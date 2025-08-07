LĐLĐ TP HCM trao 100 suất hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Chiều 7-8, tại phường Tân Thới Hiệp (TP HCM), Tổ công tác quản lý địa bàn số 7- LĐLĐ TP HCM đã tổ chức Chương trình "Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) và cán bộ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn".

Tổng số tiền chăm lo 18 tỉ đồng

Dịp này, LĐLĐ TP đã trao 100 suất hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ khó khăn; mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà.

Ông Đặng Trung Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, Tổ trưởng Tổ Công tác quản lý địa bàn số 7 - trao hỗ trợ cho lao động khó khăn

Chương trình "Thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đoàn viên, NLĐ và cán bộ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn" là một trong những hoạt động chào mừng 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, nhằm cảm ơn đoàn viên, NLĐ đã tích cực lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp và TP.

Chương trình do LĐLĐ TP HCM thực hiện với tổng số tiền chăm lo 18 tỉ đồng, tương ứng 18.000 suất hỗ trợ.

Các suất hỗ trợ hiện đã được phân bổ cho 9 Tổ Công tác quản lý địa bàn để trao đến tay đoàn viên, người lao động. Riêng Tổ công tác quản lý địa bàn số 7 được phân bổ 1.800 suất hỗ trợ với tổng trị giá 1,8 tỉ đồng.

Tổ Công tác quản lý địa bàn số 7 hiện quản lý 22 phường, xã, các Công đoàn cơ sở tại khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, Tân Phú Trung, Tây Bắc Củ Chi, Đông Nam… với khoảng 2.600 Công đoàn cơ sở và trên 250.000 đoàn viên.

Ban chấp hành Công đoàn phường Tân Thới Hiệp nhận quyết định chỉ định

Ông Nguyễn Ngọc Sáng làm Chủ tịch Công đoàn phường Tân Thới Hiệp

Chiều cùng ngày, Công đoàn phường Tân Thới Hiệp (TP HCM) đã công bố quyết định thành lập và quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch và phó Chủ tịch Công đoàn phường.

Công đoàn phường Tân Thới Hiệp quản lý 129 Công đoàn cơ sở với hơn 12.000 đoàn viên, sẽ hoạt động với sự chỉ đạo của LĐLĐ TP HCM; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng.

Ban chấp hành Công đoàn phường được LĐLĐ TP HCM chỉ định gồm 11 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Thới Hiệp, được chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn phường; ông Nguyễn Thanh Phương làm Phó Chủ tịch Công đoàn phường.