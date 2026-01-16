Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM kỷ luật đảng viên vi phạm

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM vừa có thông cáo báo chí về kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM lần thứ 2 và lần thứ 3. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 2 đảng viên: ông Hoàng Văn Tân, Bí thư Đảng ủy, nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III và ông Vũ Đức Thiệu, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.

TPHCM kỷ luật nhiều đảng viên

Hai đảng viên trên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vi phạm của ông Hoàng Văn Tân và ông Vũ Đức Thiệu là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân, tổ chức đảng, cơ quan.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 2 đảng viên.

Đó là ông Trần Tấn Ba, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình cũ, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình cũ, do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao trong việc theo dõi phối hợp, tổ chức thực hiện việc thu hồi tài sản do sử dụng trái phép, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Vi phạm của ông Trần Tấn Ba đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và bản thân.

Ông Lê Tuấn Anh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng Công an phường An Phú, do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cũng tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thực hiện lại quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với 4 đảng viên (theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương), gồm:

Ông Võ Hồng Bào, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bến Cát, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ;

Ông Huỳnh Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ;

Ông Võ Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Dĩ An, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ;

Ông Hà Tấn Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Phòng Xuất nhập cảnh, Công an thành phố, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Tân Uyên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ.

Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhận thấy, với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong giai đoạn công tác tại tỉnh Bình Dương cũ, các đảng viên đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ theo Quy chế làm việc, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời khuyết điểm, để đơn vị, cán bộ, đảng viên và bản thân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định của Bộ Công an trong công tác phòng, chống tội phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và bản thân.

Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với 4 đảng viên nêu trên (thay thế các quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương cũ).

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cũng đã xem xét và kết luận một số nội dung quan trọng khác tại kỳ họp.