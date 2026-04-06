Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 trẻ nhỏ trên sông Vàm Cỏ Tây

Tối 6-4, UBND xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 trẻ nhỏ bị đuối nước trên sông Vàm Cỏ Tây đoạn qua khu vực bến phà Thành Đạt, ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh.

Đã tìm thấy thi thể 2 trẻ nhỏ đuối nước trên sông Vàm Cỏ Tây

Nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể 2 trẻ nhỏ bị đuối nước

Trước đó, vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 4-4, người dân tại khu vực bến phà Thành Đạt bàng hoàng khi phát hiện vụ việc đuối nước trên sông Vàm Cỏ Tây. Nạn nhân được xác định là bé trai T.T.H. (9 tuổi) và bé gái C.T.M.T. (10 tuổi), cùng ngụ xã Mỹ Thạnh.

UBND đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh triển khai phương án tìm kiếm cứu hộ.

Hiện, Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao thi thể 2 trẻ nhỏ cho gia đình lo hậu sự.