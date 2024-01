Sầm Sơn bội thu, "gánh team" du lịch Thanh Hóa

Ngày 16-1, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.



Một góc TP du lịch biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Du lịch Sầm Sơn đón gần 8 triệu lượt khách

Ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, cho biết năm 2023, Sầm Sơn đã đón được gần 8 triệu lượt khách du lịch, bằng 112,8% so với cùng kỳ và 109,7% kế hoạch, là một trong những đơn vị cấp huyện, thị xã, TP đón lượt khách du lịch đông nhất cả nước. Năm 2023, Sầm Sơn phục vụ hơn 15 triệu ngày khách, bằng 105,7% so với cùng kỳ và 101,8% so với kế hoạch.

Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt gần 14,3 ngàn tỉ đồng, đạt 102,9% so với cùng kỳ và 100,6% so với kế hoạch.

Với số lượng khách du lịch trên, không ngoa khi nói Sầm Sơn đang "gánh team" cho du lịch Thanh Hóa trong những năm qua. Bởi, theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, tổng lượng khách du lịch của Thanh Hóa năm 2023 là 12,1 triệu lượt.

Theo ông Tú, khách du lịch đến với Sầm Sơn tăng theo từng năm cho thấy sự nỗ lực của TP với mục tiêu trở thành thành phố của lễ hội. Nên, ngay từ đầu năm, Sầm Sơn đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức sự kiện xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình, chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch, lễ hội, thể thao.

Khách du lịch tắm biển Sầm Sơn dịp nghỉ lễ 30-4 năm 2023

Đồng thời, Sầm Sơn đã đưa nhiều sản phẩm du lịch, như: Khu quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn; tuyến phố đi bộ kết hợp với kinh doanh mua sắm hàng lưu niệm, giải khát, trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại đường Thanh Niên…

Dù vậy, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn cũng nhận thấy chất lượng dịch vụ tại Sầm Sơn vẫn chưa cao, dịch vụ cao cấp chưa phát triển, bước đầu mới tập trung khai thác sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch biển cũng mới đáp ứng phân khúc thị trường khách có mức chi tiêu trung bình đến khá, ít phân khúc khách cao cấp. Sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh chưa phát huy hiệu quả.

Việc hình thành và đưa vào khai thác các sản phẩm du lịch mới để khắc phục tình trạng du lịch một mùa còn khiêm tốn, các sản phẩm phần lớn có quy mô nhỏ, chủ yếu phục vụ khách tham quan, nghỉ dưỡng cuối tuần…

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết để hướng đến hiện thực hóa phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch quốc gia theo Chiến lược phát triển du lịch Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời góp phần quan trọng cùng ngành du lịch Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu đón được 13,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 32.387 tỉ đồng trong năm 2024, Sầm Sơn cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là quản lý giá cả, quản lý kinh doanh dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh hơn, an toàn hơn.

Quảng trường biển Sầm Sơn với dàn nhạc nước khổng lồ, một sản phẩm du lịch mới hút khách du lịch của Sầm Sơn năm 2023

Ông Thi cũng lưu ý Sầm Sơn cần chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, kỷ cương, nề nếp.

Cần tập trung các nguồn lực xây dựng, phát triển du lịch theo hướng bền vững, hướng tới chuẩn khu vực và quốc tế; chú trọng phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; tăng cường phát triển sản phẩm du lịch MICE (là hình thức du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện…), du lịch golf...; nghiên cứu đưa vào khai thác thêm các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, du lịch mạo hiểm; hình thành dịch vụ kinh tế đêm (chợ đêm, phố đi bộ; gắn với liên kết phát triển với các địa phương trong và ngoài tỉnh để hình thành các tour, tuyến du lịch hấp dẫn....) nhằm thu hút thị trường khách có khả năng chi trả cao, thời gian lưu trú dài…

Trong năm 2024, Sầm Sơn đặt ra mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách; phục vụ 16,5 triệu ngày khách, doanh thu du lịch ước đạt hơn 15,7 ngàn tỉ đồng.