Xuất hiện băng giá trên đỉnh núi Phia Oắc

(NLĐO) - Không khí lạnh tràn về khiến nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm mạnh, phổ biến từ 11-14 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, khả năng xuất hiện mưa tuyết, băng giá