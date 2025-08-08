Lộ dấu vết một loài người bí ẩn ở Indonesia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Lộ dấu vết một loài người bí ẩn ở Indonesia

Anh Thư

(NLĐO) - Những hiện vật đặc biệt đã chứng minh đảo Sulawesi của Indonesia có người ở từ 1-1,5 triệu năm trước, rất lâu trước khi loài người tinh khôn ra đời.

Như nhiều nghiên cứu cho thấy Homo sapiens chúng ta, còn gọi là "người tinh khôn" hay "người hiện đại", chỉ là một trong số rất nhiều loài người từng hiện diện trên địa cầu. Nhưng họ dần tuyệt chủng, để lại duy nhất loài chúng ta thống trị chi Người (Homo).

Chủ nhân của những công cụ đá vừa được khai quật tại đảo Sulawesi của Indonesia thuộc về một trong số những loài người cổ đã biến mất đó.

Lộ dấu vết một loài người bí ẩn ở Indonesia- Ảnh 1.

Một trong các công cụ đá thuộc về loài người cổ bí ẩn ở đảo Sulawesi của Indonesia - Ảnh: NATURE

Trong một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature, các nhà nghiên cứu đã phân tích một bộ công cụ bằng đá đại diện cho bằng chứng lâu đời nhất về họ hàng của con người ở Wallacea, một vùng gồm nhiều đảo nằm giữa thềm lục địa châu Á và Úc.

Trong đó, các hiện vật từ di chỉ Calio trên đảo Sulawesi gây chú ý đặc biệt.

Chúng được làm từ đá lửa và được tạo hình bằng kỹ thuật đập vỡ, trong đó lõi đá được đập bằng búa đá để tạo ra các công cụ dạng mảnh sắc bén.

Một trong những công cụ này thậm chí còn được chỉnh sửa công phu, bao gồm việc làm cho các cạnh mảnh và sắc hơn.

Sử dụng kết hợp các phương pháp xác định niên đại, các nhà nghiên cứu đã xác định được số công cụ này có niên đại tận hơn 1 triệu cho đến gần 1,5 triệu năm trước.

Niên đại này trùng khớp với thời điểm mà Homo erectus hiện diện tại Indonesia. Đó là một loài người cổ đã đến đảo Java khoảng 1,6 triệu năm trước sau khi tiến hóa lần đầu tiên ở châu Phi. 

Tuy nhiên, Sulawesi không có hồ sơ hóa thạch phong phú như Java nên chưa thể khẳng định chủ nhân của số công cụ này là Homo erectus hay loài nào khác.

Nói với Live Science, GS Adam Brumm từ Đại học Griffith (Úc), đồng tác giả, cho biết hài cốt con người cổ nhất từng được tìm thấy ở Sulawesi là một mảnh xương hàm 16.000-25.000 của Homo sapiens.

Tuy nhiên, chắc chắc loài người tinh khôn chúng ta không phải chủ nhân của số công cụ đá lửa nói trên, vì loài chúng ta mãi đến hơn 300.000 năm trước mới xuất hiện.

Phát hiện mới này cũng cho thấy con người đã định cư ở Sulawesi sớm hơn nhiều so với giả định trước đây, có thể là trước khi họ đến đảo Luzon ở phía Bắc và đảo Flores ở phía nam.

Ngoài Homo erectus, loài người bí ẩn ở Sulawesi cũng có thể là tổ tiên của Homo luzonensis hoặc Homo floresiensis, tức "người Hobbit".

Tin liên quan

Phát hiện vùng đất ngoài hành tinh rất giống Trái Đất

Phát hiện vùng đất ngoài hành tinh rất giống Trái Đất

(NLĐO) - Những "hoa văn" bí ẩn khắc lên địa hình ở hành tinh láng giềng có thể tiết lộ thêm manh mối về sự sống.

“Thủy quái 2 màu” nguyên vẹn kỳ lạ sau 183 triệu năm

(NLĐO) - Con thủy quái lộ ra gần 50 năm trước tại một mỏ đá ở Đức vừa được xác định là một loài thằn lằn cổ rắn hoàn toàn mới.

Phát hiện 3 hành tinh mới giống Trái Đất

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới về 15 ngôi sao loại M cho thấy các hành tinh giống Trái Đất có thể phổ biến hơn nhiều so với chúng ta từng nghĩ.

loài người Indonesia đảo Sulawesi người tinh khôn homo sapiens
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo