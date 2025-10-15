Băng Di được bạn trai Việt kiều cầu hôn

Người đẹp nhận lời cầu hôn của doanh nhân Justin Chiêm khi cả hai dùng tiệc tối 14-10 tại TP HCM. "Hành trình mới chắc chắn sẽ không thiếu lo lắng đối với một người từng sợ hôn nhân. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi vẫn chưa unblock" - cô viết trên trang cá nhân.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp như Trang Pháp, Thùy Anh, Cao Thái Hà, Diệu Nhi… đã gửi lời chúc mừng tới cô. Doanh nhân Justin Chiêm cũng đăng tải bức ảnh tương tự trên trang cá nhân, kèm chú thích: "Vậy là một chương mới đã bắt đầu".

Bức ảnh cầu hôn bằng nhẫn kim cương do Băng Di đăng tải trên trang cá nhân. (Ảnh: chụp màn hình)

Băng Di và Justin Chiêm quen nhau từ năm 2016, sau khi gặp gỡ trong một nhóm bạn chung. Một năm sau đó, họ mới công khai mối quan hệ. Trong suốt gần một thập niên bên nhau, cặp đôi từng vướng tin đồn rạn nứt song cả hai âm thầm bác bỏ bằng những hình ảnh đi du lịch, dự sự kiện và tổ chức tiệc kỷ niệm cùng nhau.

Băng Di cho biết tình yêu giúp thay đổi con người, suy nghĩ của cô. Trước đây cô sống nghiêm túc, ép mình vào khuôn khổ, cứng nhắc. Từ khi quen Justin, cô trở nên mềm mỏng, không còn suy nghĩ tiêu cực.

Băng Di và bạn trai doanh nhân. Ảnh: FBNV

Băng Di tên thật là Nguyễn Bảo Trinh, sinh năm 1990. Cô được biết đến qua các bộ phim truyền hình và điện ảnh như "Gia đình phép thuật", "Gạo nếp gạo tẻ", "Bí mật hai thế giới", "Đất rừng phương Nam"… Sau 2 năm vắng bóng màn ảnh rộng kể từ vai diễn Tư mắm trong "Đất rừng phương Nam", cô vừa tái xuất với dự án điện ảnh "Cục vàng của ngoại" (chính thức ra rạp vào 17-10) của đạo diễn Khương Ngọc.



