Thời sự Xã hội

Ban tổ chức thăm hỏi gia đình của tay đua gặp tai nạn ở giải vô địch quốc gia

CA LINH

(NLĐO) - Liên quan đến việc tay đua tử vong tại Giải đua mô tô sân tròn Cúp Vô địch quốc gia năm 2026, ban tổ chức đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình

Ngày 2-5, ông Trương Công Quốc Việt – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ – cho biết ban tổ chức đã cử người đến nhà của tay đua Đ.H.Q.H thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình.

CLIP: Tay đua Đ.H.Q.H gặp tai nạn trên đường đua. Nguồn: TikTok

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo phường Cái Khế, TP Cần Thơ cho hay trước khi diễn ra giải, phường đã góp ý với ban tổ chức là phải đảm bảo an toàn cho tay đua.

Về công tác đảm bảo an toàn, ông Việt cho hay Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cùng Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam phối hợp tổ chức. Điều lệ được liên đoàn ban hành và cử người vào giám sát, kiểm tra các điều kiện an ninh, an toàn.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng kiểm tra các chướng ngại vật và các vật thể lạ trên đường đua trước khi diễn ra giải đấu nhằm đảm bảo an toàn cho vận động viên.

Nhân viên y tế sơ cứu cho tay đua sau khi vụ tai nạn

Bên cạnh đó, xung quanh đường đua bố trí phao hơi, phía dưới là bao trấu để che chắn, đảm bảo theo yêu cầu tiêu chuẩn của Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam. Song song đó, trước khi đua, bộ phận kỹ thuật kiểm tra tất cả mô tô theo đúng yêu cầu điều lệ. Đến giờ chót, công tác tổ chức và tình hình an ninh trật tự rất tốt.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 30-4, tại Sân vận động Cần Thơ (phường Cái Khế) diễn ra Giải đua Mô tô sân tròn Cúp Vô địch quốc gia năm 2026 với sự tham gia của 59 vận động viên.

Lúc đang thi đấu ở vòng chạy thứ 10 (vòng cuối) của vòng chung kết, tay đua Đ.H.Q.H chạy mô tô hiệu Yamaha Exciter 150cc đang điều khiển xe tiến vào khúc cua số 3 thì bất ngờ gặp sự cố mất lái. Chiếc xe lật nhào, tay đua văng khỏi phương tiện và va đập rất mạnh xuống mặt đường.

Do vận tốc lớn, lực quán tính và sức va đập quá mạnh nên dẫn đến chấn thương cực kỳ nghiêm trọng cho tay đua. Sau khi nhập viện cấp cứu, vì thương tích quá nặng, tay đua Đ.H.Q.H tử vong tại bệnh viện vào rạng sáng 1-5.


Tai nạn tại giải vô địch quốc gia ở Cần Thơ, một tay đua tử vong

(NLĐO) - Mạng xã hội xôn xao trước clip ghi lại cảnh một tay đua gặp tai nạn trên đường đua và tử vong sau đó tại TP Cần Thơ.

