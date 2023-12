Bão Jelawat đang di chuyển nhanh vào Biển Đông

Ngày hôm nay (18-12) ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm; riêng vùng núi trời rét hại. Nhiệt độ do cơ quan khí tượng đo lúc 6 giờ sáng nay, ghi nhận: Sa Pa (Lào Cai) 6,4 độ C; Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 7,6 độ C; Cao Bằng 9,2 độ C; Hà Đông (Hà Nội) 14,1 độ C; Phủ Liễn (Hải Phòng) 13,5 độ C; Thanh Hóa 15,4 độ C