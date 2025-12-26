Bảng giá đất tại TP HCM bảo đảm hài hòa lợi ích

Dự kiến tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP HCM sẽ thông qua nghị quyết về quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 trên địa bàn. Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với ông Đào Quang Dương, Trưởng Phòng Kinh tế đất - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, về nội dung tờ trình bảng giá đất lần đầu này.

* Phóng viên: Thưa ông, bảng giá đất lần đầu trình HĐND TP HCM thông qua tại kỳ họp lần này khắc phục những hạn chế nào của bảng giá đất hiện hành?

- Ông ĐÀO QUANG DƯƠNG: Đối với khu vực TP HCM cũ, giá đất cơ bản vẫn giữ nguyên, chỉ điều chỉnh ở những tuyến đường còn chênh lệch giá hoặc những tuyến đường phát sinh. Đồng thời, cân đối giảm đối với giá đất sản xuất - kinh doanh, giá đất thương mại - dịch vụ và giá đất khu công nghệ cao.

Ông ĐÀO QUANG DƯƠNG

Khu vực Bình Dương cũ còn chênh lệch đáng kể so với giá giao dịch tại địa phương nên việc điều chỉnh là cần thiết. Giá đất điều chỉnh có tăng so với trước, nhìn chung tỉ lệ tăng cao nhưng giá trị tuyệt đối không cao. Đơn cử, có tuyến đường ở xã giá đất ở là 900.000 đồng/m2, nay điều chỉnh thành 3 triệu đồng/m2.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây cũng điều chỉnh theo hệ số, song mức độ điều chỉnh chưa đồng đều ở các xã. Do vậy, lần này đã cập nhật dữ liệu thị trường để cân bằng, đồng thời bổ sung một số tuyến đường mới. Giá đất ở cơ bản tăng khoảng 20%.

* Người dân rất quan tâm đến giá đất nông nghiệp và tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích vì chênh lệch lớn. Cùng với Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, bảng giá đất lần đầu này đã giải quyết được nỗi lo đó của người dân không, thưa ông?

- Bảng giá đất lần đầu dự kiến giá đất nông nghiệp tăng so với giá hiện hành theo Quyết định 79/2024 của UBND TP HCM. Trong khi đó, Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội đã quy định về giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở, với các mức thu 30%, 50% và 100% tiền chênh lệch, tùy theo hạn mức chuyển mục đích.

Như vậy, đất nông nghiệp hiện nay theo dự thảo sẽ giải quyết được nỗi lo chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, từ đó bảo đảm ổn định sản xuất nông nghiệp.

* Theo ông, những thách thức có thể gặp phải của bảng giá đất lần đầu này?

- Đất thương mại - dịch vụ và sản xuất - kinh doanh rất quan trọng vì tác động tới toàn nền kinh tế thành phố. Tiền sử dụng đất sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng như đời sống xã hội.

Nhằm ổn định và thúc đẩy nền kinh tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu theo hướng tìm điểm chung nhất của 3 bảng giá đất trước đây. Sau đó, đưa ra bảng giá phù hợp từng đối tượng để bảo đảm người sử dụng đất nộp tiền thuê đất thấp hơn hoặc bằng so với trước đây.

Việc đánh giá tác động không mong muốn của bảng giá đất còn liên quan tới hệ số điều chỉnh giá đất, nhất là trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế.

Bảng giá đất lần đầu tại TP HCM được kỳ vọng giúp thúc đẩy phát triển kinh tế. Ảnh: QUỐC ANH

Đây là quy định mới và chưa có phương pháp nào để ước lượng những tác động. Chẳng hạn, khi bồi thường giải phóng mặt bằng đối với khu đất nhỏ của người dân, áp dụng hệ số điều chỉnh bằng 2 thì dễ giải quyết và thực tế bồi thường cũng áp dụng tương tự. Tuy nhiên, đối với dự án lớn, do liên quan quy mô, thời gian triển khai, chi phí triển khai… thì bảng giá đất nhân với hệ số để ra tiền sử dụng đất sẽ rất cao…

Do đó, yêu cầu đặt ra là cân nhắc thận trọng, đánh giá tổng thể trong quá trình xây dựng hệ số nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích cũng như công bằng giữa nhiều mục tiêu. Trong đó, bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất là khâu ưu tiên hàng đầu.

* Bảng giá đất mới sẽ bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước - doanh nghiệp và người dân và là động lực phát triển kinh tế - xã hội TP HCM?

- Bảng giá đất lần đầu áp dụng cho TP HCM sau sáp nhập đã qua khảo sát hơn 11.000 tuyến đường. Bảng giá đất này mở rộng phạm vi áp dụng theo quy định mới, trong đó có 12 trường hợp theo Luật Đất đai 2024 và thêm 3 đối tượng theo Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội.

Bảng giá đất áp dụng lần đầu bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước - doanh nghiệp và người dân; giúp thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030.

Theo ông Đào Quang Dương, việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất bắt đầu từ đầu năm 2026 và phải hoàn thành trước ngày 1-7-2026.

Chi tiết các mức giá Theo tờ trình của UBND TP HCM, bảng giá đất lần đầu dự kiến tính tương đương 60% giá khảo sát. Giá đất ở cao nhất là 687,2 triệu đồng/m2 tại các đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi (bằng giá đất hiện hữu theo Quyết định 79/2024). Trong khi đó, giá đất nông nghiệp trồng cây hằng năm ở khu vực I là 1,2 triệu đồng/m2 (vị trí 1), 960.000 đồng/m2 (vị trí 2) và 770.000 đồng/m2 (vị trí 3). Khu vực II có giá cao nhất là 1 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 640.000 đồng/m2. Khu vực III có giá cao nhất là 700.000 đồng/m2 và thấp nhất là 450.000 đồng/m2. Khu vực IV có giá cao nhất là 480.000 đồng/m2 và thấp nhất là 300.000 đồng/m2. Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, khu vực I có giá cao nhất là 1,44 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 920.000 đồng/m2. Khu vực II có giá cao nhất là 1,2 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 770.000 đồng/m2. Khu vực III có giá cao nhất là 840.000 đồng/m2 và thấp nhất là 540.000 đồng/m2. Khu vực IV có giá cao nhất là 580.000 đồng/m2 và thấp nhất là 370.000 đồng/m2...



