộm sạch 78 triệu đồng và nhiều vàng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bán gà ven đường, người phụ nữ bị trộm sạch 78 triệu đồng và nhiều vàng

Ca Linh

(NLĐO) - Hai đối tượng vừa bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố sau khi trộm giỏ xách chứa 78 triệu đồng cùng nhiều vàng của một phụ nữ bán gà ven đường

Ngày 9-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định tạm giữ Lưu Chí Thái (SN 1993; ngụ Cà Mau) và Nguyễn Thị Đầm (SN 1987; ngụ Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 17-12-2025, bà V.T.K.T (SN 1969; ngụ xã Ba Tri) chở gà tới chợ Tiệm Tôm thuộc xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long để bán.

Bán gà ven đường, người phụ nữ bị trộm sạch 78 triệu đồng và nhiều vàng - Ảnh 1.

Hai đối tượng Thái và Đầm

Khoảng 1 giờ sau, bà T. phát hiện giỏ xách bị mất gồm nhiều tài sản: 78 triệu đồng, 4 nhẫn vàng 24K 11 chỉ, 1 dây chuyền vàng 24K 20 chỉ kèm 1 mặt dây chuyền 18K 1,4 chỉ; 1 đôi bông tai vàng 18K 0,5 chỉ. Bà T. đã trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phối hợp với công an địa phương vào cuộc, xác định Thái và Đầm đã gây ra vụ trộm cắp.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này khai nhận vào thời gian trên, Thái chở Đầm vào chợ, thấy bà T. ngồi bán gà sát lề đường một mình nên tiếp cận lấy trộm giỏ xách đựng tài sản.

Sau khi trộm được tài sản, Thái chở Đầm lẩn trốn qua nhiều địa phương. Đến ngày 24-12-2025, công an bắt được Thái tại xã Long Hồ; còn Đầm cũng ra đầu thú.

Tin liên quan

Thông tin mới vụ nuôi, bán gà lôi trắng bị tuyên án 6 năm gây xôn xao dư luận

Thông tin mới vụ nuôi, bán gà lôi trắng bị tuyên án 6 năm gây xôn xao dư luận

(NLĐO) - Vụ nuôi, bán gà lôi trắng bị tuyên án 6 năm tù gây xôn xao dư luận dự kiến được xét xử phúc thẩm vào ngày 17-10.

Người phụ nữ bán gà bị sát hại, giấu xác phi tang

(NLĐO)- Phát hiện thi thể người phụ nữ trên vách núi, vào cuộc điều tra, cơ quan công an bước đầu làm rõ người phụ nữ bán gà bị sát hại, giấu xác phi tang.

Mua bán gà đá kiêm mua bán sỉ... ma túy

(NLĐO)- Để qua mắt công an Nguyễn Thanh Tý đã vờ đi mua bán gà đá độ nhưng thực chất là đi mua bán ma túy.

trộm cắp tài sản Vĩnh Long bán gà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo