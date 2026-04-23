Giáo dục

Đề nghị Bộ GD-ĐT làm rõ căn cứ của việc lựa chọn bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên toàn quốc

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị khẩn trương hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông; làm rõ căn cứ của việc lựa chọn bộ giáo khoa

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa có báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Nội dung này sẽ được Quốc hội thảo luận tại hội trường trong phiên họp chiều nay 23-4.

img

UBTVQH kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông; đồng thời làm rõ căn cứ của việc lựa chọn bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên toàn quốc.

Theo báo cáo, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 1.256 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 1.238 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 98,6%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri còn chung chung, chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, ngành

Tại Kỳ họp thứ 9, thứ 10, Quốc hội khóa XV, cử tri nhiều địa phương kiến nghị cần rà soát, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn, tiệm cận xu thế phát triển của thế giới, thống nhất, đồng bộ một bộ sách giáo khoa.

Theo UBTVQH, qua giám sát cho thấy, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu: "Tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật; nghiên cứu đưa kiến thức về năng lực số, trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phổ thông. Rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc.". Nghị quyết số 281 của Chính phủ cũng cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ này.

UBTVQH đánh giá, mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành Thông tư số 17 điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông, nhưng nội dung sửa đổi chủ yếu tập trung vào một số môn nhằm đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ chưa thực hiện điều chỉnh, bổ sung hoặc giải trình việc giữ nguyên các nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông liên quan đến các yêu cầu trọng tâm của Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 281.

Bộ GD-ĐT cũng đã ban hành quyết định lựa chọn bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" để sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT chưa làm rõ việc rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông làm cơ sở cho quyết định này. Đặc biệt, chưa có thông tin về việc cập nhật các nội dung theo chỉ đạo định hướng của Nghị quyết số 71.

Bộ GD-ĐT cũng chưa đề cập đến việc ban hành các tiêu chí làm căn cứ rà soát các bộ sách giáo khoa đã được phê duyệt, nhằm bảo đảm tính minh bạch, khách quan trước khi lựa chọn bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" để sử dụng thống nhất trên toàn quốc.

UBTVQH kiến nghị Bộ GD-ĐT khẩn trương rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông; đồng thời làm rõ căn cứ của việc lựa chọn bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên toàn quốc.

Cùng với đó, UBTVQH đánh giá việc triển khai thực hiện kiến nghị của UBTVQH tại các báo cáo giám sát còn chậm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị định thay thế Nghị định số 67 về một số chính sách phát triển thủy sản chậm được ban hành, trong khi đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực đối với sinh kế của ngư dân và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Việc chậm trễ này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành mà còn tác động trực tiếp đến đời sống và sự ổn định của người dân.

Quy định về chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non vào ngành từ những năm 1960 -1970, đã nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ chậm được ban hành. Hiện nay, những giáo viên này đã bước vào giai đoạn tuổi cao, đời sống còn không ít khó khăn, việc khẩn trương xây dựng và ban hành chính sách phù hợp càng trở nên cấp thiết, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Loạt đề xuất về thời gian thực hiện, miễn phí bộ sách giáo khoa dùng chung

Loạt đề xuất về thời gian thực hiện, miễn phí bộ sách giáo khoa dùng chung

(NLĐO) - Theo đề xuất của Chính phủ, đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.

"Chốt" thời gian sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc

(NLĐO)- Xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc là nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Sẽ có bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, cung cấp miễn phí cho học sinh

(NLĐO)- Theo đề xuất tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Chính phủ sẽ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh.

