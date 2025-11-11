Ngổn ngang làng chài sau bão dữ

Cả đời chắt chiu cất căn nhà, chỉ một đêm bão dữ đã cuốn tất cả ra khơi. "May mà nghe lời cán bộ kịp sơ tán, chứ nếu ở lại chắc tôi không còn đứng đây nữa…" - câu nói nghẹn ngào của bà Trà Thị Lẹ là nỗi đau tột cùng của hàng chục hộ dân xã Phù Mỹ Bắc lúc này.

Mất trắng sau một đêm bão

Sáng 8-11, gió từ biển vẫn thổi ào ạt, mang theo vị mặn chát. Trên dải cát vàng hun hút ở làng chài Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc - nơi bao đời người dân bám biển mưu sinh - khung cảnh chỉ còn là phế tích. Từng mảng tường, gạch vỡ, khung gỗ, mái tôn… nằm ngổn ngang. Những con thuyền bị sóng đánh dạt, nằm nghiêng bên bờ.

Giữa đống hoang tàn ấy, bà Trà Thị Lẹ (72 tuổi, trú thôn Phú Thứ) đứng lặng trước nền nhà, tay run run cầm chiếc xẻng nhỏ. Căn nhà gần 100 m² - tài sản duy nhất sau nửa đời tần tảo - giờ chỉ còn trơ lại vài bức tường nghiêng ngả và một góc phòng nhỏ chừng 10 m² may mắn chưa đổ sập.

Gần đó, bà Trương Thị Sửu (64 tuổi, cùng thôn) cũng chung cảnh mất trắng. Căn nhà nhỏ sát mép sóng - nơi bà sống một mình nhiều năm - đã bị bão cuốn phăng, chỉ còn trơ trọi nền nhà. "Tôi đang nằm viện điều trị, nghe tin sóng đánh sập nhà, chân tay bủn rủn. Giờ chỉ biết về nhìn lại một lần, chứ còn gì để giữ nữa đâu" - bà Sửu nói, mắt hoe đỏ.

Dẫn chúng tôi men theo bãi biển Phú Thứ dài gần 700 m, ông Nguyễn Văn Tổng (72 tuổi), Trưởng thôn Phú Thứ, chỉ vào nơi từng có 17 ngôi nhà nằm san sát, quay mặt ra biển. Giờ đây, khu vực này chỉ còn lại gạch vụn và cát trắng.

"Cơn bão số 13 vừa qua khủng khiếp quá. Lúc bão đổ bộ, sóng cao 6-7 m đánh ầm ầm vào bờ, gió giật liên hồi. Chỉ trong chốc lát, mấy chục năm làm lụng của dân làng mất trắng. Tôi sống ở đây hơn 70 năm, chưa bao giờ thấy cảnh tượng này" - ông Tổng run giọng.

Theo ông Tổng, thôn Phú Thứ có hơn 1.700 nhân khẩu với 378 hộ dân, phần lớn làm nghề biển. Trong đó, 17 hộ có nhà nằm ngay mép sóng - nơi "đẹp nhất để nhìn ra khơi" nhưng cũng là nơi "đau đớn nhất khi bão đến". "Cả 17 nhà đều thiệt hại. Năm nhà sập hoàn toàn, còn lại tốc mái, sạt móng, xiêu vách. May mà chính quyền di dời dân kịp thời, chứ nếu chậm một chút thì chẳng biết chuyện gì xảy ra" - ông Tổng nghẹn lời.

Cách đó không xa, làng chài Phú Hòa cũng tan hoang chẳng kém. Nơi đây có 9 ngôi nhà sát biển thì cả 9 đều bị hư hại nặng, trong đó có 2 ngôi bị sóng đánh sập hoàn toàn.

Ông Nguyễn Văn An (57 tuổi) chỉ tay vào nền xi măng trống trơn trước mặt, nghẹn ngào: "Vợ chồng tôi làm nghề biển, dành dụm mấy chục năm mới xây được căn nhà, tính để lại cho con. Vậy mà bão chỉ cần một đêm là cuốn sạch. Giờ chúng tôi phải sống nhờ nhà hàng xóm, chờ hỗ trợ để dựng lại nhà tạm. Nghĩ mà xót xa!".

