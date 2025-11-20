TP HCM hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

Ảnh minh họa

Từ năm 2026, hơn 345.000 hộ kinh doanh trên địa bàn TP HCM sẽ bỏ thuế khoán chuyển sang hình thức tự kê khai, nộp thuế theo doanh thu, góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý thuế. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều hộ kinh doanh chưa nắm rõ cách thức kê khai cũng như các địa chỉ nộp thuế online.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng thuế TP HCM, cho biết ngày 20-11, ngành thuế đã có hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế, đăng tải trên trang https://tphcm.gdt.gov.vn.

Cụ thể, hộ kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại Cổng Thuế điện tử theo địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn phân hệ "CÁ NHÂN"; Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn

Trường hợp hộ kinh doanh không nộp được hồ sơ khai thuế online thì nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua hệ thống bưu chính. Nơi nộp hồ sơ khai thuế là Đội Thuế quản lý trực tiếp nơi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Về hình thức nộp thuế, hộ kinh doanh nộp thông qua Ứng dụng eTax Mobile; Cổng Thuế điện tử theo địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn phân hệ "CÁ NHÂN"; Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn

Riêng trường hợp tạm ngừng hoạt động, hộ kinh doanh thông báo cho cơ quan thuế biết và không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động không trọn tháng nếu khai thuế theo tháng hoặc tạm ngừng hoạt động không trọn quý nếu khai thuế theo quý.

Theo ông Dũng, việc hộ kinh doanh chuyển sang tự kê khai, nộp thuế là bước tiến quan trọng giúp các hộ thay đổi tư duy, áp dụng công nghệ để quản lý hiệu quả, theo tinh thần Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân của Quốc hội.