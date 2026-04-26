Bảo đảm sách giáo khoa dùng chung toàn quốc

Ngày 25-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) về chương trình, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được giao; giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất.

Một việc chỉ giao một cơ quan đầu mối chủ trì

Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành GD-ĐT thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ nhiều hạn chế.

Cụ thể, số lượng văn bản, đề án, nhiệm vụ chưa hoàn thành còn khá lớn. Việc rà soát sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp còn chậm. Việc số hóa dữ liệu toàn ngành và tái cấu trúc thủ tục hành chính còn nhiều khó khăn.

Tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở nhiều địa phương; chất lượng GD-ĐT có lĩnh vực, có nơi còn hạn chế. Còn tình trạng thiếu trường, lớp ở một số địa phương; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học còn thiếu, chưa đồng bộ. Bộ sách giáo khoa chất lượng còn có những hạn chế. Việc đào tạo nghề nhiều lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu thị trường...

Tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT rà soát, sửa đổi nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bộ với phương châm "một việc chỉ giao một cơ quan đầu mối chủ trì". Khi trình các luật, nghị quyết của Quốc hội phải trình đồng thời các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn; kiên quyết không để chậm, muộn ban hành các văn bản quy định chi tiết. Cùng với đó, chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, sắp xếp, tổ chức lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực GD-ĐT. Tập trung rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn…

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo.Ảnh: NHẬT BẮC

Đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao

Về giáo dục phổ thông, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa thống nhất dùng chung trong toàn quốc từ năm học 2026-2027. Chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, hiệu quả. Triển khai hiệu quả các đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, cần chú trọng nâng cao chất lượng, đẩy mạnh các chương trình đào tạo tài năng gắn kết với nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, nhất là các ngành vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây... Triển khai đào tạo, tái đào tạo quy mô cấp quốc gia nguồn nhân lực trong các lĩnh vực ưu tiên, chiến lược; tăng cường hợp tác "Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp"; đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu gắn với công nghệ chiến lược.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ GD-ĐT kiểm tra, đôn đốc các địa phương, bảo đảm bố trí đủ biên chế giáo viên, nhân viên trường học theo định mức quy định; hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền về chính sách ưu đãi đặc thù về tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa…

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu trong tháng 4-2026, Bộ GD-ĐT phải khẩn trương xây dựng nghị quyết của Chính phủ cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực GD-ĐT; khẩn trương hoàn thiện phương án cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, gửi ngay Bộ Tài chính tổng hợp, xây dựng nghị quyết trình Chính phủ.

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Luật Công nghiệp văn hóa Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã làm việc với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao. Thủ tướng nhấn mạnh Bộ VH-TT-DL phải quyết tâm, chủ động, sâu sát và hiệu quả hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, thúc đẩy văn hóa thực sự là "nền tảng tinh thần", "nguồn lực nội sinh", "sức mạnh mềm" thúc đẩy tăng trưởng; du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thể dục, thể thao góp phần quan trọng nâng cao tầm vóc, thể lực, sức khỏe cho nhân dân. Thủ tướng yêu cầu Bộ VH-TT-DL tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 150 triệu lượt khách du lịch nội địa. Khẳng định ngành VH-TT-DL có vai trò rất quan trọng với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng lưu ý: "Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động mạnh, Việt Nam là điểm đến rất an toàn. Đây là cơ hội rất lớn để thu hút khách quốc tế, song phải có giải pháp đột phá, tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài". Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo khẩn trương xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, khoản của Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, trình trước ngày 10-5. Khẩn trương xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Công nghiệp văn hóa để trình cấp có thẩm quyền.



