Bảo đảm vững vàng bản lĩnh chính trị

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM ngày 8-1 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đạt nhiều kết quả

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM cho biết đã tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai chương trình công tác và nhiệm vụ năm 2025 theo nội dung chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tiếp tục nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng; tận dụng mạnh mẽ các cơ chế của Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, chuyển đổi số theo Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế. Triển khai thực hiện Nghị quyết 35/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đạt nhiều kết quả theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 thành phố; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết 18/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đến cấp ủy, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM - yêu cầu đổi mới mô hình học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai tráiẢnh: DUY PHÚ

Triển khai công việc phù hợp thực tiễn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM - đánh giá năm 2025, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM có biến động về nhân sự lãnh đạo và tổ chức bộ máy do quá trình sắp xếp bộ máy, hợp nhất các đơn vị. Dù vậy, đơn vị đã nỗ lực triển khai công việc theo chương trình đề ra từ đầu năm, điều chỉnh phù hợp thực tiễn địa phương và chuẩn bị chu đáo cho đại hội nhiệm kỳ mới.

Trong năm 2026, ông Lê Quốc Phong yêu cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tập trung làm tốt về công tác chính trị, tư tưởng; nắm bắt kịp thời dư luận nội bộ, bảo đảm khối cơ quan vững vàng nhất về bản lĩnh chính trị, không để phát sinh vấn đề tư tưởng. Đồng thời, đổi mới mô hình học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Lê Quốc Phong cũng yêu cầu triển khai có hiệu quả các nghị quyết; đổi mới phương thức quán triệt nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy TP HCM theo hướng nhanh hơn, hiệu quả hơn, giúp đảng viên tiếp cận thông tin kịp thời, hiểu sâu, hiểu kỹ, nắm chắc quan điểm, định hướng. Xây dựng chương trình hành động trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, cơ chế và phân công trách nhiệm rõ ràng theo tinh thần "rõ việc, rõ người, rõ tiến độ"; quan trọng nhất là phải tạo ra sản phẩm có hiệu quả. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động Đảng và chuyên môn, phấn đấu nằm trong nhóm đơn vị đi đầu.

Những đầu việc quan trọng khác cũng được ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh, như: củng cố tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, lãng phí; không chờ đến khi có vụ việc, vi phạm mới thực hiện kiểm tra, giám sát mà cần tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề để cảnh báo từ xa, phát hiện từ sớm các dấu hiệu vi phạm.

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã tặng Bằng khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 18/2017. Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tặng giấy khen cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025; 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2021-2025; 30 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2021-2025, trong đó có đảng viên Nguyễn Trần Minh Trí, Đảng bộ Báo Người Lao Động. Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM khen thưởng 6 tổ chức cơ sở Đảng có thành tích tốt trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng năm 2025, trong đó có Đảng bộ Báo Người Lao Động ở lĩnh vực công tác tuyên giáo và dân vận.