Bà Trần Thị Lẹ bên ngôi nhà bị sập

Cần lắm những tấm lòng vàng

Theo ông Đặng Đình Triều, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc, bão số 13 đã khiến 7 ngôi nhà sập hoàn toàn, 454 căn hư hỏng, tốc mái; tổng thiệt hại ước gần 16 tỉ đồng.

Dẫn chúng tôi thăm 2 làng chài ven biển ở địa phương bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão, bà Lê Thị Tú - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phù Mỹ Bắc - không giấu nổi xúc động: "Nhìn bà con khóc mà thương. Họ là những người hiền lành, quanh năm bám biển mưu sinh, giờ mất nhà, mất tài sản, chỉ còn hai bàn tay trắng".

Bà Tú cho biết chính quyền đang huy động lực lượng để giúp dân. "Chúng tôi sẽ ở bên bà con, không để ai bị bỏ lại phía sau" - bà Tú khẳng định.

Sau cơn bão dữ, toàn bộ lực lượng của xã Phù Mỹ Bắc đã nhanh chóng ra quân giúp dân dọn dẹp, che chắn, dựng lại khung nhà. Không khí khẩn trương lan tỏa khắp các con hẻm. Tiếng búa, tiếng đinh hòa cùng tiếng sóng vỗ rộn ràng khắp làng.

Tuy nhiên, khối lượng công việc là rất lớn. "Sau bão, chúng tôi bố trí cho các hộ mất nhà ở tạm tại địa phương, trong các khu vực an toàn. Nhưng ngân sách xã rất hạn hẹp, trong khi nhu cầu sửa chữa, dựng lại nhà cửa quá lớn. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi sự chung tay của các cấp, các nhà hảo tâm, để bà con sớm dựng lại mái nhà, ổn định cuộc sống và trở lại với nghề biển, nguồn sống chính của họ" - ông Triều chia sẻ với ánh mắt lo lắng nhưng đầy quyết tâm.

Trong bộn bề lo toan của bà con, ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - đã lập tức dẫn đầu đoàn công tác thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do bão gây ra tại 2 làng chài Phú Thứ và Phú Hòa.

Tại hiện trường, ông nhấn mạnh với chính quyền địa phương về sự cần thiết của việc rà soát và quy hoạch lại khu dân cư ven biển, hạn chế xây dựng tự phát ở những vùng thường xuyên chịu bão và triều cường.

"Phải chủ động quy hoạch lại không gian dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước thiên tai, đồng thời đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bão để bà con sớm ổn định cuộc sống" - ông Thái Đại Ngọc nói.

Tiếp tục nhận quyên góp cho "Trái tim miền Trung" Trước thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra tại các tỉnh thành miền Trung, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", Báo Người Lao Động đã phát động chương trình "Trái tim miền Trung". Chương trình nhằm kết nối mọi tấm lòng hướng về các tỉnh, thành đang chịu tổn thất nặng nề vì bão, lũ, đồng thời tiếp nhận những đóng góp từ bạn đọc, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Hưởng ứng chương trình, ông Phạm Mạnh Khôi - KOL "Chú Khôi Nhân Sự" - cho biết: Sau phiên livestream "Việc Tìm Người - Job Link 2025" (do Báo Người Lao Động và TikTok Shop phối hợp tổ chức ngày 9-11 tại Nhà Văn hóa Thanh niên), ông đã quy đổi toàn bộ số quà tặng và Diamonds nhận được trong phiên livestream để gửi tặng 10 triệu đồng đến chương trình. Hiện chương trình "Trái tim miền Trung" đang tiếp tục mở cổng quyên góp trên ZaloPay. Bạn đọc trong và ngoài nước có thể tiếp tục ủng hộ, chung tay chia sẻ nhằm kịp thời tiếp sức đồng bào đang bị thiệt hại sớm gượng dậy sau thiên tai. T.Phương

Thiệt hại hơn 5.000 tỉ đồng Ngày 10-11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết thiệt hại do cơn bão số 13 trên địa bàn là "khủng khiếp", gấp nhiều lần so với thống kê ban đầu. Theo thống kê tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 2.200 nhà bị sập hoàn toàn, 52.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng; 15 thuyền chìm, 42 thuyền hư hỏng; 334 lồng, bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu trên địa bàn tỉnh là hơn 5.000 tỉ đồng. Hiện, chính quyền và người dân đang tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống sau bão.



