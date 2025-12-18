Thùy Trang chia sẻ về HCV lịch sử của futsal nữ Việt Nam

Chiều 18-12, thắng thuyết phục 5-0 trước Indonesia ở trận chung kết futsal nữ SEA Games 33, tuyển futsal nữ Việt Nam lần đầu bước lên bục cao nhất khu vực sau 5 lần về nhì. Trong khoảnh khắc lịch sử ấy, Thùy Trang cũng đã để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 và tạo nên cột mốc khó tin trong khu vực.

Với Thùy Trang, tấm HCV này mang ý nghĩa đặc biệt khi bản thân từng vô địch SEA Games ở sân 11 người, nhưng HCV futsal nữ SEA Games 33 là cột mốc hoàn toàn khác, đánh dấu bước phát triển quan trọng của futsal nữ Việt Nam.

"Thực sự là đây là một tấm Huy chương Vàng rất là đặc biệt với Trang. Trang đã từng giành Huy chương Vàng ở sân 11 người, và hôm nay đây là tấm Huy chương Vàng lịch sử của Futsal nữ Việt Nam. Nó rất là đặc biệt. Có thể đây là cột mốc để cho bóng đá Futsal nữ Việt Nam có thể phát triển và tiến bộ hơn trong thời gian sắp tới", Thùy Trang chia sẻ.

Tại giải đấu năm nay, cô cũng đã ghi bàn trong trận chung kết futsal nữ như việc từng làm ở chung kết bóng đá nữ SEA Games. Những bàn thắng này không phải của riêng cá nhân mà là thành quả từ nỗ lực và sự đồng lòng của cả tập thể.

Dù đã ở tuổi 38, Thùy Trang khẳng định tinh thần cống hiến chưa bao giờ thay đổi. Thi đấu ở sân 11 người hay futsal, cô vẫn cháy hết mình vì màu cờ sắc áo, trân trọng cơ hội được chơi bóng chuyên nghiệp và dốc toàn bộ tâm huyết cho từng trận đấu.

"Động lực lớn nhất của em là ba mẹ em ở nhà, cũng như là đồng bào miền Trung đã chịu ảnh hưởng rất lớn trong thời gian vừa qua, rất là đau thương. Đó là cái động lực lớn nhất để Trang bước đến đây, mang khát khao, niềm tin chiến thắng để bản thân thi đấu những trận đấu hay ở tại giải này" - Chân sút thuộc biên chế CLB nữ TP HCM cũng bật mí động lực của bản thân duy trì thi đấu tại SEA Games ở tuổi 38.

Khép lại SEA Games 33, Thùy Trang nhấn mạnh thành công của tuyển futsal nữ Việt Nam là công sức chung của toàn đội, tạo nên một chiến tích lịch sử mở ra hy vọng mới cho futsal nữ nước nhà. Cô cũng xin dành cái phần thưởng này cho ba mẹ, gia đình, người hâm mộ cũng như là đồng bào miền Trung đã luôn theo dõi cũng như là đồng hành cùng cô và tuyển futsal nữ Việt Nam.