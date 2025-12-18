Báo chí quốc tế dành "lời khen có cánh" cho U22 Việt Nam, chế giễu đội Thái Lan

Nhiều trang báo khu vực lại dành lời khen cho U22 Việt Nam. Tờ Tribunnews (Indonesia) ca ngợi tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của thầy trò HLV Việt Nam, đồng thời nhận xét sau khi thắng ngược 3-2, U22 Việt Nam chơi chắc chắn, không mắc sai lầm và hoàn toàn hóa giải các pha tấn công của Thái Lan. Báo chí Malaysia như Sport Detik, Stadium Astro cũng đánh giá chiến thắng của U22 Việt Nam là xứng đáng.

Đáng chú ý, trang web chính thức của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) ca ngợi chiến thắng "lội ngược dòng ngoạn mục" của U22 Việt Nam, khẳng định bóng đá trẻ Việt Nam đã vô địch SEA Games 3 lần trong 4 kỳ gần nhất và thể hiện bản lĩnh trước áp lực khán giả chủ nhà.

Tờ Bola (Indonesia), giật tít chế giễu chủ nhà SEA Games: "Thái Lan trong 2 mùa giải gần nhất vào trận chung kết SEA Games thì 2023 bị Indonesia đánh bại, 2025 bị Việt Nam làm nhục". Trang này cũng nhận định màn ngược dòng của U22 Việt Nam là "sự trở lại tuyệt vời của Việt Nam tại Chung kết SEA Games 2025".

Trong khi đó, truyền thông Thái Lan không giấu được nỗi thất vọng tột độ sau khi U22 Thái Lan để thua U22 Việt Nam 2-3 trong hiệp phụ, lỡ cơ hội giành HCV bóng đá nam SEA Games ngay trên sân nhà.

Siam Sport cay đắng thừa nhận "Voi chiến" đã phải nhận tấm HCB thứ ba liên tiếp. Tờ báo này nhấn mạnh việc U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn nhưng không thể bảo toàn lợi thế, để U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2 trong 90 phút rồi ngược dòng giành chiến thắng 3-2 ở hiệp phụ. "Những chiến binh sao vàng giành HCV lần thứ ba trong lịch sử, còn Thái Lan tiếp tục lỗi hẹn với ngôi vô địch", Siam Sport bình luận.

Khaosod giật tít đầy tiếc nuối: "Thái Lan dẫn trước nhưng lại để thua Việt Nam, bỏ lỡ chức vô địch SEA Games lần thứ tư liên tiếp". Báo này cho rằng thất bại càng đau đớn hơn khi đội nhà được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.