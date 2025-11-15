Báo động: Kho máu y tế TP HCM đang cạn

Sở Y tế TP HCM vừa kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở y tế tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trước nguy cơ thiếu hụt máu dự trữ nghiêm trọng trên địa bàn.

Nguồn máu giảm, nhu cầu tăng cao

Theo báo cáo của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học, từ ngày 1 đến 26-10, lượng máu tiếp nhận thấp hơn chỉ tiêu 3.843 đơn vị, giảm 10% - 15% so với kế hoạch. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng máu tại các bệnh viện sau sáp nhập tăng 15% - 20% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều chuyên khoa như hồi sức, ngoại khoa, sản khoa đang chịu tác động trực tiếp do nguồn cung máu không ổn định.

Kho máu tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học hiện chỉ còn khoảng 6.000 túi, bằng một nửa mức an toàn (10.000 - 12.000 túi). Lượng dự trữ suy giảm do nhu cầu điều trị tăng mạnh, bệnh viện phải hỗ trợ các tỉnh lân cận, thời tiết mưa bão làm giảm số người hiến và một số đơn vị hủy lịch hiến máu vào phút chót. Hệ thống vận động hiến máu ở phường, xã sau sáp nhập cũng chưa vận hành ổn định.

Từ tháng 7 đến tháng 10-2025, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học đã hỗ trợ các tỉnh vùng Tây Nam Bộ 51.000 túi máu, chiếm 20% tổng lượng cấp phát trong 10 tháng - do nhiều tỉnh chỉ tự đáp ứng được 40% - 50% nhu cầu.

Trước thực trạng trên, Sở Y tế TP HCM yêu cầu các bệnh viện, trung tâm và trạm y tế đẩy mạnh vận động nhân viên hiến máu; phối hợp tổ chức điểm hiến máu ngay tại đơn vị; đồng thời sử dụng máu an toàn, hợp lý, tiết kiệm.

"Mỗi nhân viên y tế cần phát huy tinh thần nhân ái và sự gương mẫu của người thầy thuốc, góp phần bảo đảm nguồn máu an toàn, đầy đủ cho cấp cứu và điều trị trên toàn thành phố" - Sở Y tế nhấn mạnh.

Vận động hàng ngàn đơn vị máu

Hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Y tế TP HCM về việc hiến máu cứu người trong tình trạng khan hiếm nguồn máu, ngày 12-11, Bệnh viện An Bình đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện tại bệnh viện. Không chỉ y - bác sĩ, nhân viên bệnh viện, mà cả người thân của người bệnh cũng tham gia hiến máu. Chương trình đã thu được 148 đơn vị máu.

Ông Nguyễn Trọng Tính, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn - LĐLĐ TP HCM, cho hay từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tổ chức được 19 chương trình hiến máu tại đơn vị, doanh nghiệp. Chương trình vận động được 5.120 người tham gia, thu về 3.327 đơn vị máu.

Suốt 16 năm qua, Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) đã đồng hành với Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP HCM kêu gọi toàn thể người lao động, cộng đồng hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, đóng góp hàng ngàn đơn vị máu. Trong năm 2025, SCTV đã tổ chức liên tiếp 3 đợt hiến máu nhân đạo, thu về 502,2 đơn vị máu.

Một buổi hiến máu tình nguyện do Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn - LĐLĐ TP HCM phối hợp với Bệnh viện Truyền máu - Huyết học tổ chức Ảnh: HỒNG ĐÀO

Cần 30.000 túi máu/tháng

Theo Bệnh viện Truyền máu - Huyết học, lượng máu cấp phát từ đầu năm đến nay tăng hơn 26.700 túi (tăng 9,5% so với năm 2024). Đặc biệt, từ tháng 7-2025 đến nay, trung bình mỗi tháng tăng thêm 18,5%. Dự báo 2 tháng cuối năm 2025, nhu cầu có thể lên tới 30.000 túi/tháng.

TP HCM cần 800 - 1.000 đơn vị máu mỗi ngày cho cấp cứu, phẫu thuật và điều trị các bệnh mạn tính. Dữ liệu tháng 10-2025 cho thấy lượng cấp phát thường xuyên vượt lượng nhập kho, báo hiệu kho máu có thể tiếp tục giảm.

Bác sĩ Trần Thị Thắm, Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM, cho biết thời gian qua, công tác tiếp nhận máu gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong tháng 7 và tháng 8-2025. Dù sau đó, lượng máu hiến có cải thiện nhưng nguồn dự trữ vẫn thiếu do nhiều yếu tố cộng hưởng.

Hiện mỗi tuần trung tâm tiếp nhận 4.600 - 5.000 đơn vị máu, song con số này thời gian qua biến động lớn do thời tiết và nhiều đơn vị dời, hủy lịch (chiếm 10% - 15%). Bên cạnh đó, sau sáp nhập, ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tại nhiều phường, xã mới thành lập, nhân sự thiếu kinh nghiệm, khiến việc tổ chức hiến máu không trơn tru.

