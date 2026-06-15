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Thời sự

Báo Người Lao Động đoạt 9 Giải Báo chí TPHCM lần thứ 44 năm 2026

DUY QUỐC - PHAN ANH

(NLĐO) - Báo Người Lao Động đoạt 9 giải Báo chí TPHCM, trong đó có 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích

Sáng 15-6, Hội Nhà báo TPHCM công bố kết quả Giải báo chí TPHCM lần thứ 44 năm 2026.

Giải năm nay thu hút 290 tác phẩm của 14 cơ quan báo chí TPHCM. Hội Nhà báo TPHCM đánh giá nhiều tác phẩm bám sát chủ đề, bám sát thực tiễn, phản ánh có chiều sâu, nêu bật những thành tựu của thành phố trong năm qua, nhất là công tác xây dựng Đảng, việc triển khai sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Báo Người Lao Động đoạt 9 giải Báo chí TPHCM lần thứ 44 năm 2026 - Ảnh 1.

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí TPHCM do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức dịp 21-6 năm 2025

Từ 290 tác phẩm dự thi, Hội đồng Giải báo chí TPHCM lần thứ 44 đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm 6 giải Nhất, 16 giải Nhì, 23 giải Ba và 27 giải Khuyến khích.

Trong đó, Báo Người Lao Động có 9 tác phẩm đoạt giải, gồm: 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Ở Nhóm 1 - Xây dựng Đảng, tác phẩm "Xây dựng Đảng vững mạnh trong kỷ nguyên số" của tác giả Phan Anh đoạt giải Nhất.

Ở Nhóm 2 - Công trình tập thể, công trình "Diễn đàn kinh tế Việt Nam" năm 2025 - 2026 của tập thể Báo Người Lao Động đoạt giải Nhì.

Báo Người Lao Động đoạt 9 giải Báo chí TPHCM lần thứ 44 năm 2026 - Ảnh 2.

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng các phóng viên Báo Người Lao Động đoạt Giải Báo chí TPHCM lần thứ 43 năm 2025

Ở Nhóm 3 - Phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí: Tác phẩm "Nhức nhối "cò" khám bệnh lộng hành" của nhóm tác giả Sỹ Hưng, Hải Yến, Ngọc Dung đoạt giải Nhì; tác phẩm "Chính quyền địa phương 2 cấp: Vì dân, gần dân, hiệu quả" của nhóm tác giả Bùi Hoài Sơn, Lê Vĩnh, Thanh Thảo, Ngọc Giang, Ái My, Huyền Trân, Phan Anh, Quỳnh Trâm đoạt giải Ba; tác phẩm "Côn Đảo vươn mình" của tác giả Ngọc Giang đoạt giải Khuyến khích.

Ở Nhóm 4 - Chính luận (Bình luận, chuyên luận, xã luận), tác phẩm "Luật Đô thị đặc biệt: Mở đường để TPHCM bứt phá" của nhóm tác giả PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, TS Nguyễn Thị Thiện Trí, ThS.NCS Phạm Thị Thùy Linh, Phan Anh, Lê Vĩnh, Thái Phương, Xuân Mai đoạt giải Nhất.

Ở Nhóm 5 - Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh, tác phẩm "Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước" của nhóm tác giả PGS.TS Bùi Hoài Sơn, TS Vũ Trung Kiên, Văn Duẩn, Minh Chiến, Lê Vĩnh, Bích Vân, Nguyễn Hưởng, Phan Anh, Lê Tỉnh đoạt giải Ba.

Ở Nhóm 6 - Tin, ảnh báo chí (ảnh tin, ảnh phóng sự), tác phẩm "TPHCM: Tưng bừng "Ngày hội non sông" của nhóm tác giả Hoàng Triều, Lê Vĩnh, Duy Phú, Quỳnh Trâm, Uyển Nhi, Cao Hường, Huyền Trân, Ngọc Quý, Hải Yến, Giang Nam, Thanh Nga, Chí Nguyên, Ái My, Hà Nguyễn, Ngọc Giang, Nguyễn Phan, Quang Liêm, Lan Chi, Thảo Nguyễn đoạt giải Nhì; tác phẩm "Đóng viện phí cho người lạ: Khi lòng tốt hiện hữu trong âm thầm" của nhóm tác giả Ngọc Lý, Thanh Long, Duy Phú đoạt giải Khuyến khích.

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