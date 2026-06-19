Báo chí TPHCM là điểm sáng của báo chí cách mạng Việt Nam

Chiều 19-6, Hội Nhà báo TPHCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026) và Lễ trao Giải Báo chí TPHCM lần thứ 44 - năm 2026.

Dự lễ kỷ niệm và trao giải báo chí có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Anh Đức; Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Huy Ngọc; Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TPHCM Nguyễn Hữu Đạt; Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong...

Khẳng định trách nhiệm xã hội và sứ mệnh nghề nghiệp

Phát biểu kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong khẳng định trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, nền Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử.

Dưới ánh sáng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập nền báo chí cách mạng nước ta, báo chí Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là diễn đàn tin cậy của xã hội; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong phát biểu ôn lại truyền thống 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Trong dòng chảy vẻ vang ấy, báo chí TPHCM luôn giữ vai trò là một trong những trung tâm báo chí lớn nhất cả nước, nơi hội tụ đông đảo đội ngũ những người làm báo giàu tâm huyết, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo và luôn tiên phong đổi mới.

Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 là giai đoạn đất nước bước vào những chuyển động mạnh mẽ của tiến trình đổi mới, chuyển đổi số, cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong bối cảnh đó, đội ngũ báo chí TPHCM đã tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội và sứ mệnh nghề nghiệp của mình.

Các cơ quan báo chí đã bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh sinh động những thành tựu phát triển của TPHCM và đất nước; tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước; đồng hành cùng chính quyền trong công tác truyền thông chính sách; lan tỏa khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo và ý chí vươn lên của thành phố mang tên Bác.

Thành ủy TPHCM chúc mừng 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhiều tác phẩm báo chí đã thể hiện sự dấn thân, trách nhiệm và chiều sâu nghề nghiệp khi phản ánh những vấn đề xã hội được dư luận quan tâm; phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo; cổ vũ các nhân tố tích cực; đấu tranh với tiêu cực, lãng phí, tham nhũng; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin xã hội và tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, các cơ quan báo chí thành phố đã nỗ lực đổi mới phương thức làm báo, ứng dụng công nghệ, phát triển các loại hình báo chí đa phương tiện, nâng cao chất lượng nội dung và khả năng tiếp cận công chúng. Những thành quả ấy không chỉ khẳng định năng lực thích ứng của báo chí thành phố mà còn góp phần tạo dựng vị thế, uy tín của báo chí Việt Nam trong thời đại số.

Ông Nguyễn Tấn Phong cho biết Giải Báo chí TPHCM được tổ chức thường niên từ năm 1982 đến nay, đã trở thành giải thưởng nghề nghiệp có uy tín, là nơi tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những lao động sáng tạo đầy trách nhiệm của đội ngũ người làm báo thành phố.

"Điều đáng trân trọng là phía sau mỗi tác phẩm được vinh danh hôm nay là những tháng ngày miệt mài lao động nghề nghiệp; là sự dấn thân trên từng địa bàn, từng lĩnh vực; là trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và tình yêu nghề sâu sắc của những người làm báo" – Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM bày tỏ.

Ông Nguyễn Tấn Phong khẳng định các tác phẩm đoạt giải không chỉ phản ánh trình độ chuyên môn ngày càng cao của đội ngũ nhà báo mà còn cho thấy bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của thành phố và đất nước.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, báo chí đứng trước nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức.

Hơn lúc nào hết, mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần đổi mới sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, làm chủ công nghệ mới nhưng vẫn kiên định với những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng: trung thực, khách quan, nhân văn và phụng sự lợi ích của đất nước, của nhân dân.

Tiên phong đổi mới, sáng tạo

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết cho biết cùng với quá trình lịch sử vẻ vang 101 năm của báo chí cách mạng Việt Nam, các thế hệ những người làm báo nói chung và đội ngũ những người làm báo tại TPHCM nói riêng đã có nhiều đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.

Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, báo chí TPHCM đã từng bước trở thành phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội và người dân thành phố; thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chúc mừng 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Cùng với báo chí cả nước, báo chí tại TPHCM đã luôn giữ vững tính chiến đấu, tính định hướng chính trị; kết hợp nhuần nhuyễn giữa tuyên truyền lý luận với phản ánh thực tiễn sinh động; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đội ngũ những người làm báo tại TPHCM trong những chặng đường vừa qua thực sự là những "chiến sĩ cách mạng" sử dụng "cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén" để "phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng" như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.

Có thể khẳng định, hơn 50 năm qua, các cơ quan báo chí TPHCM đã cùng cả hệ thống chính trị đồng hành và tham gia thực hiện tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, cổ vũ mạnh mẽ và góp phần thúc đẩy nhiều phong trào hành động cách mạng trong nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước.

Báo chí TPHCM là một trong những điểm sáng của nền báo chí cách mạng Việt Nam, không chỉ bởi bề dày truyền thống mà còn bởi cung cấp được những món ăn tinh thần phong phú, hàng ngày, hàng giờ và khả năng thích ứng, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM chúc mừng các tác giả đoạt Giải Báo chí TPHCM lần thứ 44 - năm 2026

Đề cập Giải Báo chí TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy cho biết qua 44 lần tổ chức, giải đã từng bước khẳng định uy tín, chất lượng, khẳng định vai trò là hoạt động chính trị - nghề nghiệp quan trọng của đội ngũ người làm báo thành phố; góp phần động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên và các cơ quan báo chí nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp, đồng thời phát hiện, tôn vinh các tác phẩm báo chí có giá trị thực tiễn cao, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển và hội nhập của thành phố.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận những đóng góp của Hội Nhà báo thành phố, với vai trò là cơ quan chủ trì, tổ chức giải, đã tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí thành phố, để việc tổ chức các giải báo chí được thực hiện đúng quy định, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong nhiều năm vừa qua.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng, dấn thân, đối diện với những khó khăn, nguy hiểm để thực hiện những tác phẩm báo chí xuất sắc, ấn tượng và có giá trị thực tiễn cao phục vụ nhân dân, đóng góp tích cực vào công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ và chính quyền thành phố.

Chính nhờ sự đồng hành, "vào cuộc" của các nhà báo, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội, từng bước mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển và hội nhập của TPHCM trong kỷ nguyên mới; nhân rộng và lan tỏa truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nhân ái, nghĩa tình - những đặc trưng văn hóa nổi trội của người dân thành phố.

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng Báo Người Lao Động đoạt 9 Giải Báo chí TPHCM lần thứ 44 - năm 2026

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM còn ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các bộ, ban, ngành và các cơ quan báo chí Trung ương, cơ quan báo chí các địa phương trú đóng trên địa bàn thành phố.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết trên hành trình mới sắp tới, trước những yêu cầu và bước chuyển mình lịch sử, lãnh đạo TPHCM tin tưởng và mong muốn đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang; luôn giữ vững bản lĩnh, đề cao trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp.

"Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục sáng tạo, cống hiến, vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới; góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập của đất nước, cũng như của TPHCM thân yêu trong giai đoạn mới" - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM gửi gắm.

Báo Người Lao Động đoạt 9 giải

Giải Báo chí TPHCM lần thứ 44 - năm 2026 thu hút 290 tác phẩm của 14 cơ quan báo chí TPHCM. Hội Nhà báo TPHCM đánh giá nhiều tác phẩm bám sát chủ đề, bám sát thực tiễn, phản ánh có chiều sâu, nêu bật những thành tựu của thành phố trong năm qua, nhất là công tác xây dựng Đảng, việc triển khai sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính; việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Từ 290 tác phẩm dự thi, Hội đồng Giải báo chí TPHCM lần thứ 44 đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm 6 giải nhất, 16 giải nhì, 23 giải ba và 27 giải khuyến khích. Trong đó, Báo Người Lao Động có 9 tác phẩm đoạt giải, gồm: 2 giải nhất, 3 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Cụ thể, Nhóm 1 - Xây dựng Đảng, tác phẩm "Xây dựng Đảng vững mạnh trong kỷ nguyên số" của tác giả Phan Anh đoạt giải nhất.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong và Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết trao giải nhất cho tác giả Phan Anh, Báo Người Lao Động

