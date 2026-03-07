Bảo đảm công tác bầu cử chặt chẽ, hiệu quả

Sáng 6-3, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến với 34 điểm cầu Ủy ban Bầu cử tỉnh, thành phố. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Tạ Thị Yên và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị.

Bước chuẩn bị quan trọng

Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất cách thức triển khai phần mềm phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên phạm vi toàn quốc, qua đó nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ tham gia công tác bầu cử.

Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng góp phần bảo đảm công tác bầu cử được tổ chức khoa học, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, đại biểu được hướng dẫn những nội dung liên quan trực tiếp đến công việc sẽ triển khai đến ngày bầu cử 15-3 như cập nhật dữ liệu, báo cáo tiến độ, cập nhật số liệu bầu cử. Bên cạnh đó, chuyên gia kỹ thuật trực tiếp trình bày các tình huống vận hành thực tế, phương án xử lý nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt.

Tại hội nghị trực tuyến kết nối 34 điểm cầu, những nội dung vướng mắc được đại diện cơ quan chuyên môn giải đáp cụ thể. Ảnh: HỒ LONG

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng thông tin Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Văn phòng Quốc hội và Tập đoàn Viettel sẽ túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị bầu cử trong quá trình sử dụng phần mềm cũng như kịp thời khắc phục vướng mắc phát sinh. Từ đó, đáp ứng yêu cầu Hội đồng Bầu cử quốc gia đặt ra đối với hệ thống phần mềm này.

Sẵn sàng trước mọi tình huống

Bên cạnh ứng dụng công nghệ, mọi công tác chuẩn bị hướng tới kỳ bầu cử thành công cũng được các địa phương ráo riết triển khai.

Điển hình như tại TP HCM, trong buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo Thành phố tổ chức, các cơ quan chức năng đã cung cấp những thông tin hữu ích.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Ủy viên Ủy ban Bầu cử TP HCM, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - cho biết Ủy ban Bầu cử TP HCM đã thông qua nhiều phương án dự phòng cho ngày bầu cử, trong đó có phương án phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống thiên tai và ứng phó các sự cố.

Để cử tri tường tận thông tin người ứng cử cùng chương trình hành động của người ứng cử là yêu cầu quan trọng trong công tác bầu cử tại TP HCM. Trong ảnh: Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, tại buổi tiếp xúc cử tri xã Hưng Long. Ảnh: HUỲNH NHƯ

"Đến thời điểm hiện nay, có thể khẳng định công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn TP HCM diễn ra đúng tiến độ. Tuy nhiên, TP HCM không chủ quan, các tiểu ban giúp việc vẫn thường xuyên rà soát công việc, thường xuyên theo dõi, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hoặc rút kinh nghiệm những việc đã xảy ra" - ông Nguyễn Tấn Phong nói.

Dịp này, đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP HCM (thành viên Tiểu ban Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội thuộc Ủy ban Bầu cử thành phố) cũng cung cấp thông tin công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử.

Đại tá Nguyễn Hải Phước cho hay công an chủ động xây dựng kế hoạch và phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu, trong đó lưu ý đặc biệt công tác phòng cháy, chữa cháy và dự báo tình hình, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ông khẳng định Công an TP HCM đã chủ động tất cả công tác và sẵn sàng để phục vụ tốt cho ngày bầu cử.

Hướng tới tỉ lệ bỏ phiếu cao nhất

Trong ngày 6-3, thông tin từ Ban Chỉ đạo bầu cử TP HCM cho hay đã giao Công an TP HCM chuẩn hóa thông tin danh sách cử tri, hoàn thành việc in thẻ cử tri và bàn giao cho UBND cấp xã để việc phát thẻ cử tri cho người dân hoàn thành chậm nhất ngày 10-3.

Ban Chỉ đạo yêu cầu Ủy ban Bầu cử TP HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cùng nhiều đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Nhấn mạnh cuộc bầu cử phải được tổ chức dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, Ban Chỉ đạo giao các đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đặc điểm dân cư, tôn giáo, dân tộc, phong tục, tập quán; những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị, phản ánh và định hướng phát triển của địa phương nơi ứng cử.

Việc cung cấp thông tin phải bảo đảm khách quan, công bằng. Đồng thời, có hình thức tuyên truyền phù hợp để cử tri nắm rõ tiểu sử, quá trình công tác, trình độ, năng lực và chương trình hành động của người ứng cử.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương, đề cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia bầu cử; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và người dân nơi cư trú thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, phấn đấu đạt tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử ở mức cao nhất… là yêu cầu quan trọng nữa từ Ban Chỉ đạo.

Minh bạch, khách quan Giữa bối cảnh chuyển đổi số được đẩy mạnh trong hoạt động quản lý nhà nước, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bầu cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các phần mềm phục vụ bầu cử không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu, hỗ trợ công tác tổng hợp, báo cáo nhanh chóng, chính xác... mà còn góp phần bảo đảm tính minh bạch, khách quan trong toàn bộ quá trình tổ chức bầu cử. Để việc sử dụng hệ thống phần mềm phục vụ công tác bầu cử đạt hiệu quả cao nhất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên đề nghị Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố rà soát lại những tài khoản được cấp, chỉ đạo cơ quan chuyên môn và Ủy ban Bầu cử cấp xã kiểm tra đường truyền chuyên dùng, bảo đảm nguyên tắc dữ liệu đến đâu được cập nhật đến đó, chính xác, kịp thời, không để xảy ra sai sót về thông tin, kết quả bầu cử.



