Bán gà ven đường, người phụ nữ bị trộm sạch 78 triệu đồng và nhiều vàng

Ngày 9-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định tạm giữ Lưu Chí Thái (SN 1993; ngụ Cà Mau) và Nguyễn Thị Đầm (SN 1987; ngụ Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 17-12-2025, bà V.T.K.T (SN 1969; ngụ xã Ba Tri) chở gà tới chợ Tiệm Tôm thuộc xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long để bán.

Hai đối tượng Thái và Đầm

Khoảng 1 giờ sau, bà T. phát hiện giỏ xách bị mất gồm nhiều tài sản: 78 triệu đồng, 4 nhẫn vàng 24K 11 chỉ, 1 dây chuyền vàng 24K 20 chỉ kèm 1 mặt dây chuyền 18K 1,4 chỉ; 1 đôi bông tai vàng 18K 0,5 chỉ. Bà T. đã trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phối hợp với công an địa phương vào cuộc, xác định Thái và Đầm đã gây ra vụ trộm cắp.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này khai nhận vào thời gian trên, Thái chở Đầm vào chợ, thấy bà T. ngồi bán gà sát lề đường một mình nên tiếp cận lấy trộm giỏ xách đựng tài sản.

Sau khi trộm được tài sản, Thái chở Đầm lẩn trốn qua nhiều địa phương. Đến ngày 24-12-2025, công an bắt được Thái tại xã Long Hồ; còn Đầm cũng ra đầu thú.