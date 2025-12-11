HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bàn giao mặt bằng để thi công kênh thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất

QUỐC ANH

(NLĐO) - Kênh A41 là một trong 3 hướng thoát nước, chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất. 128 trường hợp đã đồng thuận và nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết dự án cải tạo kênh A41 (kênh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đường Cộng Hòa, quận Tân Bình cũ) được phê duyệt năm 2016 và điều chỉnh năm 2024.

Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình) đã tổ chức thi công từ ngày 26-12-2024.

Bàn giao mặt bằng để thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Lực lượng tình nguyện viên vớt rác, khơi thông dòng chảy cho kênh A41, dài khoảng 1 km (ẢNH: NLĐO).

Đến nay, đã hoàn thành đốn hạ cây xanh, dọn rác lòng kênh, nạo vét bùn đáy lòng kênh; lắp dựng hàng rào tôn hai bên bảo đảm công tác tổ chức thi công... Tổng khối lượng thi công lắp đặt cống hộp đạt 73%.

Đồng thời, công trình vẫn đang tiếp tục thi công lắp đặt cống hộp, hào kỹ thuật, lắp đặt bó vỉa, vỉa hè tại các vị trí mặt bằng trống.

Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hiện nay đã có 128/142 trường hợp đồng thuận và nhận tiền.

Trong tổng số 128 trường hợp đồng thuận nhận tiền, 114 trường hợp tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng trống để triển khai thi công (đạt tỉ lệ 80%).

Một vướng mắc của dự án là còn 14 trường hợp chưa đồng thuận, chưa nhận tiền đang có đơn thư khiếu nại chưa bàn giao mặt bằng.

Về công tác thi công, bảo đảm an toàn công trình và khu vực lân cận, Sở Xây dựng đã hướng dẫn chủ đầu tư, chính quyền địa phương rà soát hiện trạng sử dụng đất, xây dựng, công tác cấp phép, quản lý xây dựng tại địa phương.

Qua đó, đề xuất điều chỉnh ranh công trình nhằm giảm ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các hộ dân trên tuyến. Dự kiến, trong tháng 12 này, chủ đầu tư, UBND phường Tân Sơn Nhất sẽ có báo cáo, đề xuất gửi Sở Xây dựng xem xét.

Đầu tư hàng ngàn tỉ đồng chống ngập ở TP HCM

Đầu tư hàng ngàn tỉ đồng chống ngập ở TP HCM

TP HCM đang dốc sức vượt qua thách thức về hạ tầng và nguồn vốn để triển khai các dự án, với quyết tâm vừa xóa ngập vừa thay đổi diện mạo đô thị

Tập trung chống ngập đô thị

Nhiều địa phương ở ĐBSCL đang khẩn trương thực hiện các giải pháp phòng chống ngập đô thị khi mùa mưa đã bắt đầu

Mở đường thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất

Sau 8 năm chờ đợi, kênh Hy Vọng - một trong những đường thoát nước chính cho sân bay Tân Sơn Nhất - mới dần được tính toán khơi thông

giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng chính quyền địa phương Sở Xây dựng SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT kênh A41
