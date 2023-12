Ban nhạc huyền thoại Maroon 5 chính thức có mặt tại Việt Nam

Ban nhạc Maroon 5 diễn tại Phú Quốc

Tối 14-12, ban nhạc pop-rock huyền thoại Maroon 5 đã có mặt tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trên chuyến chuyên cơ riêng. Toàn bộ 6 thành viên của nhóm đã có mặt ở đảo ngọc sớm hơn dự kiến để chuẩn bị tốt nhất cho siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival diễn ra đêm 16-12 tại Phú Quốc United Center.



Đội hình đầy đủ của "biểu tượng pop rock đương đại" Maroon 5 với 6 thành viên đã đến Phú Quốc lúc 23 giờ đêm ngày 14-12. Dù vừa trải qua hành trình dài, Adam Levine và đồng đội vẫn xuất hiện với phong cách lãng tử, phóng khoáng quen thuộc.

Đây là lần đầu tiên nhóm nhạc pop rock thành công nhất nước Mỹ đến trình diễn tại Việt Nam.

Ngay từ tối 14-12, sân khấu "Hỗn thiên cầu" hình đồng hồ cổ khổng lồ của 8Wonder được kiểm tra ánh sáng lần đầu tiên, khoe vẻ đẹp lộng lẫy hoàn hảo, sẵn sàng cho "chuyến du hành thời gian" của hàng chục nghìn du khách với âm nhạc bất hủ của Maroon 5.

Sân khấu hoành tráng của Maroon 5

Maroon 5 sẽ mang đến cho khán giả 8Wonder Winter Festival phần trình diễn bùng cháy dự kiến kéo dài trên 75 phút, với 11 bản hit toàn cầu: "This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, One More Night, Sugar, Don't Wanna Know, Sunday Morning, Girls Like you, Memories, Animals, Maps".

Nhóm sẽ biểu diễn trên nền nhạc điện tử kết hợp live cùng ban nhạc như trong các tour diễn trên thế giới của nhóm.

Đây cũng là phong cách trình diễn xuyên suốt của dàn nghệ sĩ Việt: Tóc Tiên, Justatee, Grey D… Ban tổ chức cũng cho biết đã mang đến sân khấu 8Wonder những hệ thống thiết bị tiêu chuẩn quốc tế khắt khe theo yêu cầu đặc biệt của Maroon 5, từ hai bộ mixer ánh sáng Grand MA3 vốn chỉ có 3 chiếc trên toàn quốc, đến dàn loa FOH D&B J series và V series - hiện là những hệ thống âm thanh đẳng cấp nhất trên thế giới, cùng hàng nghìn thiết bị âm thanh ánh sáng, trình chiếu tiêu chuẩn quốc tế khác.

Maroon 5 đến Việt Nam

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Katy Perry cũng sẽ đến Việt Nam biểu diễn tại lễ trao giải VinFuture 2023 vào tối 20-12. Cô từng hai lần đến Việt Nam nhưng chưa từng biểu diễn.

Năm 2015, cô làm khách mời tại một diễn đàn ở TP HCM. Một năm sau, cô đến Ninh Thuận trong vai trò đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Nhưng lần này, Katy Perry sẽ ra mắt khán giả Việt với những bản hit của mình.