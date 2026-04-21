Bắn pháo hoa 15 phút tại lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn

Chiều 21-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với phường Sầm Sơn tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động của lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại họp báo

Theo ban tổ chức, lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2026 diễn ra tối 25-4 tại khu vực Quảng trường biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) với chủ đề: "Sầm Sơn - khát vọng rực rỡ". Ngoài các chương trình hoạt động nghệ thuật đặc sắc, trong đêm khai mạc sẽ có màn bắn pháo hoa tầm thấp trong thời gian 15 phút.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, cho biết lễ hội du lịch Sầm Sơn là sự kiện thường niên, có tính chất kích cầu du lịch lớn nhất trong năm của cả tỉnh. Thông qua các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động thể thao, du lịch để đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất, con người xứ Thanh nói chung và khu du lịch Sầm Sơn nói riêng đến nhân dân, du khách trong và ngoài nước.

Cũng theo ông Trung, những đổi thay tích cực, chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo đô thị và chất lượng dịch vụ du lịch Sầm Sơn với những sản phẩm du lịch đặc sắc đang từng bước xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế; qua đó, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, khai thác các nguồn lực tự nhiên, xã hội cho phát triển du lịch biển Sầm Sơn.

Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn Trịnh Tiến Dũng thông tin tại buổi họp báo



"Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc diễn ra trong suốt mùa hè, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, và dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Thông qua các hoạt động phong phú, hấp dẫn, tỉnh Thanh Hóa mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, sôi động, góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh"- ông Trung cho hay.

Phát biểu tại họp báo, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn, cho biết năm 2026, Sầm Sơn phấn đấu đón trên 9 triệu lượt khách; tổng thu ước đạt khoảng 19.000 tỉ đồng.

Theo ông Dũng, để thu hút khách du lịch, Sầm Sơn đã lên kế hoạch, tổ chức nhiều sự kiện, trong đó trọng điểm là các hoạt động những tháng cao điểm mùa hè với nhiều sự kiện lớn, hấp dẫn. "Để du khách đến với Sầm Sơn được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất, ngay từ những tháng đầu năm, phường đã tập trung chỉnh trang lại đô thị, trong đó xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, nước thải chảy ra bãi biển. Đặc biệt, phường đã tổ chức đấu giá thành công hệ thống hubway dọc đường Hồ Xuân Hương để chỉnh trang bờ biển, tạo không gian xanh, sạch, đẹp cho bãi biển"- ông Dũng thông tin.

Khách du lịch tắm biển Sầm Sơn dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm 2025

Cũng theo ông Dũng, để phục vụ du khách, trong mùa du lịch 2006, Sầm Sơn sẽ cho phép phục vụ ăn uống, tổ chức các sự kiện, team building… ở phía Đông đường Hồ Xuân Hương (giáp bãi tắm) kéo dài tới 12 giờ đêm. Đồng thời, sẽ "siết" hoạt động xe điện tại Sầm Sơn, trong đó sẽ có hướng dẫn cụ thể các tuyến đường xe điện được phép đi, khung giờ hoạt động, tăng cường các tuyến đến các làng nghề truyền thống…

Các sự kiện du lịch tiêu biểu ở Sầm Sơn hè 2026 Lễ hội Cầu Phúc đền Độc Cước năm 2026 (diễn ra từ ngày 2 đến 3-4); giải đua xe đạp Sầm Sơn mở rộng cúp "Tình anh em" (dự kiến tháng 5-2026); giải Via Life Run Marathon - Sầm Sơn Biển Xanh năm 2026 (từ ngày 4-5). Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026 (dự kiến tháng 7-2026; lễ hội bánh chưng - bánh dầy (ngày 26-6 tại đền Độc Cước); không gian văn hóa tại tuyến phố đi bộ kết hợp các lễ hội văn hóa, lễ hội truyền thống (các ngày trong tuần, tháng 5,6,7,8-2026); chương trình biểu diễn nhạc nước tại Quảng trường biển Sầm Sơn (từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, từ tháng 5 đến 9-2026).



