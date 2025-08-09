Bản quét laser tiết lộ điều gây sốc về đế chế Maya

Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi GS Francisco Estrada-Belli từ Viện Nghiên cứu Trung Mỹ thuộc Đại học Tulane (Mỹ) đã cho thấy đế chế Maya cổ đại có thể còn vĩ đại hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng, nhất là trong thời kỳ đỉnh cao.

Hình ảnh LiDAR về một số vùng nông thôn của đế chế Maya - Ảnh: ĐẠI HỌC TULANE

Theo Live Science, họ đã sử dụng LiDAR - công nghệ viễn thám dùng các xung laser để lập bản đồ 3D các công trình ẩn giấu - khảo sát khu vực rộng 95.000 km2 gọi là Vùng đất thấp Maya.

Khu vực này hiện nay thuộc tỉnh Petén - Guatemala, phía Tây Belize, cũng như các bang Campeche và Quintana Roo của Mexico.

Đó là thời điểm nằm ngay giữa giai đoạn đỉnh cao - năm 250 đến 900 sau Công nguyên - của Văn minh Maya, với nhiều thành phố thịnh vượng ở Trung Mỹ.

Các nhà nghiên cứu từ lâu đã cho rằng ngoài những thành phố này, nền văn minh Maya chỉ giới hạn ở các khu định cư rải rác xen kẽ với đất nông nghiệp trong những cánh rừng mưa nhiệt đới.

Vùng đất thấp Maya chứa những khu định cư như thế.

Nhưng bản đồ mới đã tiết lộ những khu định cư lớn và phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu.

"Giờ đây, chúng tôi có bằng chứng chắc chắn rằng xã hội Maya được tổ chức chặt chẽ ở cả thành thị và nông thôn, và phát triển hơn nhiều về mặt tài nguyên và tổ chức xã hội so với những gì chúng ta từng biết trước đây" - GS Estrada-Belli nói.

Ước tính các công trình ở "vùng nông thôn Maya" mà bản quét laser đã tiết lộ là nơi sinh sống của khoảng 16 triệu người, nhiều hơn 45% so với tính toán trước đó.

Mô hình xây dựng của người Maya ở nông thôn cũng không quá khác thành thị, chủ yếu chỉ khác về quy mô.

Các khu định cư nông thôn cũng sở hữu một quảng trường công cộng trung tâm do giới tinh hoa quản lý, cùng với các khu dân cư và cánh đồng nông nghiệp phân bố xung quanh các quảng trường này.

Hầu hết nhà dân đều nằm trong phạm vi 5 km tính từ quảng trường, cho thấy người dân nông thôn, vốn thường không thuộc giới tinh hoa, có thể tiếp cận hầu hết các khía cạnh của đời sống công dân và tôn giáo.

Điều này một lần nữa cho thấy người Maya đã xây dựng nên một nền văn minh huy hoàng và "hiện đại" hơn nhiều những gì nhân loại ngày nay thường tưởng tượng.



