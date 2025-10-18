HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão Fengshen "Thần gió" hình thành giật cấp 10, mạnh thêm khi vào Biển Đông

Thùy Linh

(NLĐO) - Sáng sớm nay 18-10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Fengshen.

Tên bão Fengshen do Trung Quốc đặt tên. Fengshen trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là "Thần gió".

Bão Fengshen Thần gió mạnh lên cấp 10 , dự báo hướng vào biển Đông - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão Fengshen lúc 7 giờ ngày 18-10. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ, tâm bão Fengshen ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Theo dự báo, đến 7 giờ ngày 19-10, bão Fengshen di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ, tâm bão sẽ ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 122,6 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, có khả năng tiếp tục mạnh lên.

Bão Fengshen dự báo vào Biển Đông vào chiều, đêm 19-10

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khoảng chiều và đêm 19-10 bão Fengshen sẽ di chuyển vào khu vực vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông (cơn bão số 12). 

Sau đó có hướng di chuyển về phía đất liền Trung Bộ, cường độ mạnh nhất khi vào Biển Đông đạt cấp 11, giật cấp 13 (khả năng khi di chuyển tới khu vực biển đặc khu Hoàng Sa tương tác với không khí lạnh, bão sẽ suy yếu).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 19-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2,5-5 m, biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 20 đến 22-10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Các chuyên gia cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm cần chủ động di chuyển tránh xa khu vực ảnh hưởng, đề phòng dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

bão tin bão biển đông bão Fengshen dự báo bão Fengshen bão Fengshen có vào nước ta
