Băng Di được bạn trai Việt kiều cầu hôn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Băng Di được bạn trai Việt kiều cầu hôn

Kim Ngân

(NLĐO) - Nữ diễn viên Băng Di vừa nhận lời cầu hôn từ bạn trai Việt kiều sau gần 10 năm hẹn hò.

Người đẹp nhận lời cầu hôn của doanh nhân Justin Chiêm khi cả hai dùng tiệc tối 14-10 tại TP HCM. "Hành trình mới chắc chắn sẽ không thiếu lo lắng đối với một người từng sợ hôn nhân. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi vẫn chưa unblock" - cô viết trên trang cá nhân.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp như Trang Pháp, Thùy Anh, Cao Thái Hà, Diệu Nhi… đã gửi lời chúc mừng tới cô. Doanh nhân Justin Chiêm cũng đăng tải bức ảnh tương tự trên trang cá nhân, kèm chú thích: "Vậy là một chương mới đã bắt đầu".

Băng Di được bạn trai Việt kiều cầu hôn - Ảnh 1.

Bức ảnh cầu hôn bằng nhẫn kim cương do Băng Di đăng tải trên trang cá nhân. (Ảnh: chụp màn hình)

Băng Di và Justin Chiêm quen nhau từ năm 2016, sau khi gặp gỡ trong một nhóm bạn chung. Một năm sau đó, họ mới công khai mối quan hệ. Trong suốt gần một thập niên bên nhau, cặp đôi từng vướng tin đồn rạn nứt song cả hai âm thầm bác bỏ bằng những hình ảnh đi du lịch, dự sự kiện và tổ chức tiệc kỷ niệm cùng nhau.

Băng Di cho biết tình yêu giúp thay đổi con người, suy nghĩ của cô. Trước đây cô sống nghiêm túc, ép mình vào khuôn khổ, cứng nhắc. Từ khi quen Justin, cô trở nên mềm mỏng, không còn suy nghĩ tiêu cực.

Băng Di được bạn trai Việt kiều cầu hôn - Ảnh 2.

Băng Di và bạn trai doanh nhân. Ảnh: FBNV

Băng Di tên thật là Nguyễn Bảo Trinh, sinh năm 1990. Cô được biết đến qua các bộ phim truyền hình và điện ảnh như "Gia đình phép thuật", "Gạo nếp gạo tẻ", "Bí mật hai thế giới", "Đất rừng phương Nam"…

Sau 2 năm vắng bóng màn ảnh rộng kể từ vai diễn Tư mắm trong "Đất rừng phương Nam", cô vừa tái xuất với dự án điện ảnh "Cục vàng của ngoại" (chính thức ra rạp vào 17-10) của đạo diễn Khương Ngọc.


Tin liên quan

Băng Di: "Giấc mơ làm đại sứ áo dài thành hiện thực"

Băng Di: "Giấc mơ làm đại sứ áo dài thành hiện thực"

(NLĐO) - Trở thành đại sứ của chương trình Lễ hội áo dài TP HCM năm 2024 với chủ đề "Tôi yêu áo dài Việt Nam", diễn viên Băng Di chia sẻ "giấc mơ thành sự thật".

"Tư Mắm" Băng Di đón tin vui cuối năm

(NLĐO) - Tái xuất đầy ấn tượng với vai diễn "Tư mắm" trong Đất rừng phương Nam, Băng Di cho biết "hết thời bỉ cực đến hồi thái lai".

H'Hen Niê lần đầu chia sẻ về màn cầu hôn gây sốt mạng xã hội

(NLĐO)- Xuất hiện sau 2 ngày đăng tải khoảnh khắc được bạn trai Tuấn Khôi cầu hôn, hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ hạnh phúc khi được đeo nhẫn cầu hôn.

cầu hôn đất rừng phương nam Băng Di
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo