Khoa học

"Bạo chúa Phương Nam" dài hơn 7 m lộ diện

Anh Thư

(NLĐO) - Gia tộc Megaraptora - đối trọng của khủng long bạo chúa Tyrannosaurus - vừa có thêm một thành viên mới đáng sợ.

Viết trên tạp chí khoa học Nature Communications, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Lucio từ Viện Địa chất và cổ sinh vật học Patagonia (IPGP - Argentina), cho biết họ vừa xác định được một loài "bạo chúa phương Nam" mới mang tên Joaquinraptor casali.

"Bạo chúa Phương Nam" hơn 7 m lộ diện trong trạng thái kinh hãi - Ảnh 1.

"Bạo chúa phương Nam" Joaquinraptor casali - Ảnh đồ họa: Andrew McAfee

Loài "bạo chúa phương Nam" này là một thành viên của nhánh khủng long Megaraptora, loài săn mồi đỉnh cao ở siêu lục địa phương Nam Gondwana.

Chúng như một đối trọng của khủng long bạo chúa Tyrannosaurus - mà thành viên nổi tiếng nhất là T-rex - trong thế giới cổ đại, vốn thống trị lục địa phương Bắc Laurasia.

Cả Laurasia và Gondwana đều đã tan rã dần trong 2 kỷ Jura và Phấn Trắng, trở thành các lục địa ngày nay. Trong đó, Argentina - một quốc gia Nam Mỹ - từng thuộc về Gondwana.

Các mảnh xương hóa thạch của Joaquinraptor casali đã được khai quật từ hệ tầng Lago Colhué Huapi ở khu vực Patagonia của Argentina, nơi lưu giữ dấu vết của nhiều động vật tiền sử.

Phân tích cho thấy loài "bạo chúa phương Nam" này dài hơn 7 m và nặng khoảng 1 tấn khi còn sống.

Nhưng điều đáng sợ nhất là một chiếc xương nằm trong miệng nó, được xác định là xương chân trước của một con cá sấu cổ đại khổng lồ.

Chiếc xương còn nguyên dấu răng cho thấy nó có lẽ đã tấn công con cá sấu này trước khi chết, hoặc cũng có thể hai con vật đã lao vào trận tử chiến và cùng kết thúc cuộc đời.

Phân tích cũng cho thấy con khủng long này sống vào khoảng 68 triệu năm trước, cuối kỷ Phấn Trắng.

Nó sở hữu vẻ ngoài tương tự các loài Megaraptora khác, mà nổi tiếng nhất là chi Megaraptor: Cũng là khủng long chân thú như T-rex, nhưng nhanh nhẹn, vóc dáng tương đối gọn gàng và hai chân trước khỏe mạnh, khác với đôi tay teo nhỏ của "bạo chúa phương Bắc".

Tin liên quan

"Hạt báo tử" đập vào Trái Đất với năng lượng kỷ lục

"Hạt báo tử" đập vào Trái Đất với năng lượng kỷ lục

(NLĐO) - Ngoài khơi Sicily năm 2023, một thứ khác thường đã lao xuống Trái Đất. Các nhà khoa học vừa tìm ra nguồn gốc của nó.

Hộp sọ kỳ lạ ở Bồ Đào Nha tiết lộ một loài quái vật mới

(NLĐO) - Quái vật Cariocecus bocagei đã lang thang trên Trái Đất khoảng 125 triệu năm về trước.

Vàng trên Trái Đất có thể liên quan đến “hạt ma quỷ”

(NLĐO) - Sự biến đổi của "hạt ma quỷ" neutrino có thể đã thúc đẩy quá trình tạo vàng khi các ngôi sao chết va chạm.

hóa thạch Khủng long bạo chúa cá sấu cổ đại Megaraptor bạo chúa phương Nam
