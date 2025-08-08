Lộ dấu vết một loài người bí ẩn ở Indonesia

Như nhiều nghiên cứu cho thấy Homo sapiens chúng ta, còn gọi là "người tinh khôn" hay "người hiện đại", chỉ là một trong số rất nhiều loài người từng hiện diện trên địa cầu. Nhưng họ dần tuyệt chủng, để lại duy nhất loài chúng ta thống trị chi Người (Homo).

Chủ nhân của những công cụ đá vừa được khai quật tại đảo Sulawesi của Indonesia thuộc về một trong số những loài người cổ đã biến mất đó.

Một trong các công cụ đá thuộc về loài người cổ bí ẩn ở đảo Sulawesi của Indonesia - Ảnh: NATURE

Trong một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature, các nhà nghiên cứu đã phân tích một bộ công cụ bằng đá đại diện cho bằng chứng lâu đời nhất về họ hàng của con người ở Wallacea, một vùng gồm nhiều đảo nằm giữa thềm lục địa châu Á và Úc.

Trong đó, các hiện vật từ di chỉ Calio trên đảo Sulawesi gây chú ý đặc biệt.

Chúng được làm từ đá lửa và được tạo hình bằng kỹ thuật đập vỡ, trong đó lõi đá được đập bằng búa đá để tạo ra các công cụ dạng mảnh sắc bén.

Một trong những công cụ này thậm chí còn được chỉnh sửa công phu, bao gồm việc làm cho các cạnh mảnh và sắc hơn.

Sử dụng kết hợp các phương pháp xác định niên đại, các nhà nghiên cứu đã xác định được số công cụ này có niên đại tận hơn 1 triệu cho đến gần 1,5 triệu năm trước.

Niên đại này trùng khớp với thời điểm mà Homo erectus hiện diện tại Indonesia. Đó là một loài người cổ đã đến đảo Java khoảng 1,6 triệu năm trước sau khi tiến hóa lần đầu tiên ở châu Phi.

Tuy nhiên, Sulawesi không có hồ sơ hóa thạch phong phú như Java nên chưa thể khẳng định chủ nhân của số công cụ này là Homo erectus hay loài nào khác.

Nói với Live Science, GS Adam Brumm từ Đại học Griffith (Úc), đồng tác giả, cho biết hài cốt con người cổ nhất từng được tìm thấy ở Sulawesi là một mảnh xương hàm 16.000-25.000 của Homo sapiens.

Tuy nhiên, chắc chắc loài người tinh khôn chúng ta không phải chủ nhân của số công cụ đá lửa nói trên, vì loài chúng ta mãi đến hơn 300.000 năm trước mới xuất hiện.

Phát hiện mới này cũng cho thấy con người đã định cư ở Sulawesi sớm hơn nhiều so với giả định trước đây, có thể là trước khi họ đến đảo Luzon ở phía Bắc và đảo Flores ở phía nam.

Ngoài Homo erectus, loài người bí ẩn ở Sulawesi cũng có thể là tổ tiên của Homo luzonensis hoặc Homo floresiensis, tức "người Hobbit".