Khôi phục câu lạc bộ hiến máu dự bị

Thực tế có trường hợp các đơn vị tổ chức hiến máu tại chỗ bị từ chối tiếp nhận do không đủ số lượng người hiến. Bác sĩ Thắm lý giải quy trình tiếp nhận máu hiến gồm 7 bước, cần nhân sự tương đương, dù số lượng người hiến ít hay nhiều. Do đó, để bảo đảm hiệu quả, mỗi buổi hiến máu tại chỗ cần tối thiểu 100 người hiến thì trung tâm mới tiếp nhận.

Trước mắt, Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM kêu gọi người dân hiến máu tại các điểm cố định; vận động các đơn vị hạn chế hủy lịch hiến máu; đề xuất UBND thành phố sớm kiện toàn ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện phường, xã để khôi phục mạng lưới vận động như trước đây.

"Ngoài ra, cần ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hiến máu. Điển hình như thời gian qua, ứng dụng Giọt Máu Vàng hoạt động tốt tại các điểm cố định nhưng chưa triển khai được tại phường, xã do nhân sự mới, trung tâm sẽ tổ chức tập huấn lại" - bác sĩ Thắm nói.

Trước đề xuất xây dựng "kho máu an ninh dự phòng", trung tâm khẳng định điều này không khả thi vì máu chỉ bảo quản được tối đa 30 - 40 ngày. Máu hiếm có thể trữ đông lạnh nhưng chi phí đội lên gấp 10 lần. Do đó, không thể dự trữ lượng lớn trong thời gian dài.

"TP HCM từng duy trì các câu lạc bộ hiến máu dự bị, có thể huy động nhanh khi cần. Sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, mô hình này gián đoạn. Trung tâm đang đề xuất khôi phục lại tại các phường, xã" - bác sĩ Thắm thông tin.

Điểm hiến máu mở cửa cả tuần Bệnh viện Truyền máu - Huyết học và Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP HCM kêu gọi người dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, chung tay bảo đảm nguồn máu an toàn cho hệ thống y tế thành phố. Hiện các điểm hiến máu cố định mở cửa cả tuần, gồm: Bệnh viện Truyền máu - Huyết học (118 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn); Trung tâm Hiến máu Nhân đạo (106 Thiên Phước, phường Tân Hòa); điểm vệ tinh của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học (24 Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa) và điểm vệ tinh của Trung tâm Hiến máu Nhân đạo (466 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ). Thời gian tiếp nhận từ 7 giờ - 11 giờ và 13 giờ - 16 giờ 30 phút hằng ngày. Dự kiến trong tuần tới, các điểm hiến máu sẽ mở rộng khung giờ để người dân tranh thủ tham gia trong thời gian nghỉ trưa.

Ông Trang Việt Chấn, Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV): Hiến máu, cuộc sống mình ý nghĩa hơn Mỗi năm, tôi hiến máu tình nguyện 3 - 4 lần. Tính đến nay, riêng ở SCTV, tôi đã có 45 lần hiến máu. Nhiều người lo ngại hiến máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng thực tế, hiến máu đúng cách mang lại nhiều lợi ích - như kích thích tái tạo máu mới, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn; giảm nguy cơ thừa sắt, hạn chế các bệnh tim mạch. Ngoài ra, khi hiến máu, bạn được kiểm tra sức khỏe miễn phí trước khi hiến (huyết áp, nhóm máu, phát hiện bệnh lý tiềm ẩn). Với tôi, hiến máu là sự sẻ chia thiết thực nhất. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn khi máu của mình cứu sống được nhiều người. Ông Nguyễn Mai Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn - LĐLĐ TP HCM: Nhiều nguyên nhân người dân ngại hiến máu Thời gian qua, số lượng người tham gia hiến máu sụt giảm, đặc biệt ở các phường, xã. Nguyên nhân, theo tôi do nhiều người e ngại phải nghỉ làm, nghỉ học để tham gia hiến máu nên người lao động, sinh viên ít tham gia. Nhiều người cũng lo lắng hiến máu xong, sự tái tạo dinh dưỡng không đủ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Việc truyền thông hiến máu nhân đạo cũng còn hạn chế, đa phần tiếp cận người làm việc ở các cơ quan nhà nước, trong khi ở khu dân cư, người dân chưa biết hoặc không quan tâm. Một nguyên nhân nữa là nhiều nơi có quy định nghiêm ngặt về việc lấy máu nhưng có nơi lại tiếp nhận dễ dàng. Điển hình, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM kiểm tra máu trước khi lấy. Tình nguyện viên đủ điều kiện, máu sạch, khỏe mạnh, bệnh viện mới tiến hành lấy. Vì vậy, nhiều đơn vị e ngại vì sợ mất thời gian. Ngoài ra, chế độ bồi dưỡng cho việc hiến máu còn khá thấp. Theo quy định, tình nguyện viên chỉ được bồi dưỡng 50.000 đồng/lần, thêm ít bánh, sữa. Điều này chưa khuyến khích được mọi người tham gia hiến máu. H.Đào ghi



