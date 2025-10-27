HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bản lĩnh chinh phục đỉnh Olympia

YẾN ANH

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, em Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 Sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, về đích nhờ sự bình tĩnh, tự tin

Xuất sắc giành 215 điểm tại trận chung kết diễn ra ở trường quay Đài Truyền hình Việt Nam ngày 26-10, Trần Bùi Bảo Khánh trở thành nhà vô địch thứ 25 của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Trọn vẹn, không có gì để nuối tiếc

Bảo Khánh cho hay em đã có một trận chung kết trọn vẹn khi "thi đấu hết mình, dùng hết năng lực của bản thân và không có gì để nuối tiếc".

Nam sinh cho rằng đây không chỉ là chiến thắng cho bản thân, gia đình và bạn bè của em mà còn là chiến thắng của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và cả TP Hà Nội.

"Chiến thắng này chứng minh học sinh Trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam và học sinh Hà Nội rất năng động, hiếu học, sẵn sàng giành lấy vinh quang mà mình xứng đáng" - nhà vô địch nói ngay sau khi lên đỉnh Olympia.

Chiến thắng của Bảo Khánh rất thuyết phục bởi em luôn ở vị trí nhất - nhì từ các vòng đầu tiên. Ở vòng thi "Khởi động", Bảo Khánh dẫn đầu đoàn leo núi với 65 điểm. Sau khi "Vượt chướng ngại vật" với 10 điểm, Bảo Khánh đã có phần "Tăng tốc" hoàn hảo với 110 điểm, trở thành người về nhì. Với 30 điểm cộng thêm ở vòng thi "Về đích", nam sinh Hà Nội xuất sắc trở thành nhà vô địch.

Đây là chiến thắng của bản lĩnh vì theo sát Bảo Khánh là những đối thủ rất nặng ký. Em chỉ hơn thí sinh Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa) đúng 5 điểm và hơn Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) 10 điểm. Khi được hỏi về phần thi ấn tượng nhất, tân quán quân không ngần ngại nói đó là "Về đích" - phần thi quan trọng quyết định chiến thắng của em.

Có mặt tại trận chung kết để cổ vũ cho Bảo Khánh, ông nội của nhà vô địch kể có những thời điểm gia đình phải "thót tim" nhưng rất vui vì cháu luôn bình tĩnh, tự tin, không nao núng. Cô Bùi Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cũng nhận xét Bảo Khánh đã thi đấu tự tin, không quá căng thẳng. "Người căng thẳng hơn cả nhà vô địch trong trận chung kết chính là thầy cô ở trường" - cô Hà nói vui.

Bản lĩnh chinh phục đỉnh Olympia - Ảnh 1.

Các nhà leo núi trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025

Thành tích học tập đáng nể

Cô Bùi Thị Thu Hà cho biết Bảo Khánh thích đọc sách, ham học hỏi, ham khám phá và tìm hiểu. Em được ví như "cuốn bách khoa toàn thư" về kiến thức xã hội lẫn tự nhiên. Nam sinh này còn là người có trách nhiệm, vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình hỗ trợ các bạn trong lớp.

Ngay từ lớp 9, Bảo Khánh đã giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố các môn khoa học. Lớp 10 và 11, em giành giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Sinh học, huy chương bạc kỳ thi Olympic Khoa học tự nhiên 2025.

Bảo Khánh cũng từng đăng ký cuộc thi mô phỏng Olympia do Câu lạc bộ Olym-piAms của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức. Năm 2024, em chiến thắng cuộc thi Olym-piAms, trở thành đại diện của trường thi Olympia năm nay.

Ở trường, Bảo Khánh là trưởng ban chuyên môn của Câu lạc bộ Tâm lý học. Em tích cực tham gia tổ chức nhiều sự kiện liên quan tâm lý học cộng đồng về thiên kiến nhận thức hay tâm lý học đạo đức. Nhà vô địch Olympia năm nay được đánh giá có khả năng ghi nhớ tốt. Sở thích đọc sách, nấu ăn, nghe nhạc giúp em mở rộng hiểu biết và giải trí sau những giờ học tập căng thẳng.

"Em có nhiều ước mơ, hoài bão nhưng muốn giữ làm bí mật cho riêng mình" - Bảo Khánh nói về dự định trong tương lai. 

Bản lĩnh chinh phục đỉnh Olympia - Ảnh 2.

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, em Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 Sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: HẢI HƯNG

Kịch tính, ngang tài ngang sức

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 kết nối 4 điểm cầu - gồm Huế, Đồng Tháp, Khánh Hòa và Hà Nội. 4 thí sinh góp mặt trong trận đấu quyết định là Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT Quốc học Huế), Đoàn Thanh Tùng, Trần Bùi Bảo Khánh và Nguyễn Nhựt Lam.

Ở vòng thi "Khởi động cá nhân", các thí sinh đều cho thấy sự ngang tài ngang sức. Bảo Khánh nhanh chóng tích lũy được 50 điểm, Duy Khoa và Nhựt Lam cùng đạt 40 điểm và Thanh Tùng khép lại phần thi với 30 điểm.

Bước sang phần thi "Khởi động" chung, 10 điểm đầu tiên thuộc về Bảo Khánh. Dù Nhựt Lam, Duy Khoa và Thanh Tùng liên tục bấm chuông trả lời nhưng khoảng cách điểm số giữa các thí sinh không quá lớn. Kết thúc vòng thi, Bảo Khánh giữ vững vị trí dẫn đầu với 65 điểm, theo sát là Duy Khoa 60 điểm, Nhựt Lam 35 điểm và Thanh Tùng 30 điểm.

Kịch tính thực sự được đẩy lên cao ở vòng thi "Vượt chướng ngại vật". Thanh Tùng giành trọn 80 điểm và bứt phá vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 100 điểm. Sau vòng thi này, Bảo Khánh có 75 điểm, Duy Khoa 70 điểm và Nhựt Lam 45 điểm.

Vòng thi "Tăng tốc" khiến điểm số của các thí sinh có nhiều thay đổi. Thanh Tùng dẫn đầu với 210 điểm, Bảo Khánh 185 điểm, Duy Khoa 150 điểm, Nhựt Lam 135 điểm.

Kết thúc vòng thi "Về đích", với tổng số 215 điểm, nhà leo núi Trần Bùi Bảo Khánh xuất sắc giành ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2025. Em nhận giải thưởng 50.000 USD.

Giải nhì được trao cho Đoàn Thanh Tùng (210 điểm) với giải thưởng 200 triệu đồng. Hai giải ba thuộc về Lê Quang Duy Khoa (180 điểm) và Nguyễn Nhựt Lam (205 điểm), với giải thưởng 100 triệu đồng/em.


