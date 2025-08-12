HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Lao động

Bảo đảm hoạt động Công đoàn sau sắp xếp

Thanh Nga

Mỗi Công đoàn phường, xã, đặc khu thực hiện đăng ký ít nhất 1 công trình, phần việc cụ thể, thiết thực.


Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ TP HCM lần thứ I diễn ra vào chiều 11-8 nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn thành phố sau thời gian sắp xếp từ ngày 1-7; góp ý về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố…

Báo cáo tình hình hoạt động, sắp xếp tổ chức từ sau ngày 1-7 đến nay, ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết LĐLĐ thành phố đã thành lập 141 Công đoàn phường, xã, đặc khu và 9 tổ công tác quản lý địa bàn; đã phân cấp, bàn giao hơn 22.000 Công đoàn cơ sở về các tổ công tác và 141 Công đoàn phường, xã, đặc khu nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý. Theo đó, các tổ công tác quản lý địa bàn sẽ hướng dẫn, trực tiếp quản lý các Công đoàn cơ sở 1.000 đoàn viên trở lên và các Công đoàn cơ sở trong các KCX-KCN.

LĐLĐ thành phố cũng thực hiện thí điểm giao một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho Công đoàn phường, xã, đặc khu và các tổ công tác nhằm bảo đảm hoạt động của Công đoàn được thông suốt, không để trống địa bàn sau giai đoạn sắp xếp. Đồng thời, sớm tổ chức tập huấn để đội ngũ cán bộ Công đoàn phường, xã, đặc khu mới nắm bắt các kỹ năng, kiến thức cơ bản để hoạt động hiệu quả.

Bảo đảm hoạt động Công đoàn sau sắp xếp - Ảnh 1.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, trao đổi tại hội nghị

Tại hội nghị, LĐLĐ thành phố cũng trao đổi các hoạt động trọng tâm trong những tháng cuối năm. Trong đó, LĐLĐ thành phố đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 95 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Đợt thi đua gồm 2 giai đoạn kéo dài đến ngày 30-12.

Để việc thi đua đạt hiệu quả, LĐLĐ thành phố yêu cầu các Công đoàn phường, xã, đặc khu; các tổ công tác, Công đoàn cơ sở phát động thi đua phù hợp với từng nhóm đối tượng; việc thi đua phải thiết thực, hiệu quả, gắn với các phần việc cụ thể như thi đua lao động giỏi, sáng tạo; các nội dung thúc đẩy công tác chuyển đổi số... 

Trong đó, mỗi Công đoàn phường, xã, đặc khu thực hiện đăng ký ít nhất 1 công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Bên cạnh đó, triển khai hoạt động chăm lo cho 18.000 đoàn viên khó khăn trong dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam cũng như tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên - lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2026…

Dịp này, các cán bộ Công đoàn cũng kiến nghị LĐLĐ thành phố sớm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về cơ sở vật chất, tài chính để Công đoàn phường, xã, đặc khu thuận lợi trong hoạt động; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn thành phố trong giai đoạn tới; giải pháp khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa Công đoàn sau thời gian sắp xếp; tháo gỡ vướng mắc về việc hỗ trợ vốn cho công nhân - lao động…

Tin liên quan

Kế hoạch hỗ trợ việc làm cho cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp của Bà Rịa - Vũng Tàu

Kế hoạch hỗ trợ việc làm cho cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp của Bà Rịa - Vũng Tàu

(NLĐO)- Bà Rịa - Vũng Tàu lên kế hoạch nhằm ổn định đời sống, tạo sinh kế bền vững cho người lao động bị tác động bởi việc sắp xếp lại đơn vị hành chính

Hoạt động Công đoàn phải hiệu quả sau sắp xếp

Từng cấp Công đoàn phải điều chỉnh nhiệm vụ để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng, loại hình tập hợp trong tình hình mới

Sẽ trình Chính phủ ban hành các nghị định về phụ cấp, tiền lương sau sắp xếp đơn vị hành chính

(NLĐO)- Bộ Nội vụ sẽ đánh giá việc cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

