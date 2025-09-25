"Bạo chúa Phương Nam" dài hơn 7 m lộ diện

Viết trên tạp chí khoa học Nature Communications, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Lucio từ Viện Địa chất và cổ sinh vật học Patagonia (IPGP - Argentina), cho biết họ vừa xác định được một loài "bạo chúa phương Nam" mới mang tên Joaquinraptor casali.

"Bạo chúa phương Nam" Joaquinraptor casali - Ảnh đồ họa: Andrew McAfee

Loài "bạo chúa phương Nam" này là một thành viên của nhánh khủng long Megaraptora, loài săn mồi đỉnh cao ở siêu lục địa phương Nam Gondwana.

Chúng như một đối trọng của khủng long bạo chúa Tyrannosaurus - mà thành viên nổi tiếng nhất là T-rex - trong thế giới cổ đại, vốn thống trị lục địa phương Bắc Laurasia.

Cả Laurasia và Gondwana đều đã tan rã dần trong 2 kỷ Jura và Phấn Trắng, trở thành các lục địa ngày nay. Trong đó, Argentina - một quốc gia Nam Mỹ - từng thuộc về Gondwana.

Các mảnh xương hóa thạch của Joaquinraptor casali đã được khai quật từ hệ tầng Lago Colhué Huapi ở khu vực Patagonia của Argentina, nơi lưu giữ dấu vết của nhiều động vật tiền sử.

Phân tích cho thấy loài "bạo chúa phương Nam" này dài hơn 7 m và nặng khoảng 1 tấn khi còn sống.

Nhưng điều đáng sợ nhất là một chiếc xương nằm trong miệng nó, được xác định là xương chân trước của một con cá sấu cổ đại khổng lồ.

Chiếc xương còn nguyên dấu răng cho thấy nó có lẽ đã tấn công con cá sấu này trước khi chết, hoặc cũng có thể hai con vật đã lao vào trận tử chiến và cùng kết thúc cuộc đời.

Phân tích cũng cho thấy con khủng long này sống vào khoảng 68 triệu năm trước, cuối kỷ Phấn Trắng.

Nó sở hữu vẻ ngoài tương tự các loài Megaraptora khác, mà nổi tiếng nhất là chi Megaraptor: Cũng là khủng long chân thú như T-rex, nhưng nhanh nhẹn, vóc dáng tương đối gọn gàng và hai chân trước khỏe mạnh, khác với đôi tay teo nhỏ của "bạo chúa phương Bắc".