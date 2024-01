Bánh mứt Tết nguồn gốc rõ ràng, tiểu thương không ngại kiểm tra

Tại chợ sỉ Bình Tây, đoàn giám sát đã đến thăm khu vực kinh doanh bánh mứt và kiểm tra một số sạp kinh doanh tại đây. Nhìn chung, các sạp đều cung cấp được hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh như: giấy phép kinh doanh, bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe, hóa đơn chứng từ hàng hóa đang kinh doanh,…

Đội Quản lý an toàn thực phẩm số 8 (phụ trách quận 6, 8 và huyện Bình Chánh) đã lấy một số mẫu bánh, mứt tại đây để kiểm nghiệm.

Tiểu thương tự tin cung cấp hồ sơ pháp lý, hóa đơn đầu vào hàng hóa cho đoàn kiểm tra

Bà Mỹ Phụng, chủ sạp Huy Hoàng, cho biết năm nay khách mua giảm 30-50% so với năm ngoái. Do vậy, giá các mặt hàng Tết vẫn ổn định, không tăng dịp cận Tết như các năm. Dự báo trước tình hình bán chậm nên các sạp không trữ hàng mà bán đến đâu nhập hàng đến đó để tránh tồn kho. Để kinh doanh ổn định, sạp chủ động kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, hàng nào có giấy tờ pháp lý, nhãn mác đầy đủ mới kinh doanh.

Cán bộ an toàn thực phẩm kiểm tra nguồn gốc hàng hóa

Đại diện Ban Quản lý chợ Bình Tây thông tin những ngày gần đây, thị trường bắt đầu khởi sắc sau một thời gian trầm lắng. Nhìn chung, tiểu thương đánh giá tình hình trước nên không dự trữ hàng hóa nhiều để vừa với sức mua.

Chợ Bình Tây bán đến 11 giờ 30 tháng Chạp và mở cửa trở lại từ mùng 6 tháng Giêng, riêng khu vực phục vụ khách du lịch mở cửa xuyên Tết.

Cán bộ an toàn thực phẩm đối chiếu hàng hóa đang kinh doanh và hồ sơ tiểu thương cung cấp

Tại siêu thị AEON Bình Tân, ông Phan Đức Thông, Giám đốc siêu thị, cho biết năm nay, lượng hàng chuẩn bị tăng 10% so với Tết năm ngoái, giá giữ ổn định.

Thị trường năm nay chậm. Ông Thông hy vọng cận Tết khách sẽ mua nhiều hơn. Hiện tại, chỉ có hàng hóa nhóm thiết yếu sức mua tăng còn hàng thời trang và điện máy giảm.

Bà Phạm Khánh Phong Lan kiểm tra khu vực hàng tươi sống siêu thị AEON Bình Tân

"Một điểm sáng của siêu thị là tình hình kinh doanh giỏ quà tốt, tăng 5% so với cùng kỳ và đạt 70% kế hoạch mùa Tết năm nay. AEON Bình Tân có khoảng 40 mẫu giỏ quà, tập trung phân khúc cao cấp, từ 800.000 đồng/giỏ trở lên, bên trong có nhiều sản phẩm thương hiệu nổi tiếng, bao gói đẹp nên được khách hàng lựa chọn" – ông Thông nói.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM, nhận định qua khảo sát các chợ đầu mối, siêu thị,… cho thấy có sự tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, trên thị trường vẫn còn lượng hàng hóa chưa được kiểm soát ở các chợ tự phát và khuyến cáo người dân nên mua hàng ở những nơi kinh doanh hợp pháp để bảo đảm an toàn.