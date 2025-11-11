Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão số 14 Fung Wong khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.



Dự báo hướng di chuyển của bão Fung Wong lúc 4 giờ ngày 11-11. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Trong 24 giờ tới, tức đến 4 giờ ngày 12-11, vị trí tâm bão số 14 Fung Wong ở khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15.

Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/giờ. Vùng nguy hiểm là khu vực phía Bắc 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông 116,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 13-11, vị trí tâm bão ở khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc). Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 7, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của bão Fung Wong, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15. Sóng biển cao 4 -7 m, khu vực gần tâm bão có sóng cao 7 – 9 m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.