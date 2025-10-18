Tin mới về áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, gần vào Biển Đông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tin mới về áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, gần vào Biển Đông

Thùy Linh

(NLĐO) - Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, dự báo mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông trong chiều tối 19-10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 18-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Tin mới về áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới lúc 1 giờ ngày 18-10. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50–61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20–25 km/giờ.

Dự báo trong 24–48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 19-10, bão di chuyển theo hướng Tây, sau chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/giờ, tâm ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 123,6 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Đông Bắc miền Trung Philippines, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 1 giờ ngày 20-10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/giờ, tâm ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông nằm từ vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc đến 19,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Trong 48–72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm.

Tàu thuyền ở khu vực nguy hiểm nhanh chóng tránh trú

Trên biển, từ ngày 19-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5–4,5 m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong khoảng thời gian từ ngày 20–22-10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 9–11, giật cấp 13.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm trên cần đề phòng dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Ngày 17-10, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Miền Bắc sắp rét, nhiệt độ có nơi dưới 16°C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin ngày 18-10, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo trong 24–48 giờ tới, khoảng gần sáng 19-10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ. 

Từ ngày 20 đến 22-10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và mở rộng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Từ chiều tối và đêm 19-10, Bắc Bộ trời chuyển mát; từ đêm 20-10, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19–21°C ở đồng bằng Bắc Bộ, 17–19°C ở vùng núi và trung du, riêng vùng núi cao có nơi dưới 16°C.


Tin liên quan

Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc mưa lớn diện rộng

Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc mưa lớn diện rộng

(NLĐO) - Sáng nay 6-10, sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Matmo, hướng vào khu vực nào ở nước ta?

(NLĐO) - Sáng sớm nay 2-10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế Matmo, đang hướng vào Biển Đông.

Tin mới về áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

(NLĐO) - Áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển phía Đông Philippines và có khả năng mạnh thành bão trong 24 giờ tới

Áp thấp nhiệt đới dự báo bão bão số 12 bão tin áp thấp trên biển đông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo