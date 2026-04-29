TPHCM khởi công dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính gần 30.000 tỉ đồng

Sáng 29-4, tại giao lộ Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ Thạch (phường An Khánh, TPHCM), UBND TPHCM khởi công dự án Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính TPHCM và dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm.

Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026).

Dự lễ khởi công có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM.

Cùng dự có ông Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM...



Khởi công 2 dự án gần 76.000 tỉ đồng

Tại lễ khởi công, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TPHCM đã nhấn nút, thực hiện nghi thức khởi công dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính TPHCM và dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm.

Dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính TPHCM do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn, thuộc Tập đoàn Sun Group, làm chủ đầu tư.

Dự án này có tổng mức đầu tư gần 30.000 tỉ đồng; phục vụ 6.000 - 8.000 người làm việc. Dự án được định hướng hình thành tổ hợp trung tâm hành chính - chính trị mới hiện đại, tập trung, đáp ứng yêu cầu bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước.

Dự án bao gồm quỹ đất rộng lớn chạy dọc theo trục lõi trung tâm Thủ Thiêm, nơi sẽ sớm thực hiện lên các công trình biểu tượng.

Với phương thức đầu tư PPP và loại hợp đồng BT, toàn bộ không gian này sẽ được lấp đầy bởi các trụ sở cơ quan nhà nước đồng bộ và hệ thống công viên cảnh quan quy mô lớn, tổ hợp hành chính tập trung phục vụ hàng ngàn lượt người dân và doanh nghiệp mỗi ngày.

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 thành phố, đoạn Bến Thành - Tham Lương do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, thuộc Tập đoàn THACO, làm chủ đầu tư.

Dự án được xem là mắt xích quan trọng trong mạng lưới đường sắt đô thị, kết nối Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành trong tương lai. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 46.300 tỉ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT xây dựng - chuyển giao.

Với chiều dài 6 km và 6 nhà ga, tuyến đường sắt Bến Thành - Thủ Thiêm sẽ bắt đầu hành trình ngầm từ ga Bến Thành - đường Hàm Nghi, băng qua sông Sài Gòn để đi dọc đại lộ Mai Chí Thọ trước khi lên cao về phía ga Thủ Thiêm.

Điểm khởi đầu của dự án là ga ngầm Bến Thành, nơi tuyến Metro số 2 sẽ kết nối với tuyến Metro số 1 và các tuyến metro khác trong tương lai, hình thành một trung tâm trung chuyển lớn nhất của mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thiện và đưa vào vận hành từ quý III/2030, tạo tiền đề cho việc hình thành các khu thương mại, dịch vụ cao cấp xung quanh 6 nhà ga mới.

Cam kết mạnh mẽ của nhà đầu tư

Tại lễ khởi công, đại diện hai nhà đầu tư đều cam kết tuân thủ quy định về đầu tư, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sun Group, nhìn nhận các dự án được khởi công và trao quyết định đầu tư ngày hôm nay cho thấy thành phố đang tin tưởng, giao phó cho những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong nước cùng tham gia kiến tạo diện mạo phát triển mới trên hàng loạt lĩnh vực then chốt.

Đây là bước đi thể hiện rõ quyết tâm tái cấu trúc không gian phát triển một cách toàn diện, đồng bộ, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu tăng trưởng của TPHCM đối với cả nước.

"Chúng tôi cam kết sẽ huy động toàn bộ năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực để triển khai các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đẳng cấp và sự khác biệt, góp phần làm đẹp cho thành phố, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo và kỳ vọng của người dân" - ông Đặng Minh Trường hứa.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thaco Trần Bá Dương cam kết tuân thủ nghiêm pháp luật và mọi quy định của nhà nước trong việc thực hiện dự án, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hạn chế tối đa những rủi ro, ảnh hưởng do thi công gây ra cho sinh hoạt của người dân và xã hội.

Đồng thời, đảm bảo áp dụng công nghệ tiên tiến và quản lý chặt chẽ, khoa học để dự án vận hành an toàn, hiệu quả; thực hiện chuyển giao công nghệ và nội địa hóa tốt nhất để đạt được các mục tiêu mà Nhà nước và thành phố đã đề ra.

Lãnh đạo Thaco cũng cam kết quản lý chi phí đầu tư một cách minh bạch, tối ưu và tiết kiệm nhất. Trong quá trình thực hiện, sẽ phối hợp cùng TPHCM xây dựng các định mức kỹ thuật, tạo tiền đề cho sự phát triển hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai với mức đầu tư và chi phí vận hành tối ưu.

"Với tư cách là một kỹ sư cơ khí có gần 45 năm kinh nghiệm, tôi cam kết làm việc với tất cả tâm huyết và năng lực để đóng góp cho thành phố một hệ thống đường sắt kiểu mẫu, hiệu quả" - ông Trần Bá Dương bày tỏ.

Định hình siêu đô thị tầm vóc quốc tế

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết cách đây 2 ngày, tại buổi làm việc với Đảng bộ và chính quyền thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh một yêu cầu rất cao: "TPHCM phải đi đầu, biến nghị quyết chiến lược thành thực tiễn", với phương châm "Nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì nhân dân".

"Thành phố nhận thức sâu sắc rằng đây không chỉ là một mệnh lệnh hành động, mà là niềm tin, sự gửi gắm và kỳ vọng đối với thành phố" - Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định.

Chủ tịch UBND TPHCM cho hay việc khởi công đồng loạt 4 dự án quan trọng và trao quyết định đầu tư ngày hôm nay chính là lời cam kết bằng hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; khẳng định ý chí và khát vọng xây dựng một TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên phát triển mới.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, những dự án được khởi công và triển khai hôm nay sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc khu vực và quốc tế; sẽ tạo lập một không gian quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn; một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt; một thiết chế văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa.

Những "viên gạch" cho giai đoạn phát triển mới

Nhấn mạnh đây chỉ mới là bước khởi đầu, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các tập đoàn, nhà đầu tư và các đối tác cần phát huy cao nhất năng lực, kinh nghiệm và uy tín của mình; tổ chức triển khai các dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật - để mỗi công trình thực sự trở thành một hình mẫu, biểu tượng của thành phố.

Đối với các sở, ngành, địa phương phải thay đổi mạnh mẽ tư duy và cách làm; chủ động hơn, quyết liệt hơn, đồng hành thực chất hơn với nhà đầu tư; không để tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Về phía chính quyền thành phố, Chủ tịch UBND TPHCM cam kết đồng hành xuyên suốt, tháo gỡ đến cùng các khó khăn, vướng mắc; kiên quyết cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; không để bất kỳ rào cản nào làm chậm lại nhịp phát triển.

"TPHCM được giao sứ mệnh đi đầu. Đây là trách nhiệm rất lớn, là áp lực phải làm tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Những công trình hôm nay được khởi công chính là những "viên gạch" cho một giai đoạn phát triển mới - với kỳ vọng tăng trưởng hai con số, với khát vọng vươn tầm khu vực và quốc tế" - Chủ tịch UBND TPHCM cho biết.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, thành phố không được phép chủ quan, không được bằng lòng với những gì đã có, mà phải tiếp tục nỗ lực gấp nhiều lần, hành động quyết liệt hơn, bền bỉ hơn, trách nhiệm hơn.

Với tinh thần của Ngày 30-4 lịch sử: tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, Chủ tịch UBND TPHCM tin tưởng với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thành phố mang tên Bác kính yêu sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.