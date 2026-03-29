Băn khoăn về đề xuất cắt điện, nước để cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Băn khoăn về đề xuất cắt điện, nước để cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Minh Chiến

(NLĐO)- Nhiều ý kiến băn khoăn trước đề xuất bổ sung các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tại hồ sơ dự thảo hồ sơ chính sách Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đang được Bộ tư pháp thẩm định, Bộ Công an đã đề xuất bổ sung các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Băn khoăn về đề xuất cắt điện, nước để cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính - Ảnh 1.

Nhiều ý kiến băn khoăn trước đề xuất bổ sung các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Hưởng

Theo đó, Bộ Công an đưa ra 3 phương án và đề xuất lựa chọn phương án quy định cụ thể 4 biện pháp mới, gồm: Tạm ngừng xuất cảnh đối với cá nhân, người đứng đầu tổ chức chưa chấp hành xong quyết định; niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở sản xuất - kinh doanh; yêu cầu ngừng cung cấp điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký xe, cấp giấy phép lái xe.

Bộ công an cho biết, việc thiếu hụt các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đủ mạnh và phù hợp với thực tiễn đang là một trong những nguyên nhân quan trọng làm giảm hiệu quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trên thực tế, nhiều cá nhân, tổ chức sau khi bị xử phạt không tự nguyện chấp hành, cố tình chây ỳ, kéo dài thời gian hoặc tìm cách né tránh nghĩa vụ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong khi hệ thống biện pháp cưỡng chế hiện hành còn hạn chế, chưa đầy đủ, chưa bao quát hết các tình huống phát sinh, đặc biệt đối với các đối tượng có điều kiện kinh tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh phức tạp hoặc có yếu tố liên ngành, liên lĩnh vực.

Điều này không chỉ làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tính nghiêm minh của pháp luật, làm suy giảm tác dụng răn đe, phòng ngừa chung của các quyết định xử phạt, đồng thời tạo ra sự thiếu công bằng giữa các chủ thể chấp hành nghiêm túc và các đối tượng vi phạm nhưng không bị buộc thực hiện đầy đủ các hình thức xử phạt đã được áp dụng.

Quá trình lấy ý kiến, các biện pháp cưỡng chế được đề xuất nêu trên đã nhận được nhiều ý kiến từ các cơ quan, đơn vị. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị cơ quan chủ trì cân nhắc biện pháp cưỡng chế ngừng cung cấp điện, nước, tạm dừng đăng kiểm, giấy phép lái xe… đều tác động đến các quyền cơ bản như quyền tự do đi lại, quyền sở hữu tài sản, quyền được bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tại phần đánh giá tác động tiêu cực từ các đề xuất trên, cơ quan soạn thảo chưa tập trung đánh giá những hạn chế, rủi ro, chi phí xã hội, ảnh hưởng đến quyền con người, quyền công dân, đời sống kinh tế, xã hội phát sinh từ chính chính sách được đề xuất, mà chỉ đưa ra hệ quả tiêu cực nếu không sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ làm suy giảm hiệu lực, hiệu quả của công tác xử phạt vi phạm hành chính…

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị Bộ Công an cân nhắc nghiên cứu đánh giá tác động đối với đề xuất bổ sung nên trên, xác định rõ hậu quả, hạn chế thiệt hại của từng hành vi vi phạm đề quy định đề xuất bổ sung nhằm đảm bảo, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân, bảo đảm cân đối, hợp lý giữa mức độ hạn chế quyền với lợi ích chính đáng đạt được theo tinh thần Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) quan tâm đến đề xuất bổ sung các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt là: niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ; Yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Theo VCCI, biện pháp cưỡng chế áp dụng nhằm mục đích buộc các đối tượng xử phạt phải thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp không tự nguyện. Các biện pháp cưỡng chế theo quy định hiện hành như khấu trừ thu nhập; kê biên tài sản; thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp tổ chức, cá nhân sau khi vi phạm cố tình tẩu tán; buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

VCCI cho rằng, các biện pháp hiện hành giúp à Nhà nước có thể thu hồi được các giá trị vật chất do các đối tượng vi phạm không tự nguyện chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính. Các biện pháp cưỡng chế này vẫn đảm bảo các đối tượng vi phạm có thể sinh sống, sản xuất, kinh doanh (khấu trừ một phần tiền lương; kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt; …) mà không triệt tiêu hoàn toàn nguồn sống, sản xuất, kinh doanh của đối tượng bị xử phạt.

Trong khi đó, các biện pháp cưỡng chế mà hồ sơ đề nghị bổ sung thêm có thể khiến cho doanh nghiệp ngừng hoạt động, dẫn tới giải thể hoặc phá sản, ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp cũng như người lao động trong doanh nghiệp.

"Với tính chất của các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì các biện pháp cưỡng chế mà hồ sơ đề xuất bổ sung dường như chưa phù hợp và chưa rõ ràng. Đề nghị cân nhắc không bổ sung thêm các biện pháp này"- VCCI góp ý.

Đề xuất cắt điện, nước để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính

Đề xuất cắt điện, nước để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính

(NLĐO)- Bộ Công an đề xuất cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng biện pháp tạm ngừng xuất cảnh; cắt điện, nước...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo