Bàn giao mặt bằng để thi công kênh thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất

Sở Xây dựng TPHCM cho biết dự án cải tạo kênh A41 (kênh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đường Cộng Hòa, quận Tân Bình cũ) được phê duyệt năm 2016 và điều chỉnh năm 2024.

Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình) đã tổ chức thi công từ ngày 26-12-2024.

Lực lượng tình nguyện viên vớt rác, khơi thông dòng chảy cho kênh A41, dài khoảng 1 km (ẢNH: NLĐO).

Đến nay, đã hoàn thành đốn hạ cây xanh, dọn rác lòng kênh, nạo vét bùn đáy lòng kênh; lắp dựng hàng rào tôn hai bên bảo đảm công tác tổ chức thi công... Tổng khối lượng thi công lắp đặt cống hộp đạt 73%.

Đồng thời, công trình vẫn đang tiếp tục thi công lắp đặt cống hộp, hào kỹ thuật, lắp đặt bó vỉa, vỉa hè tại các vị trí mặt bằng trống.

Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hiện nay đã có 128/142 trường hợp đồng thuận và nhận tiền.

Trong tổng số 128 trường hợp đồng thuận nhận tiền, 114 trường hợp tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng trống để triển khai thi công (đạt tỉ lệ 80%).

Một vướng mắc của dự án là còn 14 trường hợp chưa đồng thuận, chưa nhận tiền đang có đơn thư khiếu nại chưa bàn giao mặt bằng.

Về công tác thi công, bảo đảm an toàn công trình và khu vực lân cận, Sở Xây dựng đã hướng dẫn chủ đầu tư, chính quyền địa phương rà soát hiện trạng sử dụng đất, xây dựng, công tác cấp phép, quản lý xây dựng tại địa phương.

Qua đó, đề xuất điều chỉnh ranh công trình nhằm giảm ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các hộ dân trên tuyến. Dự kiến, trong tháng 12 này, chủ đầu tư, UBND phường Tân Sơn Nhất sẽ có báo cáo, đề xuất gửi Sở Xây dựng xem xét.