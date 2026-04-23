Đề nghị Bộ GD-ĐT làm rõ căn cứ của việc lựa chọn bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên toàn quốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa có báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Nội dung này sẽ được Quốc hội thảo luận tại hội trường trong phiên họp chiều nay 23-4.

Theo báo cáo, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 1.256 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 1.238 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 98,6%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri còn chung chung, chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, ngành

Tại Kỳ họp thứ 9, thứ 10, Quốc hội khóa XV, cử tri nhiều địa phương kiến nghị cần rà soát, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn, tiệm cận xu thế phát triển của thế giới, thống nhất, đồng bộ một bộ sách giáo khoa.

Theo UBTVQH, qua giám sát cho thấy, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu: "Tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật; nghiên cứu đưa kiến thức về năng lực số, trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phổ thông. Rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc.". Nghị quyết số 281 của Chính phủ cũng cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ này.

UBTVQH đánh giá, mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành Thông tư số 17 điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông, nhưng nội dung sửa đổi chủ yếu tập trung vào một số môn nhằm đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ chưa thực hiện điều chỉnh, bổ sung hoặc giải trình việc giữ nguyên các nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông liên quan đến các yêu cầu trọng tâm của Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 281.

Bộ GD-ĐT cũng đã ban hành quyết định lựa chọn bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" để sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT chưa làm rõ việc rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông làm cơ sở cho quyết định này. Đặc biệt, chưa có thông tin về việc cập nhật các nội dung theo chỉ đạo định hướng của Nghị quyết số 71.

Bộ GD-ĐT cũng chưa đề cập đến việc ban hành các tiêu chí làm căn cứ rà soát các bộ sách giáo khoa đã được phê duyệt, nhằm bảo đảm tính minh bạch, khách quan trước khi lựa chọn bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" để sử dụng thống nhất trên toàn quốc.

UBTVQH kiến nghị Bộ GD-ĐT khẩn trương rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông; đồng thời làm rõ căn cứ của việc lựa chọn bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên toàn quốc.