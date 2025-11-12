HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Ban nhạc rock Việt là khách mời tour thế giới của ban nhạc huyền thoại Trapt

Thùy Trang

(NLĐO)-DẠ MA/YAMA sẽ là ban nhạc rock Việt Nam đầu tiên biểu diễn tại sân khấu rock huyền thoại thế giới Whisky a Go Go.

Tự hào rock Việt

Ban nhạc rock Việt là khách mời tour thế giới của ban nhạc huyền thoại Trapt - Ảnh 1.

Ngoài việc là ban nhạc rock Việt Nam đầu tiên biểu diễn tại sân khấu rock huyền thoại thế giới Whisky a Go Go (Hollywood, Mỹ) thì DẠ MA cũng là ban nhạc Việt đầu tiên vinh dự được làm khách mời trong world tour của ban nhạc rock nổi tiếng thế giới Trapt. 

Đối với những người chơi rock, việc được biểu diễn ở Whisky a Go Go gần như là 1 giấc mơ trong cuộc đời của họ, và DẠ MA may mắn được vinh dự này.

Whisky a Go Go được xem là sân khấu huyền thoại của tín đồ yêu rock, từng là nơi khởi đầu của vô số tên tuổi lớn trên thế giới như The Doors, Led Zeppelin, Mötley Crüe, Guns N' Roses hay Nirvan,… 

Hình ảnh "DẠ MA" xuất hiện với trang phục áo dài, vang lên những giai điệu pha trộn giữa rock hiện đại và âm hưởng dân gian Việt Nam, đã tạo nên một khoảnh khắc vừa tự hào vừa xúc động.

Thủ lĩnh của "DẠ MA", Hưng BlackhearteD chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi mang 100% văn hoá Việt lên sân khấu huyền thoại Whisky a Go Go, Hollywood, Mỹ. Ngoài việc tất cả các thành viên đều sinh ra tại Việt Nam và mang dòng máu Lạc Hồng, chúng tôi còn mang áo dài và những ca từ, giai điệu dân gian như "Trống cơm", "Bèo dạt mây trôi",… đến khán giả quốc tế. Chính nét đẹp văn hoá của cha ông để lại đã tạo nên sự khác biệt giữa Hollywood - kinh đô rock của thế giới".

Ban nhạc rock Việt là khách mời tour thế giới của ban nhạc huyền thoại Trapt - Ảnh 2.

"DẠ MA" được biết đến là một trong những ban nhạc rock hiếm hoi của Việt Nam vẫn trung thành với hướng đi mang đậm màu sắc bản địa. Âm nhạc của họ vừa mạnh mẽ, dữ dội theo tinh thần rock phương Tây nhưng vẫn chứa đựng giai điệu, tiết tấu và ngôn ngữ Việt Nam đầy sâu sắc. 

Bằng cách đó, DẠ MA không chỉ làm mới rock Việt, mà còn cho thế giới thấy rằng văn hoá Việt hoàn toàn có thể cất lên tiếng nói riêng trong không gian âm nhạc toàn cầu. Có lẽ chính điều này đã giúp "DẠ MA" lọt vào "mắt xanh" của Trapt - ban nhạc rock nổi tiếng đến từ California, được thành lập cuối thập niên 1990 và từng gây tiếng vang toàn cầu với ca khúc "Headstrong" nằm trong album đầu tay phát hành năm 2002. 

Album này đã nhanh chóng đạt chứng nhận bạch kim tại Mỹ, đưa Trapt trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của làn sóng post-grunge và alternative rock đầu thập niên 2000.

Ban nhạc rock Việt "DẠ MA" là ai?

Ban nhạc rock Việt là khách mời tour thế giới của ban nhạc huyền thoại Trapt - Ảnh 3.

Nhóm nhạc DẠ MA

"DẠ MA" được thành lập tại Mỹ bởi Hưng BlackhearteD - thủ lĩnh ban nhạc Black Infinity, một trong những cái tên quen thuộc với cộng đồng Rock Việt. Ngoài Hưng BlackhearteD, "DẠ MA" còn là sự hội tụ của nhiều gương mặt nổi bật đến từ các ban nhạc Rock từng có dấu ấn tại Việt Nam, trải dài ba thế hệ nghệ sĩ, gồm các thành viên Vocal/Producer: Hưng BlackhearteD (Thành viên Black Infinity), Guitar 1: Cao Minh (Cựu thành viên Disgusted), Guitar 2: Trần An Nguyên (Cựu thành viên Kháu & con trai Trần Tuấn Hùng, Bức Tường), Bass: Quốc Hùng (Cựu thành viên Sagonmetal), Keyboard: Hoàng Pio (Thành viên The Headline and Friends), Drum: Tony Nguyen (Cựu thành viên 3SomeBlues, Midnight Fire).

Trong số đó, sự xuất hiện của guitarist Trần An Nguyên - con trai nghệ sĩ guitar Trần Tuấn Hùng, thủ lĩnh nhóm Bức Tường - đặc biệt thu hút sự chú ý. 

Sự có mặt của Trần An Nguyên (Nguyên Trần) không chỉ mang đến sức trẻ, mà còn gợi nhớ đến tinh thần bền bỉ, dấn thân của người cha, người từng truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ yêu Rock tại Việt Nam. 

Việc các thành viên từ nhiều nhóm nhạc cũ cùng nhau kết hợp trong "DẠ MA" còn cho thấy sự gắn kết và tiếp nối giữa các thế hệ, khẳng định niềm đam mê Rock chưa bao giờ tắt trong cộng đồng nghệ sĩ Việt. "DẠ MA" hiện đang trong quá trình hoàn thiện những bản thu âm cho album đầu tay.

DẠ MA xuất hiện tuyệt vời trên sân khấu Mỹ

Tên gọi "DẠ MA" được lấy cảm hứng từ kinh Phật, chỉ cõi trời Dạ Ma Thiên, tầng trời thứ ba của cõi Dục dành cho những ai tu thập thiện. Đây là nơi không có mặt trời hay mặt trăng, mà hoa sen đỏ nở rực tạo nên ban ngày, hoa sen trắng thanh tĩnh tạo nên ban đêm, ánh sáng từ thân Chư Thiên lan tỏa khắp vô biên.

Ban nhạc lựa chọn tên DẠ MA/YAMA với nhiều cách viết (tiếng Việt DẠ MA, chữ Hán 夜摩, tiếng Nhật ヤマ) như một thông điệp về sự giao thoa văn hóa, sự đa dạng và gần gũi với khán giả toàn cầu.

"Rock Concert - Trái tim Việt Nam" phát vé miễn phí tới khán giả

"Rock Concert - Trái tim Việt Nam" phát vé miễn phí tới khán giả

(NLĐO)- "Rock Concert - Trái tim Việt Nam" được kỳ vọng là nhịp cầu để lịch sử chạm đến trái tim giới trẻ bằng âm nhạc.

rock Việt ban nhạc rock Việt ban nhạc rock DẠ MA
