TP HCM hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TP HCM hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

Thy Thơ

(NLĐO) - Cơ quan thuế TP HCM đã ban hành hướng dẫn cách thức, địa chỉ để hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế theo doanh thu.

TP HCM hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Từ năm 2026, hơn 345.000 hộ kinh doanh trên địa bàn TP HCM sẽ bỏ thuế khoán chuyển sang hình thức tự kê khai, nộp thuế theo doanh thu, góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý thuế. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều hộ kinh doanh chưa nắm rõ cách thức kê khai cũng như các địa chỉ nộp thuế online.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng thuế TP HCM, cho biết ngày 20-11, ngành thuế đã có hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế, đăng tải trên trang https://tphcm.gdt.gov.vn.

Cụ thể, hộ kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại Cổng Thuế điện tử theo địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn phân hệ "CÁ NHÂN"; Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn

Trường hợp hộ kinh doanh không nộp được hồ sơ khai thuế online thì nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua hệ thống bưu chính. Nơi nộp hồ sơ khai thuế là Đội Thuế quản lý trực tiếp nơi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Về hình thức nộp thuế, hộ kinh doanh nộp thông qua Ứng dụng eTax Mobile; Cổng Thuế điện tử theo địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn phân hệ "CÁ NHÂN"; Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn

Riêng trường hợp tạm ngừng hoạt động, hộ kinh doanh thông báo cho cơ quan thuế biết và không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động không trọn tháng nếu khai thuế theo tháng hoặc tạm ngừng hoạt động không trọn quý nếu khai thuế theo quý.

Theo ông Dũng, việc hộ kinh doanh chuyển sang tự kê khai, nộp thuế là bước tiến quan trọng giúp các hộ thay đổi tư duy, áp dụng công nghệ để quản lý hiệu quả, theo tinh thần Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân của Quốc hội.

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh

Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh

(NLĐO)- Các đại biểu Quốc hội băn khoăn về ngưỡng doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh ở mức 200 triệu đồng/năm.

Hộ kinh doanh chật vật chuyển đổi thuế

Khi quy định thuế mới chuẩn bị có hiệu lực từ đầu năm 2026, câu hỏi "làm sao cho đúng?" đang khiến nhiều tiểu thương và hộ kinh doanh lúng túng hơn bao giờ hết

Chỉ đạo mới của Thủ tướng về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

(NLĐO)- Văn phòng Chính phủ có công văn số 11154 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hộ kinh doanh.

nộp hồ sơ nộp thuế dịch vụ công hộ kinh doanh cơ quan thuế Cổng dịch vụ công quốc gia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo