Ban ngày chuyên giả du khách, ban đêm leo rào vào trộm tiền công đức

Ngày 27-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Lam Trường (SN 2003; trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, thời gian gần đây, trên địa bàn Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các vụ trộm tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Điển hình là rạng sáng 13-5, một đối tượng đột nhập Giáo xứ Chính tòa Đà Nẵng, cạy phá 2 thùng phước sương lấy toàn bộ tiền bên trong.

Đối tượng Nguyễn Lam Trường bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt giữ

Qua truy xét, chỉ sau khoảng 24 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xác định Nguyễn Lam Trường là nghi phạm. Phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Trường khi đang lẩn trốn tại địa phương.

Công an xác định Trường từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 6-2025.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Trường quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước các chứng cứ thu thập được, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, do không có việc làm ổn định nên Trường đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Ngày 12-5, Trường đón xe từ Đắk Lắk ra Đà Nẵng, thuê khách sạn tại phường Hòa Khánh lưu trú. Ban ngày, Trường giả khách du lịch đến các nhà thờ, cơ sở tôn giáo để quan sát địa hình; ban đêm mang theo tua vít, kiềm để đột nhập trộm cắp.

Công an phường Hải Châu bắt nóng Nguyễn Văn Phước để điều tra hành vi trộm cắp tiền công đức tại các chùa trên địa bàn

Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 13-5, Trường leo rào vào Giáo xứ Chính tòa Đà Nẵng, cạy phá 2 thùng phước sương lấy tiền rồi tẩu thoát. Đến khuya cùng ngày, Trường tiếp tục đột nhập Nhà thờ Giáo xứ Ngọc Quang, phường Hải Châu, thực hiện hành vi tương tự.

Theo cơ quan công an, sau khi gây án, Trường thường nhanh chóng rời địa bàn, không lưu trú quá 2 ngày tại một nơi để tránh bị phát hiện. Số tiền lấy được, Trường khai dùng tiêu xài cá nhân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi liên quan.

Cùng ngày, Công an phường Hải Châu cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Phước (40 tuổi, trú TP Huế) để điều tra hành vi trộm cắp tiền công đức.

Theo điều tra, ngày 20-5, Công an phường Hải Châu tiếp nhận tin báo của đại diện chùa P.L trên đường Ông Ích Khiêm về việc bị trộm tiền trong thùng phước sương.

Chỉ hơn 5 giờ truy xét, lực lượng công an xác định Nguyễn Văn Phước là nghi phạm.

Phước khai thuê nhà nghỉ sống qua ngày, ban đêm đột nhập các chùa để trộm tiền công đức. Đối tượng này sử dụng dây thép gắn băng keo hai mặt luồn qua khe hở thùng phước sương để lấy tiền.

Từ ngày 18 đến 21-5, Phước nhiều lần đột nhập chùa P.L, lấy hơn 2 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng còn khai đã 2 lần đột nhập chùa H.H, phường Sơn Trà, trộm khoảng 1,3 triệu đồng.