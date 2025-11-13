Truy bắt người đàn ông trộm ô tô ở TP HCM rồi trốn về Vĩnh Long

CLIP: Khu vực xảy ra vụ việc.

Ngày 13-11, Công an phường Hiệp Bình (TP HCM) đã lấy lời khai T. (36 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, rạng sáng 10-11, T. đi bộ đến bãi xe một công ty ở đường số 10, phường Hiệp Bình, tiếp cận một xe tải biển số TP HCM đậu trong bãi xe công ty rồi nổ máy rời đi.

Sáng cùng ngày, chủ xe phát hiện bị mất nên đến công an trình báo. Chủ xe cho biết xe tải mua hồi tháng 6-2025, trị giá hơn 350 triệu đồng.

Công an phường Hiệp Bình phối hợp Công an TP HCM vào cuộc truy xét xác định T. đang ở khu vực xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long là người liên quan nên bắt giữ đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi của mình. Trước đó, T. là nhân viên của công ty, làm việc được vài ngày rồi xin nghỉ.

Thời điểm T. lấy xe rời đi.