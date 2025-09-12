HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Bán nhà vì hàng xóm hành xử ích kỷ

HẠNH NGUYÊN

(NLĐO) - Nhiều người rơi vào cảnh khổ tâm khi mua phải căn nhà khi phải sống chung với những hàng xóm ích kỷ, nhậu nhẹt suốt ngày

Vừa qua, chị Hồng Ngọc (40 tuổi) đã rao bán căn nhà sau 3 năm chịu đựng sự tra tấn của nhiều người trong con hẻm nhỏ.

Sau nhiều năm đi làm, vợ chồng chị Ngọc gom tiền, vay thêm ngân hàng mua căn nhà 25 m2 trên đường Lãnh Binh Thăng, phường Phú Thọ (TP HCM). Căn nhà nằm trong một con hẻm nhỏ, nhà san sát nhau.

"Lúc đi xem nhà, tôi thấy hàng xóm tỏ ra thân thiện, xởi lởi nên đã xuống tiền mua căn nhà này. Ngày đầu tiên dọn về, tôi tổ chức cúng nhà nên làm 2 bàn tiệc nhỏ mời hàng xóm sang chia vui. Họ ngồi từ chiều đến 22 giờ vẫn chưa chịu về, tôi phải viện lý do mai đi làm sớm để nhắc khéo" - chị Ngọc thở dài.

Bán nhà vì gặp hàng xóm ích kỷ - Ảnh 1.

Nhiều người mang bàn sang trước nhà hàng xóm nhậu

Những ngày sau đó, cứ cuối tuần là hàng xóm mở karaoke inh ỏi từ xế chiều đến 22 giờ. Có men rượu, những người trong bàn nhậu cãi cọ lớn tiếng khiến chị thêm căng thẳng. Không chịu được cảnh này, chỉ sau nửa năm, vợ chồng chị quyết định dọn ra thuê chung cư gần đó để sống và cho thuê căn nhà này.

Người đến thuê, ở lâu lắm cũng được 6 tháng, có người vừa dọn đến 3 tuần đã trả nhà xin lại tiền cọc. Nguyên nhân vì hành động khó chấp nhận của hàng xóm.

"Nhà tôi có một khoảnh sân, hàng xóm để xe chật kín dù nhà họ cũng có sân. Người thuê nhà  phàn nàn, họ đòi đánh; mua chậu hoa đặt trước nhà để hàng xóm không để xe, họ canh không có người ở nhà, đem nước sôi qua tưới... Chịu không nổi, người thuê nhà phải dọn đi" - chị Ngọc chia sẻ.

Đỉnh điểm, một phụ nữ trong xóm đòi rạch mặt một sinh viên thuê trọ khi anh dắt xe của người này về để lại bên nhà họ. "Sau một ngày đi làm, đi học, muốn nghỉ ngơi nhưng về đến nhà thì xe để chật kín, ngày nào cũng phải dời xe. Góp ý thì đòi rạch mặt. Hỏi ai mà không bỏ thuê? Tôi thấy vậy cũng trả cọc cho người ta luôn" - chị Ngọc kể thêm.

Mệt mỏi trước tình cảnh hàng xóm hành xử ích kỷ, chị rao bán căn nhà với giá mềm hơn so với thị trường. Việc bán nhà cũng trần ai. Cứ khách đến xem nhà, phía trước có 5 người đàn ông ngồi nhậu, nói: "Nhà này thấy có người mua lướt cọc, coi chừng bị lừa". Sau 4 tháng rao bán căn nhà với hơn 50 người đến xem nhưng không thể chốt, cuối cùng chị Ngọc phải giảm thêm 100 triệu đồng, cho thêm môi giới 2% mới bán được.

"Ngày đi công chứng sang tên, tôi phải bớt thêm cho chủ mới 30 triệu đồng, bù đắp lại cho người ta nếu gặp cảnh phiền toái. Đây là bài học lớn cho tôi khi sau này muốn tìm một chốn an cư" - chị Ngọc ngao ngán  kể.

Một số môi giới bất động sản cho biết người có nhu cầu đi mua nhà thì ngoài việc kiểm tra quy hoạch, nguồn gốc, pháp lý căn nhà thì hàng xóm là một vấn đề rất quan trọng.

"Khi đi xem nhà mình cần đi nhiều khung giờ trong ngày, đi vào cuối tuần, đi cả vào những ngày mưa lớn để biết hàng xóm ra sao, khu dân cư có yên ổn hay không. Lúc đó mình xuống tiền vẫn không muộn" - anh Điệp, một môi giới bất động sản lâu năm khuyến cáo.


