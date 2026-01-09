HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đại hội Đảng

Bảo đảm vững vàng bản lĩnh chính trị

PHAN ANH

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM cần xây dựng chương trình hành động trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, cơ chế và phân công trách nhiệm rõ ràng

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM ngày 8-1 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đạt nhiều kết quả

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM cho biết đã tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai chương trình công tác và nhiệm vụ năm 2025 theo nội dung chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tiếp tục nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng; tận dụng mạnh mẽ các cơ chế của Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, chuyển đổi số theo Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế. Triển khai thực hiện Nghị quyết 35/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đạt nhiều kết quả theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 thành phố; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết 18/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đến cấp ủy, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Bảo đảm vững vàng bản lĩnh chính trị - Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM - yêu cầu đổi mới mô hình học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai tráiẢnh: DUY PHÚ

Triển khai công việc phù hợp thực tiễn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM - đánh giá năm 2025, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM có biến động về nhân sự lãnh đạo và tổ chức bộ máy do quá trình sắp xếp bộ máy, hợp nhất các đơn vị. Dù vậy, đơn vị đã nỗ lực triển khai công việc theo chương trình đề ra từ đầu năm, điều chỉnh phù hợp thực tiễn địa phương và chuẩn bị chu đáo cho đại hội nhiệm kỳ mới.

Trong năm 2026, ông Lê Quốc Phong yêu cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tập trung làm tốt về công tác chính trị, tư tưởng; nắm bắt kịp thời dư luận nội bộ, bảo đảm khối cơ quan vững vàng nhất về bản lĩnh chính trị, không để phát sinh vấn đề tư tưởng. Đồng thời, đổi mới mô hình học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Lê Quốc Phong cũng yêu cầu triển khai có hiệu quả các nghị quyết; đổi mới phương thức quán triệt nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy TP HCM theo hướng nhanh hơn, hiệu quả hơn, giúp đảng viên tiếp cận thông tin kịp thời, hiểu sâu, hiểu kỹ, nắm chắc quan điểm, định hướng. Xây dựng chương trình hành động trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, cơ chế và phân công trách nhiệm rõ ràng theo tinh thần "rõ việc, rõ người, rõ tiến độ"; quan trọng nhất là phải tạo ra sản phẩm có hiệu quả. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động Đảng và chuyên môn, phấn đấu nằm trong nhóm đơn vị đi đầu.

Những đầu việc quan trọng khác cũng được ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh, như: củng cố tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, lãng phí; không chờ đến khi có vụ việc, vi phạm mới thực hiện kiểm tra, giám sát mà cần tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề để cảnh báo từ xa, phát hiện từ sớm các dấu hiệu vi phạm. 

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã tặng Bằng khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 18/2017.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tặng giấy khen cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025; 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2021-2025; 30 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2021-2025, trong đó có đảng viên Nguyễn Trần Minh Trí, Đảng bộ Báo Người Lao Động.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM khen thưởng 6 tổ chức cơ sở Đảng có thành tích tốt trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng năm 2025, trong đó có Đảng bộ Báo Người Lao Động ở lĩnh vực công tác tuyên giáo và dân vận.


Tin liên quan

Tổng Bí thư: Nhà nước phải là "khách hàng" đầu tiên đặt hàng sản phẩm, dịch vụ chuyển đổi số

Tổng Bí thư: Nhà nước phải là "khách hàng" đầu tiên đặt hàng sản phẩm, dịch vụ chuyển đổi số

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo, tháo gỡ rào cản, "khách hàng" đầu tiên đặt hàng sản phẩm, dịch vụ... chuyển đổi số.

TP HCM giữ vững nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số Chuyển đổi số

(NLĐO) - Kết quả này phản ánh rõ định hướng của TP HCM trong việc xác định khoa học, công nghệ, chuyển đổi số... là những động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng

Báo chí trước thách thức chuyển đổi số: Không chỉ hội tụ, phải là số

(NLĐO) - Trước sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số, các cơ quan báo chí cần tổ chức mô hình toà soạn số

chuyển đổi số Bộ Chính trị xây dựng Đảng kinh tế số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo