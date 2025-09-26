Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 9 giờ ngày 26-9, vị trí tâm bão Bualoi ở 12,3 độ Vĩ Bắc; 122,6 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines, cường độ cấp 11, giật cấp 14.



Dự báo hướng di chuyển của bão Bualoi. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Khoảng tối nay 26-9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc tốc độ rất nhanh (trung bình 30 km/giờ, nhanh gấp đôi so với các cơn bão bình thường), hướng về vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa khoảng ngày 28-9, với cường độ có khả năng đạt cấp 13, giật cấp 15.

Dự báo Bualoi đổi hướng, đi dọc Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ!

Dự báo, bão Bualoi sau đó sẽ đổi hướng, đi dọc ven biển hướng về khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp trong khoảng ngày 29-9. Từ ngày 28 đến 30-9, Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa-Huế có mưa rất lớn.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhận định Bualoi là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh (nhanh gấp đôi so với tốc độ thông thường của các cơn bão) và có khả năng tiếp tục gia tăng cường độ do ít gặp yếu tố bất lợi trên đường đi.

“Bão có thể gây ảnh hưởng lớn đến tàu thuyền trên biển, người dân tại khu vực chịu tác động trực tiếp, đồng thời hoàn lưu rộng có khả năng gây mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ” - Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thông tin.

Trong bối cảnh cơn bão số 9 vừa kết thúc, người dân dễ chủ quan, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về bão Bualoi, thường xuyên cập nhật thông tin từ nguồn chính thống, đồng thời phổ biến kỹ năng ứng phó với bão, hướng dẫn tàu thuyền trên biển để cộng đồng chủ động ứng phó.

"Số điện thoại Tổng đài 112, nơi tiếp nhận thông tin sự cố, thiên tai, thảm họa và yêu cầu trợ giúp từ tổ chức, cá nhân" - Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết.