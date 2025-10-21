TP HCM giữ vững nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số Chuyển đổi số

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TP HCM giữ vững nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số Chuyển đổi số

PHAN ANH

(NLĐO) - Kết quả này phản ánh rõ định hướng của TP HCM trong việc xác định khoa học, công nghệ, chuyển đổi số... là những động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng

Ngày 21-10, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM cho biết thành phố giữ vững nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2024.

Trong ngày, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả đánh giá Chỉ số DTI năm 2024 trên phạm vi toàn quốc, thực hiện theo 2 nhóm đánh giá: nhóm 63 tỉnh, thành (trước sáp nhập) và nhóm 34 tỉnh, thành (sau sáp nhập).

Phương pháp này vừa phản ánh sự thay đổi về quy mô hành chính, vừa đảm bảo theo dõi sát thực tế phát triển chuyển đổi số của các địa phương.

TP HCM tiếp tục giữ vững nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số Chuyển đổi số - Ảnh 1.

Kết quả đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các địa phương thuộc nhóm dẫn đầu trong tổng số 63 tỉnh, thành

TP HCM dẫn đầu nhóm 63 tỉnh, thành và xếp thứ 4 trong nhóm 34 tỉnh, thành hợp nhất, thể hiện rõ nét sự phát triển toàn diện và mở rộng quy mô của "siêu đô thị" sau sáp nhập; đứng đầu ở các tiêu chí về nhận thức số và thể chế số, cùng vị trí cao ở các lĩnh vực hoạt động xã hội số, hạ tầng số và kinh tế số.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của thành phố trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước, đồng thời ghi nhận nỗ lực trong năm đầu tiên áp dụng mô hình hành chính mới sau sáp nhập.

Nỗ lực lớn của thành phố

Chỉ số DTI năm 2024 là thước đo toàn diện, được xây dựng dựa trên 7 chỉ số chính và 47 chỉ số thành phần, đánh giá mức độ phát triển chuyển đổi số của các địa phương trên 3 trụ cột cốt lõi: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.

TP HCM tiếp tục giữ vững nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số Chuyển đổi số - Ảnh 2.

Kết quả đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các địa phương thuộc nhóm dẫn đầu trong tổng số 34 tỉnh, thành

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, với thang điểm tối đa là 1.000, kết quả công bố cho thấy cả trước và sau sáp nhập TP HCM đều nằm trong nhóm dẫn đầu về cả 3 trụ cột này.

"Đây là nỗ lực lớn của thành phố trong việc đồng bộ hóa hệ thống dữ liệu và vận hành chính quyền số một cách hiệu quả trong bối cảnh thay đổi lớn về quy mô và địa giới hành chính" – Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM nhấn mạnh.

Đồng thời nhìn nhận việc duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu toàn quốc về Chỉ số DTI ngay trong năm đầu tiên triển khai mô hình hành chính mới là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của toàn bộ hệ thống chính trị thành phố.

Thành quả này phản ánh rõ định hướng của thành phố trong việc xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng.

Thành phố không chỉ tập trung phát triển các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn và blockchain mà còn đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư.

Dù còn đối mặt với một số thách thức về hạ tầng và tiến độ dự án, TP HCM sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, hiện thực hóa mục tiêu trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế vào năm 2030.

Phát triển toàn diện 3 trụ cột 

Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM cho biết những thành tựu nổi bật của thành phố được thể hiện toàn diện trên cả 3 trụ cột. 

Chính quyền số, thành phố đã đưa vào hoạt động các nền tảng số dùng chung thống nhất, cung cấp 1.996 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có tới 1.778 dịch vụ đạt mức toàn trình, hướng tới mô hình chính quyền kiến tạo, phục vụ và hiệu quả dựa trên dữ liệu. 

Kinh tế số, lĩnh vực này đã đóng góp 22% vào GRDP của thành phố trong năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 25% vào năm 2025, cho thấy vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới.

Xã hội số, 100% người dân đã có danh tính số và tài khoản định danh điện tử, tạo nền tảng vững chắc để sử dụng các dịch vụ công và tiện ích số. Thành phố hiện cũng xếp hạng 30 thế giới về Blockchain, một trong những công nghệ chiến lược đang được tập trung phát triển.

Thành phố đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30-40% GRDP và trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế vào năm 2030. 

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, thành phố sẽ tập trung vào các giải pháp trọng tâm như: hoàn thiện quản trị dựa trên dữ liệu; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; đột phá về cơ chế chính sách để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, điển hình như dự án Trung tâm siêu dữ liệu AI với vốn đầu tư gần 2 tỉ USD từ tập đoàn G42 (UAE). Nhất là phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao.

Vai trò tiên phong của TP HCM

Từ góc độ chuyên gia, TS Trần Quý, Viện trưởng Viện Kinh tế số Việt Nam, nhận định kết quả DTI 2024 cho thấy khả năng thích ứng và năng lực quản trị vượt trội của TP HCM. Việc giữ vững vị trí trong top đầu dù quy mô quản lý tăng vọt sau sáp nhập là một thành tích ấn tượng.

Theo TS Trần Qúy, việc TP HCM đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30-40% GRDP vào năm 2030 là một con số rất tham vọng, cho thấy vai trò tiên phong của thành phố trong việc thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới, tạo ra giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế quốc gia.

"Sự tập trung vào phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao, với hơn 55% lập trình viên cả nước đang làm việc tại đây, chính là nền tảng vững chắc nhất để thành phố duy trì và nâng cao vị thế của mình trên bản đồ công nghệ khu vực và thế giới" TS Quý nhấn mạnh.

Tin liên quan

"Nếu không kịp chuyển đổi số, chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau"

"Nếu không kịp chuyển đổi số, chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau"

(NLĐO) - Tiến sĩ Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nêu rõ: "Chuyển đổi số không còn là khái niệm xa lạ mà là một hành trình sống còn".

Cần thể chế tầm quốc gia cho chuyển đổi số

Chuyển đổi số không chỉ là công nghệ hay công cụ mà còn phải bao gồm quy trình, cách làm, cách tổ chức.

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Đột phá từ đô thị tích hợp và chuyển đổi số

Đô thị tích hợp vùng và chuyển đổi số sẽ là nền móng để TP HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và hậu cần thông minh của khu vực Đông Nam Á

TP HCM sở Khoa học và Công nghệ chuyển đổi số Chỉ số chuyển đổi số nhóm dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo