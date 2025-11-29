HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Bán hàng qua mạng xã hội, doanh thu trên 500 triệu đồng/năm sẽ nộp thuế thế nào?

Thy Thơ

(NLĐO) – Bộ Tài chính đề nghị cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm sẽ nộp thuế bằng lợi nhuận nhân với một thuế suất nhất định

Theo công văn tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra, ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa được Bộ Tài chính gửi Chính phủ, cơ quan này kiến nghị Chính phủ điều chỉnh không nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh qua mạng xã hôi có doanh thu 500 triệu đồng/năm trở xuống.

Trường hợp cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm sẽ nộp thuế bằng doanh thu trừ chi phí (lợi nhuận) nhân với một tỉ lệ thuế suất nhất định.

Cụ thể, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng/năm, thuế suất 15%; doanh thu từ trên 3 tỉ đồng đến 50 tỉ đồng/năm, thuế suất 17%; doanh thu trên 50 tỉ đồng/năm thì thuế suất 20%.

Bán hàng qua mạng xã hội và quy định nộp thuế cho doanh thu trên 500 triệu đồng / năm - Ảnh 1.

Cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm sẽ nộp thuế bằng doanh thu trừ chi phí (lợi nhuận) nhân với một tỉ lệ thuế suất nhất định.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là nếu cá nhân kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng/năm không xác định được chi phí để khấu trừ, rồi tính ra lợi nhuận nhân với thuế suất 15%, thì họ sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân theo doanh thu của phần vượt trên 500 triệu đồng, nhân với thuế suất 0,5%,1,5%, 2%, 5% - tùy từng ngành nghề.

Ví dụ, cá nhân phân phối, cung cấp hàng hóa có doanh thu 510 triệu đồng/năm chỉ nộp thuế thu nhập cá nhân cho phần doanh thu 10 triệu đồng, với thuế suất 0,5%.

Theo Bộ Tài chính, với đề nghị điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân như trên, cá nhân kinh doanh đều phải nộp thuế theo thu nhập thực tế, nếu thu nhập ít thì nộp ít, không có thu nhập thì không nộp thuế. 

Mức doanh thu 500 triệu đồng/năm không phải nộp thuế sẽ không còn nhiều tác động đến cá nhân kinh doanh. 

Riêng cá nhân có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng/năm không xác định được chi phí thì mới nộp thuế theo doanh thu của phần vượt trên 500 triệu đồng.

