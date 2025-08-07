LĐLĐ TP HCM trao 100 suất hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

LĐLĐ TP HCM trao 100 suất hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn

MAI CHI

(NLĐO)- Dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ TP HCM trao 18.000 suất hỗ trợ với tổng trị giá 18 tỉ đồng cho đoàn viên, lao động khó khăn

Chiều 7-8, tại phường Tân Thới Hiệp (TP HCM), Tổ công tác quản lý địa bàn số 7- LĐLĐ TP HCM đã tổ chức Chương trình "Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) và cán bộ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn". 

Tổng số tiền chăm lo 18 tỉ đồng

Dịp này, LĐLĐ TP đã trao 100 suất hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ khó khăn; mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà.

LĐLĐ TP HCM hỗ trợ người lao động khó khăn nhân kỷ niệm 96 năm Công đoàn Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Đặng Trung Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, Tổ trưởng Tổ Công tác quản lý địa bàn số 7 - trao hỗ trợ cho lao động khó khăn

Chương trình "Thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đoàn viên, NLĐ và cán bộ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn" là một trong những hoạt động chào mừng 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, nhằm cảm ơn đoàn viên, NLĐ đã tích cực lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp và TP. 

Chương trình do LĐLĐ TP HCM thực hiện với tổng số tiền chăm lo 18 tỉ đồng, tương ứng 18.000 suất hỗ trợ.

Các suất hỗ trợ hiện đã được phân bổ cho 9 Tổ Công tác quản lý địa bàn để trao đến tay đoàn viên, người lao động. Riêng Tổ công tác quản lý địa bàn số 7 được phân bổ 1.800 suất hỗ trợ với tổng trị giá 1,8 tỉ đồng.

Tổ Công tác quản lý địa bàn số 7 hiện quản lý 22 phường, xã, các Công đoàn cơ sở tại khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, Tân Phú Trung, Tây Bắc Củ Chi, Đông Nam… với khoảng 2.600 Công đoàn cơ sở và trên 250.000 đoàn viên.

LĐLĐ TP HCM hỗ trợ người lao động khó khăn nhân kỷ niệm 96 năm Công đoàn Việt Nam - Ảnh 2.

Ban chấp hành Công đoàn phường Tân Thới Hiệp nhận quyết định chỉ định

Ông Nguyễn Ngọc Sáng làm Chủ tịch Công đoàn phường Tân Thới Hiệp

Chiều cùng ngày, Công đoàn phường Tân Thới Hiệp (TP HCM) đã công bố quyết định thành lập và quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch và phó Chủ tịch Công đoàn phường.

Công đoàn phường Tân Thới Hiệp quản lý 129 Công đoàn cơ sở với hơn 12.000 đoàn viên, sẽ hoạt động với sự chỉ đạo của LĐLĐ TP HCM; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng.

Ban chấp hành Công đoàn phường được LĐLĐ TP HCM chỉ định gồm 11 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Thới Hiệp, được chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn phường; ông Nguyễn Thanh Phương làm Phó Chủ tịch Công đoàn phường.

Tin liên quan

Công đoàn phường Phú Nhuận chăm lo cho đoàn viên sau khi kiện toàn bộ máy

Công đoàn phường Phú Nhuận chăm lo cho đoàn viên sau khi kiện toàn bộ máy

(NLĐO) - Sau khi kiện toàn bộ máy nhân sự, Công đoàn phường Phú Nhuận sẽ thực hiện các nhiệm vụ, nhằm chăm lo, bảo vệ cho đoàn viên - lao động

Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí Công đoàn

(NLĐO) - Việc miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí Công đoàn nhằm chia sẻ với người sử dụng lao động lúc khó khăn

Công đoàn TP HCM hỗ trợ người lao động vượt khó

(NLĐO) - 100 phần quà đã được Tổ Công tác quản lý địa bàn số 1- LĐLĐ TP HCM kịp thời trao đến tay đoàn viên - lao động khó khăn

người lao động công đoàn đoàn viên LĐLĐ TP HCM hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo