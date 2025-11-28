Chỉ đạo mới của Chủ tịch UBND TPHCM về xây dựng bảng giá đất

Trong điều kiện vừa sáp nhập và thời gian có hạn, để triển khai thực hiện và kịp tiến độ trình UBND TPHCM bảng giá đất lần đầu để công bố, áp dụng từ ngày 1-1-2026, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo hàng loạt nội dung quan trọng.
Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND 168 phường, xã, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố hồi tháng 8-2025 về cung cấp số liệu, dữ liệu để Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện, tham mưu bảng giá đất.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện dự thảo bảng giá đất trên địa bàn thành phố theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024, bảo đảm tiến độ và thời gian đề ra nhằm kịp áp dụng vào ngày 1-1-2026.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Thủ trưởng Thuế TPHCM, chủ tịch UBND 168 phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM trong trường hợp chậm trễ việc thực hiện bảng giá đất lần đầu.
