TP HCM giữ vững nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số Chuyển đổi số

Ngày 21-10, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM cho biết thành phố giữ vững nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2024.

Trong ngày, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả đánh giá Chỉ số DTI năm 2024 trên phạm vi toàn quốc, thực hiện theo 2 nhóm đánh giá: nhóm 63 tỉnh, thành (trước sáp nhập) và nhóm 34 tỉnh, thành (sau sáp nhập).

Phương pháp này vừa phản ánh sự thay đổi về quy mô hành chính, vừa đảm bảo theo dõi sát thực tế phát triển chuyển đổi số của các địa phương.

Kết quả đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các địa phương thuộc nhóm dẫn đầu trong tổng số 63 tỉnh, thành

TP HCM dẫn đầu nhóm 63 tỉnh, thành và xếp thứ 4 trong nhóm 34 tỉnh, thành hợp nhất, thể hiện rõ nét sự phát triển toàn diện và mở rộng quy mô của "siêu đô thị" sau sáp nhập; đứng đầu ở các tiêu chí về nhận thức số và thể chế số, cùng vị trí cao ở các lĩnh vực hoạt động xã hội số, hạ tầng số và kinh tế số.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của thành phố trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước, đồng thời ghi nhận nỗ lực trong năm đầu tiên áp dụng mô hình hành chính mới sau sáp nhập.

Nỗ lực lớn của thành phố

Chỉ số DTI năm 2024 là thước đo toàn diện, được xây dựng dựa trên 7 chỉ số chính và 47 chỉ số thành phần, đánh giá mức độ phát triển chuyển đổi số của các địa phương trên 3 trụ cột cốt lõi: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.

Kết quả đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các địa phương thuộc nhóm dẫn đầu trong tổng số 34 tỉnh, thành

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, với thang điểm tối đa là 1.000, kết quả công bố cho thấy cả trước và sau sáp nhập TP HCM đều nằm trong nhóm dẫn đầu về cả 3 trụ cột này.

"Đây là nỗ lực lớn của thành phố trong việc đồng bộ hóa hệ thống dữ liệu và vận hành chính quyền số một cách hiệu quả trong bối cảnh thay đổi lớn về quy mô và địa giới hành chính" – Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM nhấn mạnh.

Đồng thời nhìn nhận việc duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu toàn quốc về Chỉ số DTI ngay trong năm đầu tiên triển khai mô hình hành chính mới là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của toàn bộ hệ thống chính trị thành phố.

Thành quả này phản ánh rõ định hướng của thành phố trong việc xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng.

Thành phố không chỉ tập trung phát triển các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn và blockchain mà còn đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư.

Dù còn đối mặt với một số thách thức về hạ tầng và tiến độ dự án, TP HCM sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, hiện thực hóa mục tiêu trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế vào năm 2030.

Phát triển toàn diện 3 trụ cột

Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM cho biết những thành tựu nổi bật của thành phố được thể hiện toàn diện trên cả 3 trụ cột.

Chính quyền số, thành phố đã đưa vào hoạt động các nền tảng số dùng chung thống nhất, cung cấp 1.996 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có tới 1.778 dịch vụ đạt mức toàn trình, hướng tới mô hình chính quyền kiến tạo, phục vụ và hiệu quả dựa trên dữ liệu.

Kinh tế số, lĩnh vực này đã đóng góp 22% vào GRDP của thành phố trong năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 25% vào năm 2025, cho thấy vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới.

Xã hội số, 100% người dân đã có danh tính số và tài khoản định danh điện tử, tạo nền tảng vững chắc để sử dụng các dịch vụ công và tiện ích số. Thành phố hiện cũng xếp hạng 30 thế giới về Blockchain, một trong những công nghệ chiến lược đang được tập trung phát triển.

Thành phố đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30-40% GRDP và trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế vào năm 2030.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, thành phố sẽ tập trung vào các giải pháp trọng tâm như: hoàn thiện quản trị dựa trên dữ liệu; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; đột phá về cơ chế chính sách để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, điển hình như dự án Trung tâm siêu dữ liệu AI với vốn đầu tư gần 2 tỉ USD từ tập đoàn G42 (UAE). Nhất là phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao.