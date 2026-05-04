Báo cáo lãnh đạo Đà Nẵng vụ "đổ vật liệu xuống biển" tại dự án gần ngàn tỉ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Báo cáo lãnh đạo Đà Nẵng vụ "đổ vật liệu xuống biển" tại dự án gần ngàn tỉ

Trần Thường

(NLĐO) – Trước nghi vấn từ người dân và, du khách, UBND phường đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.

Ngày 4-5, UBND phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) cho biết đã có báo cáo gửi lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng về kết quả kiểm tra thông tin phản ánh liên quan đến việc "đổ vật liệu xuống biển" trong quá trình thi công công trình kè tại khu vực bãi tắm Cửa Đại.

Trước đó, chiều 2-5, UBND phường Hội An Đông nhận được phản ánh của du khách và người dân tổ dân phố Phước Tân từ mạng xã hội với nội dung: "Có tình trạng đổ vật liệu xây dựng xuống biển nhưng không rõ mục đích là xả thải, lấn biển hay xây kè chống xâm thực và có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, cũng như mỹ quan du lịch tại khu vực bãi tắm Cửa Đại".

Báo cáo lãnh đạo Đà Nẵng vụ "đổ vật liệu xuống biển" tại dự án gần ngàn tỉ - Ảnh 1.

Báo cáo lãnh đạo Đà Nẵng vụ "đổ vật liệu xuống biển" tại dự án gần ngàn tỉ - Ảnh 2.

Hình ảnh người dân đăng tải lên mạng xã hội, đặt nghi vấn về việc đổ chất thải xuống biển

Ngay trong ngày, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp Đồn Biên phòng Cửa Đại kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định khu vực này đang thi công các hạng mục đê ngầm và mỏ hàn thuộc dự án "Chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An", có tổng mức đầu tư hơn 982 tỉ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2025, tạm gián đoạn do thời tiết và thi công trở lại từ tháng 4-2026, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Đơn vị thi công là Liên danh thi công xây dựng gói thầu số 2 gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương và Công ty TNHH Thanh Tiến.

Về quy trình thi công, đơn vị thi công sử dụng đá hộc để tạo móng, hình thành chân đê bằng cách thả đá xuống biển theo thiết kế, kết hợp thợ lặn sắp xếp dưới nước. Sau đó, tiếp tục lắp đặt các cấu kiện bê tông và thực hiện bơm cát tạo bãi.

Lực lượng kiểm tra cho biết, vật liệu trên các sà lan chủ yếu là đá hộc phục vụ thi công. Một lượng nhỏ đá vụn, bột đá phát sinh trong quá trình vận chuyển và bốc xúc là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng người dân nhìn thấy khi thi công. Đây là yếu tố kỹ thuật phát sinh, không phải hoạt động xả thải ra môi trường.

Các chuyến vận chuyển vật liệu đều được kiểm soát bởi lực lượng cảng vụ và biên phòng tại các điểm xuất phát và cập bến. Sau mỗi đợt thi công, sà lan được đưa vào bờ để vệ sinh trước khi tiếp tục vận chuyển.

Dù không phát hiện hành vi vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu đơn vị thi công chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; tuyệt đối không xả thải xuống biển; đồng thời phải thu gom, vệ sinh sạch sẽ phương tiện, tránh phát tán vật liệu ra môi trường.

Đại diện đơn vị thi công đã cam kết thực hiện đúng quy trình, tăng cường giám sát và không để xảy ra tình trạng xả thải. Theo UBND phường Hội An Đông, qua theo dõi sau kiểm tra đến nay chưa ghi nhận dấu hiệu vi phạm liên quan đến dự án.

Địa phương cũng đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo các bên liên quan thực hiện nghiêm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công.

Tin liên quan

VIDEO: Tập đoàn Vingroup khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại TPHCM, quy mô 880 ha

(NLĐO) - Sáng 29-4, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn, TPHCM.

TPHCM khởi công dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính gần 30.000 tỉ đồng

(NLĐO)- Cùng với dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính, TPHCM cũng khởi công 3 dự án trọng điểm khác như Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm

Khởi công dự án chống xói lở bờ biển Hội An gần 1.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Việc triển khai, hoàn thành dự án sẽ góp phần hiệu quả vào việc giảm thiểu tình trạng xói lở bờ biển Hội An, giúp phát triển kinh tế xã hội.

bảo vệ môi trường kết quả kiểm tra đơn vị thi công vật liệu xây dựng Hội An Cửa Đại Đà Nẵng mạng xã hội đổ chất thải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo