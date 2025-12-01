Báo động tai nạn lao động do máy cắt cỏ

Tối 1-12, Bs Trần Phước Bình, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết trong thời gian gần đây, khoa liên tiếp tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân bị đứt lìa hoặc gần đứt lìa cổ chân, bàn chân do tai nạn lao động, chủ yếu liên quan đến máy cắt cỏ.



BS Bình thăm khám cho bệnh nhân

"Chỉ trong tuần vừa rồi, chúng tôi đã kích hoạt báo động đỏ để phẫu thuật cấp cứu cho hai trường hợp: một bệnh nhân nam 57 tuổi bị đứt lìa cổ chân và một bệnh nhân 46 tuổi bị đứt lìa 1/3 dưới cẳng chân, đều do máy cắt cỏ gây ra" - BS Bình cho biết.

Ngay khi nhập viện, các kíp cấp cứu, gây mê hồi sức, phẫu thuật mạch máu và vi phẫu được huy động tối đa để giảm tối đa thời gian chờ mổ. Mỗi ca nối chi đứt lìa thường kéo dài 5–8 giờ, đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu tinh vi, sử dụng kính hiển vi và chỉ khâu mạch máu nhỏ hơn cả sợi tóc.

Hiện cả hai bệnh nhân đều ổn định, phần chi đứt lìa được bảo tồn và đang hồi phục tốt.

Theo bác sĩ Bình, các ca tai nạn gần đây đều ở xa như Vĩnh Long... khiến thời gian từ lúc gặp nạn đến khi vào bệnh viện kéo dài 4–6 giờ. Trong khi đó, "thời gian vàng" để cứu chi đứt lìa chỉ khoảng 4 giờ, nếu phần chi được bảo quản đúng cách.

Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân sơ cứu không đúng quy trình như chỉ bỏ phần chi đứt lìa vào túi nilon, không làm lạnh; Bỏ trực tiếp vào thùng đá lạnh, khiến mô bị bỏng lạnh, giảm khả năng sống; Garô quá lâu, không được theo dõi bởi nhân viên y tế, khiến phần chi còn lại thiếu máu nuôi, làm phẫu thuật gặp nhiều khó khăn; Chi đứt lìa đưa đến bệnh viện trong tình trạng dính đất cát, cỏ, bùn, phải mất nhiều thời gian làm sạch. Những yếu tố này đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả điều trị và kéo dài thời gian mổ

Từ những ca tai nạn lao động, đặc biệt là các trường hợp đứt lìa chi do máy cắt cỏ, BS Bình cảnh báo từ công nhân, lao động tự do đến người làm việc nhà cần tuyệt đối tuân thủ quy tắc an toàn lao động.

Đối với người sử dụng máy cắt cỏ nên mang giày bảo hộ hoặc ủng cao su để giảm nguy cơ chấn thương. Bên cạnh đó, tuyệt đối không tháo bỏ các bộ phận bảo vệ của máy, như máng chắn phía sau, vốn có nhiệm vụ ngăn lưỡi cắt tiếp xúc trực tiếp với cơ thể khi xảy ra sự cố.

Hiện nay, nhiều loại máy cắt cỏ đã chuyển sang dùng dây cước thay vì lưỡi kim loại, giúp tăng mức độ an toàn. "Dù sử dụng thiết bị nào, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là bảo vệ bản thân bằng cách trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ và vận hành máy đúng hướng dẫn, để tránh những tai nạn đáng tiếc cho bản thân và gia đình" - BS Bình nhấn mạnh