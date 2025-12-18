Báo chí quốc tế dành "lời khen có cánh" cho U22 Việt Nam, chế giễu đội Thái Lan

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Báo chí quốc tế dành "lời khen có cánh" cho U22 Việt Nam, chế giễu đội Thái Lan

(NLĐO) - Báo chí khu vực khen ngợi U22 Việt Nam, truyền thông Indonesia chế giễu chủ nhà khi hai trận chung kết SEA Games gần nhất thua Indonesia và Việt Nam.

Nhiều trang báo khu vực lại dành lời khen cho U22 Việt Nam. Tờ Tribunnews (Indonesia) ca ngợi tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của thầy trò HLV Việt Nam, đồng thời nhận xét sau khi thắng ngược 3-2, U22 Việt Nam chơi chắc chắn, không mắc sai lầm và hoàn toàn hóa giải các pha tấn công của Thái Lan. Báo chí Malaysia như Sport Detik, Stadium Astro cũng đánh giá chiến thắng của U22 Việt Nam là xứng đáng.

Đáng chú ý, trang web chính thức của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) ca ngợi chiến thắng "lội ngược dòng ngoạn mục" của U22 Việt Nam, khẳng định bóng đá trẻ Việt Nam đã vô địch SEA Games 3 lần trong 4 kỳ gần nhất và thể hiện bản lĩnh trước áp lực khán giả chủ nhà.

Tờ Bola (Indonesia), giật tít chế giễu chủ nhà SEA Games: "Thái Lan trong 2 mùa giải gần nhất vào trận chung kết SEA Games thì 2023 bị Indonesia đánh bại, 2025 bị Việt Nam làm nhục". Trang này cũng nhận định màn ngược dòng của U22 Việt Nam là "sự trở lại tuyệt vời của Việt Nam tại Chung kết SEA Games 2025".

Báo chí quốc tế dành "lời khen có cánh" cho màn ngược dòng của U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Trong khi đó, truyền thông Thái Lan không giấu được nỗi thất vọng tột độ sau khi U22 Thái Lan để thua U22 Việt Nam 2-3 trong hiệp phụ, lỡ cơ hội giành HCV bóng đá nam SEA Games ngay trên sân nhà.

Siam Sport cay đắng thừa nhận "Voi chiến" đã phải nhận tấm HCB thứ ba liên tiếp. Tờ báo này nhấn mạnh việc U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn nhưng không thể bảo toàn lợi thế, để U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2 trong 90 phút rồi ngược dòng giành chiến thắng 3-2 ở hiệp phụ. "Những chiến binh sao vàng giành HCV lần thứ ba trong lịch sử, còn Thái Lan tiếp tục lỗi hẹn với ngôi vô địch", Siam Sport bình luận.

Khaosod giật tít đầy tiếc nuối: "Thái Lan dẫn trước nhưng lại để thua Việt Nam, bỏ lỡ chức vô địch SEA Games lần thứ tư liên tiếp". Báo này cho rằng thất bại càng đau đớn hơn khi đội nhà được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Tin liên quan

Thủ tướng chúc mừng Đội tuyển nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Thủ tướng chúc mừng Đội tuyển nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal Việt Nam giành HCV SEA Games 33

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là thành tích tuyệt vời, ghi nhận sự nỗ lực và cống hiến hết mình của các Đội tuyển tại SEA Games 33.

Biển người trên đường Lê Lợi tiếp lửa U22 Việt Nam

(NLĐO) – Tối 18-12, khu vực đường Lê Lợi, phường Sài Gòn đã đông người dân TP HCM tập trung theo dõi, cổ vũ cho U22 Việt Nam trước giờ bóng lăn.

Thùy Trang chia sẻ về HCV lịch sử của futsal nữ Việt Nam

(NLĐO) - Thùy Trang cùng tuyển futsal Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0 và mang về tấm HCV lịch sử của futsal nữ nước nhà tại SEA Games.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo