HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Bắn pháo hoa 15 phút tại lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn

Tuấn Minh

(NLĐO)- Ngoài tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn suốt mùa hè, tại lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn 2026 sẽ bắn pháo hoa tầm thấp trong 15 phút phục vụ du khách

Chiều 21-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với phường Sầm Sơn tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động của lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026.

Sầm Sơn "không ngủ" với loạt sự kiện hấp dẫn suốt mùa hè - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại họp báo

Theo ban tổ chức, lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2026 diễn ra tối 25-4 tại khu vực Quảng trường biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) với chủ đề: "Sầm Sơn - khát vọng rực rỡ". Ngoài các chương trình hoạt động nghệ thuật đặc sắc, trong đêm khai mạc sẽ có màn bắn pháo hoa tầm thấp trong thời gian 15 phút.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, cho biết lễ hội du lịch Sầm Sơn là sự kiện thường niên, có tính chất kích cầu du lịch lớn nhất trong năm của cả tỉnh. Thông qua các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động thể thao, du lịch để đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất, con người xứ Thanh nói chung và khu du lịch Sầm Sơn nói riêng đến nhân dân, du khách trong và ngoài nước.

Cũng theo ông Trung, những đổi thay tích cực, chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo đô thị và chất lượng dịch vụ du lịch Sầm Sơn với những sản phẩm du lịch đặc sắc đang từng bước xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế; qua đó, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, khai thác các nguồn lực tự nhiên, xã hội cho phát triển du lịch biển Sầm Sơn.

Sầm Sơn "không ngủ" với loạt sự kiện hấp dẫn suốt mùa hè - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn Trịnh Tiến Dũng thông tin tại buổi họp báo

"Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc diễn ra trong suốt mùa hè, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, và dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Thông qua các hoạt động phong phú, hấp dẫn, tỉnh Thanh Hóa mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, sôi động, góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh"- ông Trung cho hay.

Phát biểu tại họp báo, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn, cho biết năm 2026, Sầm Sơn phấn đấu đón trên 9 triệu lượt khách; tổng thu ước đạt khoảng 19.000 tỉ đồng.

Theo ông Dũng, để thu hút khách du lịch, Sầm Sơn đã lên kế hoạch, tổ chức nhiều sự kiện, trong đó trọng điểm là các hoạt động những tháng cao điểm mùa hè với nhiều sự kiện lớn, hấp dẫn. "Để du khách đến với Sầm Sơn được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất, ngay từ những tháng đầu năm, phường đã tập trung chỉnh trang lại đô thị, trong đó xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, nước thải chảy ra bãi biển. Đặc biệt, phường đã tổ chức đấu giá thành công hệ thống hubway dọc đường Hồ Xuân Hương để chỉnh trang bờ biển, tạo không gian xanh, sạch, đẹp cho bãi biển"- ông Dũng thông tin.

Sầm Sơn "không ngủ" với loạt sự kiện hấp dẫn suốt mùa hè - Ảnh 3.

Khách du lịch tắm biển Sầm Sơn dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm 2025

Cũng theo ông Dũng, để phục vụ du khách, trong mùa du lịch 2006, Sầm Sơn sẽ cho phép phục vụ ăn uống, tổ chức các sự kiện, team building… ở phía Đông đường Hồ Xuân Hương (giáp bãi tắm) kéo dài tới 12 giờ đêm. Đồng thời, sẽ "siết" hoạt động xe điện tại Sầm Sơn, trong đó sẽ có hướng dẫn cụ thể các tuyến đường xe điện được phép đi, khung giờ hoạt động, tăng cường các tuyến đến các làng nghề truyền thống…

Các sự kiện du lịch tiêu biểu ở Sầm Sơn hè 2026

Lễ hội Cầu Phúc đền Độc Cước năm 2026 (diễn ra từ ngày 2 đến 3-4); giải đua xe đạp Sầm Sơn mở rộng cúp "Tình anh em" (dự kiến tháng 5-2026); giải Via Life Run Marathon - Sầm Sơn Biển Xanh năm 2026 (từ ngày 4-5).

Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026 (dự kiến tháng 7-2026; lễ hội bánh chưng - bánh dầy (ngày 26-6 tại đền Độc Cước); không gian văn hóa tại tuyến phố đi bộ kết hợp các lễ hội văn hóa, lễ hội truyền thống (các ngày trong tuần, tháng 5,6,7,8-2026); chương trình biểu diễn nhạc nước tại Quảng trường biển Sầm Sơn (từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, từ tháng 5 đến 9-2026).


Tin liên quan

Du lịch Sầm Sơn "bội thu" hơn 17 ngàn tỉ đồng

Du lịch Sầm Sơn "bội thu" hơn 17 ngàn tỉ đồng

(NLĐO)- Du lịch Sầm Sơn tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tỉnh Thanh Hóa khi đón được 8,86 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt hơn 17 ngàn tỉ đồng

Sầm Sơn bội thu, "gánh team" du lịch Thanh Hóa

(NLĐO)- Trong năm 2023, du lịch Thanh Hóa đón 12,1 triệu lượt khách, trong đó riêng Sầm Sơn đã đón được gần 8 triệu lượt khách, tổng doanh thu ước đạt gần 14,3 ngàn tỉ đồng

Hàng ngàn người dự lễ khai mạc du lịch biển Hải Tiến

(NLĐO)- Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2025 với chủ đề "Hải Tiến - Khát vọng tỏa sáng" đã thu hút hàng vạn người đổ về bãi biển dự lễ, thưởng thức nghệ thuật

Thanh Hóa sản phẩm du lịch du lịch biển Bãi biển Sầm Sơn lễ hội du lịch Sầm Sơn Sầm Sơn không ngủ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo