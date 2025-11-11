HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Bằng Kiều xin lỗi vì chia sẻ bị cho là "hạ bệ" G-Dragon

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam ca sĩ Bằng Kiều đã xin lỗi trên trang cá nhân sau khi những chia sẻ của ông về ngôi sao Hàn Quốc G-Dragon bị công kích.

Ngày 11-11, Bằng Kiều đăng tải tâm thư trên trang cá nhân: "Trước hết, Bằng Kiều muốn gửi lời xin lỗi chân thành vì dòng trạng thái vừa qua đã gây ra những hiểu lầm và phản ứng không hay. Khi viết bài đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là một lời nói đùa, hoàn toàn không có ý công kích hay so sánh với bất kỳ ai".

Ông cho biết sau khi đọc lại và nhận được nhiều góp ý thì hiểu rằng cách diễn đạt đó chưa phù hợp và có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

Bằng Kiều xin lỗi vì chia sẻ bị cho là "hạ bệ" G-Dragon - Ảnh 1.

Ca sĩ Bằng Kiều xin lỗi

Ngay sau đó, nam ca sĩ đã gỡ bài đăng xuống và rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân trong việc chia sẻ trên mạng xã hội. Ông sẽ cẩn trọng hơn, vì đôi khi một câu nói vui cũng có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau.

"Tôi luôn trân trọng và tôn trọng tất cả các nghệ sĩ, khán giả, cũng như các "fan" của G-Dragon và những người có liên quan.

Đồng thời, tôi cũng gửi lời xin lỗi tới hai đồng nghiệp Quốc Thiên và Trung Quân Idol, vì bài đăng đó đã vô tình khiến các em bị cuốn vào ồn ào không đáng có. Cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn và vẫn dành cho Bằng Kiều sự quan tâm, yêu thương trong suốt thời gian qua" - nam ca sĩ bày tỏ.

Trước đó, Bằng Kiều chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Thấy nhiều anh em đồng nghiệp sao hạng A của mình đi xem bạn G-Dragon quá. Tôi không biết ví dụ ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn có bạn sao nào bên đó đi ủng hộ không. Nghĩ hơi chạnh lòng một chút, có thể hơi chủ quan nhưng tôi nghĩ nếu riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh cũng chấp bạn kia một mắt".

Kèm theo chia sẻ, Bằng Kiều đăng ảnh của anh chụp cùng Quốc Thiên và Trung Quân Idol. Ngay sau đó, người hâm mộ của G-Dragon lập tức phản bác, chỉ trích Bằng Kiều, cho rằng ông có ý "hạ bệ" thần tượng.

Bằng Kiều xin lỗi vì chia sẻ bị cho là "hạ bệ" G-Dragon - Ảnh 2.

G-Dragon có hai đêm diễn tại Hà Nội. Ảnh: Fanpage Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bằng Kiều xin lỗi vì chia sẻ bị cho là "hạ bệ" G-Dragon - Ảnh 3.

Hai đêm thu hút 100.000 khán giả. Ảnh: Fanpage Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bằng Kiều xin lỗi vì chia sẻ bị cho là "hạ bệ" G-Dragon - Ảnh 4.

G-Dragon là thủ lĩnh Big Bang. Nguồn ảnh: Fanpage Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bằng Kiều xin lỗi vì chia sẻ bị cho là "hạ bệ" G-Dragon - Ảnh 5.

Nguồn ảnh: Fanpage Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

G-Dragon là ngôi sao của Hàn Quốc, thủ lĩnh ban nhạc Big Bang. Anh vừa tổ chức concert "G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI" ngày 8 và 9-11.

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gần 100.000 khán giả đã tham dự hai đêm này. Hà Nội chính thức xếp thứ hai toàn tour diễn về số lượng khán giả, chỉ sau hai đêm diễn tại Tokyo Dome (Nhật Bản).

xin lỗi Bằng Kiều G-Dragon hạ bệ