Nhóm 2 - Công trình tập thể, công trình "Diễn đàn kinh tế Việt Nam" năm 2025 - 2026 của tập thể Báo Người Lao Động đoạt giải nhì. Ở nhóm này, công trình "Thành phố trong tôi" của Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM đoạt giải nhất.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường (bìa phải), Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Anh Đức (bìa trái), chúc mừng nhà báo Lê Cao Cường - đại diện Báo Người Lao Động nhận giải nhì

Nhóm 3 - Phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí: Tác phẩm "Nhức nhối "cò" khám bệnh lộng hành" của nhóm tác giả Sỹ Hưng, Hải Yến, Ngọc Dung đoạt giải nhì; tác phẩm "Chính quyền địa phương 2 cấp: Vì dân, gần dân, hiệu quả" của nhóm tác giả Bùi Hoài Sơn, Lê Vĩnh, Thanh Thảo, Ngọc Giang, Ái My, Huyền Trân, Phan Anh, Quỳnh Trâm đoạt giải ba; tác phẩm "Côn Đảo vươn mình" của tác giả Ngọc Giang đoạt giải khuyến khích.

Ở nhóm này, tác phẩm "Ngàn năm trước biển" của Báo Tuổi Trẻ đoạt giải nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh và Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Huy Ngọc chúc mừng PV Sỹ Hưng - đại diện nhóm tác giả đoạt giải nhì, Báo Người Lao Động

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Huy Ngọc chúc mừng PV Quỳnh Trâm - đại diện nhóm tác giả đoạt giải Ba, Báo Người Lao Động

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Huy Ngọc chúc mừng tác giả Ngọc Giang, đoạt giải khuyến khích, Báo Người Lao Động

Nhóm 4 - Chính luận (Bình luận, chuyên luận, xã luận), tác phẩm "Luật Đô thị đặc biệt: Mở đường để TPHCM bứt phá" của nhóm tác giả PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình, TS Nguyễn Thị Thiện Trí, ThS-NCS Phạm Thị Thùy Linh, Phan Anh, Lê Vĩnh, Thái Phương, Xuân Mai đoạt giải nhất.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Lê Văn Minh (bìa phải) và Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi chúc mừng PV Lê Vĩnh - đại diện nhóm tác giả đoạt giải nhất, Báo Người Lao Động

Nhóm 5 - Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh, tác phẩm "Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước" của nhóm tác giả PGS-TS Bùi Hoài Sơn, TS Vũ Trung Kiên, Văn Duẩn, Minh Chiến, Lê Vĩnh, Bích Vân, Nguyễn Hưởng, Phan Anh, Lê Tỉnh đoạt giải ba.

Ở nhóm này, tác phẩm "KOL/KOC: Mặt trái của hào quang và khoảng trống pháp lý" của Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt giải nhất.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng Lê Văn Minh (bìa trái) và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong (bìa phải) chúc mừng PV Lê Tỉnh - đại diện nhóm tác giả đoạt giải ba, Báo Người Lao Động

Nhóm 6 - Tin, ảnh báo chí (ảnh tin, ảnh phóng sự), tác phẩm "TPHCM: Tưng bừng "Ngày hội non sông" của nhóm tác giả Hoàng Triều, Lê Vĩnh, Duy Phú, Quỳnh Trâm, Uyển Nhi, Cao Hường, Huyền Trân, Ngọc Quý, Hải Yến, Giang Nam, Thanh Nga, Chí Nguyên, Ái My, Hà Nguyễn, Ngọc Giang, Nguyễn Phan, Quang Liêm, Lan Chi, Thảo Nguyễn đoạt giải nhì; tác phẩm "Đóng viện phí cho người lạ: Khi lòng tốt hiện hữu trong âm thầm" của nhóm tác giả Ngọc Lý, Thanh Long, Duy Phú đoạt giải khuyến khích.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Việt Long (bìa trái) và Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong (bìa phải) chúc mừng PV Hoàng Triều - đại diện nhóm tác giả đoạt giải nhì, Báo Người Lao Động

Ở nhóm này, phóng sự ảnh "Những hình ảnh đẹp ghi dấu đại lễ 30-4" của Báo Tuổi Trẻ đoạt giải nhất.