Hộp sọ kỳ lạ ở Bồ Đào Nha tiết lộ một loài quái vật mới

Một nhóm các nhà cổ sinh vật học từ Bồ Đào Nha, Ý, Hoa Kỳ và Bỉ đã bổ sung thêm một loài quái vật tiền sử vào "gia tộc" Iguanodontia, một nhóm lớn và đa dạng của các loài khủng long ăn thực vật thuộc phân bộ Ornithopoda.

Loài mới được đặt danh pháp Cariocecus bocagei, lang thang ở vùng đất nay là Bồ Đào Nha khoảng 125 triệu năm trước, tức trong kỷ Phấn Trắng.

Quái vật tiền sử Cariocecus bocagei ở Bồ Đào Nha - Ảnh: Victor Feijó de Carvalho

TS Filippo Bertozzo, nhà cổ sinh vật học thuộc Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ, cho biết Iguanodontia là một trong những nhóm khủng long đầu tiên được phát hiện và nghiên cứu trên thế giới.

“Tuy nhiên, nhiều đặc điểm hộp sọ vẫn còn là điều bí ẩn, từ chức năng của xương trên hốc mắt cho đến hệ thần kinh và xúc giác" - ông nói với tờ Sci-News.

Hóa thạch được khai quật ở Bồ Đào Nha đã lấp đầy khoảng trống đó.

Một phần hộp sọ của Cariocecus bocagei đã được phát hiện vào năm 2016 dọc theo vách đá phía Tây Bồ Đào Nha, thuộc thành hệ Papo Seco.

Mẫu vật dài 37 cm này là hộp sọ Iguanodontia đầu tiên được tìm thấy ở đất nước này.

Mặc dù những con lớn nhất nhóm này có thể dài đến 9-11 m, hộp sọ Cariocecus bocagei cho thấy nó có kích thước nhỏ hơn một chút khi còn sống, chỉ là một loài cỡ trung bình trong gia tộc.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra hóa thạch và xác định các đặc điểm giải phẫu chưa từng thấy ở bất kỳ loài nào khác cùng nhóm.

Ví dụ, xương hàm trên và xương gò má của con quái vật này đã hoàn toàn hợp nhất. Đặc điểm này đã giúp các nhà khoa học khẳng định ngay nó là một loài mới.

“Đây không phải là một bất thường ngẫu nhiên. Đây là một đặc điểm thực sự độc đáo — và do đó là một loài mới.”

“Một đặc điểm nổi bật khác là xương "lông mày" thấp bất thường, thấp hơn bất kỳ loài Iguanodontia nào khác được biết đến. Nó có thể hỗ trợ một đường gờ lông mày dày, có thể tương tự như đường gờ lông mày ở đại bàng hiện đại” - TS Bertozzo nói.

Con quái vật này cũng sở hữu những chiếc răng mới hình thành, chuẩn bị thay cho các chiếc răng đã bị bào mòn, một đặc trưng của nhóm khủng long này. Tuy nhiên, lực cắn của nó mạnh hơn đáng kể so với các loài cùng nhóm.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Systematic Palaeontology.