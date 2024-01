Băng tuyết phủ trắng trên đỉnh Mẫu Sơn - Ảnh: Nguyễn Minh Chuyển

Băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã thu hút rất đông sự quan tâm của du khách và người dân địa phương.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, 23-1, nhiệt độ lúc 6 giờ sáng nay nhiều nơi ở vùng núi phía Bắc xuống dưới 5 độ C.

Trong đó, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống thấp nhất với - 0,9 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 2,2 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 3,7 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,8 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 4,4 độ C.



Trung tâm Hỗ trợ khách Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn từ hôm qua, 22-1 và hôm nay dày hơn. Nhiệt độ hiện tại là - 1,8 độ C, trời không mưa nhưng có gió và mây mù, lượng băng tuyết dày đặc hơn

Hiện lượng khách du lịch lên núi chưa đông, dự kiến sẽ đông hơn trong vài giờ tới.

Trung tâm Hỗ trợ khách Du lịch tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân khi di chuyển lên đỉnh Mẫu Sơn cần đi giày đế bám chắc. Lái xe cần chú ý đường đóng băng, trơn trượt.

Lên núi trời lạnh, mặc nhiều lớp sẽ tốt hơn chỉ mặc đồ dày. Lưu ý giữ ấm cho trẻ nhỏ do nền nhiệt thấp, độ ẩm cao rất dễ bị sốc nhiệt, viêm phổi.

Một số hình ảnh băng tuyết tại đỉnh Mẫu Sơn sáng 23-1:

Người dân và du khách lên đỉnh Mẫu Sơn ngắm tuyết

Băng tuyết bám dày, phủ trắng trên những nhành cây

Băng tuyết bám trên đường, vách đá trên đỉnh Mẫu Sơn

Nhiều người dân và du khách thích thú khi ngắm băng tuyết