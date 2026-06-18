HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Bảo đảm thực thi nghiêm túc

TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế

Theo quy định mới, nếu chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của hãng hàng không, hành khách có thể được hoàn vé và bồi thường ứng trước không hoàn lại

Nghị định số 208/2026/NĐ-CP về vận tải hàng không do Chính phủ vừa ban hành với những quy định về nghĩa vụ hỗ trợ và bồi thường cho hành khách khi chuyến bay bị chậm, hủy hoặc thay đổi lịch trình, có hiệu lực từ 1-7.

Theo quy định mới, nếu chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của hãng hàng không, hành khách có thể được hoàn vé và bồi thường ứng trước không hoàn lại.

Trước đây, chi phí của việc chậm chuyến phần lớn do hành khách gánh chịu dưới dạng mất thời gian, lỡ công việc, phát sinh chi phí lưu trú hoặc kết nối hành trình. Khi cơ chế bồi thường được luật hóa, một phần chi phí này được chuyển ngược trở lại cho doanh nghiệp (DN). Điều đó buộc các hãng phải xem xét lại toàn bộ chuỗi vận hành, từ quản lý đội tàu bay, tối ưu lịch bay, năng lực điều phối khai thác đến công tác dự báo và xử lý rủi ro. Khi đó, các hãng hàng không phải cải thiện chất lượng dịch vụ so với các biện pháp khuyến cáo hay nhắc nhở hành chính trước đây. Bởi chỉ cần tỉ lệ chậm chuyến kéo dài ở mức cao, chi phí bồi thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và uy tín của hãng.

Về dài hạn, Nghị định 208 không chỉ hướng tới việc xử lý vi phạm mà còn góp phần tái cấu trúc thị trường theo hướng cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ. Những hãng có tỉ lệ đúng giờ cao, quản trị tốt sẽ được hưởng lợi từ niềm tin của khách hàng; ngược lại, các hãng thường xuyên chậm chuyến sẽ tốn kém chi phí tài chính lẫn thị phần. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phát triển bền vững và chuyên nghiệp hơn của ngành hàng không Việt Nam.

Ở góc độ thực thi, nếu không có cơ chế giám sát độc lập và công khai dữ liệu đầy đủ, rất dễ xuất hiện tình trạng DN viện dẫn các lý do bất khả kháng để né tránh trách nhiệm bồi thường.

Cần phân định rõ 3 nhóm nguyên nhân để bảo đảm tính công bằng. Nguyên nhân do thiên tai, tình huống an ninh hoặc các quyết định điều hành không lưu bắt buộc. Nguyên nhân hỗn hợp liên quan đến hạ tầng sân bay, điều phối khai thác hoặc chuỗi cung ứng dịch vụ. Hay nguyên nhân chủ quan thuộc trách nhiệm của hãng như thiếu máy bay dự phòng, lỗi kỹ thuật do công tác bảo dưỡng, bố trí tổ bay không hợp lý hoặc quản trị khai thác kém hiệu quả…

Để bảo đảm minh bạch, cơ quan quản lý cần xây dựng hệ thống dữ liệu hàng không quốc gia theo thời gian thực, trong đó công khai tỉ lệ đúng giờ, tỉ lệ hủy chuyến, nguyên nhân chậm chuyến và số vụ bồi thường của từng hãng. Dữ liệu phải được chuẩn hóa và xác nhận bởi cơ quan quản lý độc lập thay vì chỉ dựa trên báo cáo của chính DN.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều quốc gia đã chuyển từ tư duy "hỗ trợ" sang "bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng". Như tại Liên minh châu Âu, hành khách không chỉ được hoàn tiền hoặc đổi hành trình mà còn được nhận khoản bồi thường cố định tùy theo thời gian chậm chuyến và cự ly bay. Tại Mỹ, các hãng phải công khai rõ chính sách bồi thường, trách nhiệm hỗ trợ và chịu sự giám sát rất chặt chẽ từ cơ quan quản lý…

Đối với Việt Nam, cần tự động hóa quyền lợi của hành khách. Khi hệ thống xác nhận chuyến bay thuộc diện được bồi thường, khoản bồi thường nên được thực hiện tự động qua tài khoản hoặc phương thức thanh toán của khách, thay vì để hành khách phải thực hiện nhiều thủ tục yêu cầu. 

Tin liên quan

Yêu cầu hãng hàng không hạn chế tối đa việc chậm trễ chuyến bay Tết

Yêu cầu hãng hàng không hạn chế tối đa việc chậm trễ chuyến bay Tết

(NLĐO)- Tổng cộng trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán, lượng ghế cung ứng tăng thêm xấp xỉ 1,7 triệu ghế trên các đường bay nội địa với tỉ lệ tăng hơn 33% so với lịch bay thường lệ

Ong vỡ tổ làm trễ chuyến bay Vietnam Airlines

(NLĐO)- Vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị trả khách thì chiếc máy bay của Vietnam Airlines bị một đàn ong vỡ tổ bu kín mũi máy bay, khiến việc trả khách chậm, kéo theo chuyến bay kế tiếp cũng bị chậm giờ.

Vietnam Airlines và Vietjet bị phạt vì chậm, trễ chuyến bay

(NLĐO) - Ngày 13-3, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) thông báo quyết định xử phạt 2 hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air với lỗi không thông báo đầy đủ thông tin kịp thời cho hành khách, chuyến bay bị trễ hơn 4 tiếng so với quy định.

hãng hàng không trễ chuyến bay Bồi thường trễ chuyến bay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo